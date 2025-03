Bắt giữ nghi phạm phóng hỏa đốt cháy rụi nhà hàng xóm lúc nửa đêm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Tân (sinh năm 1989, tạm trú tổ 74, khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi hủy hoại tài sản - theo Báo An Giang.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tân - nghi phạm phóng hỏa đốt cháy rụi nhà hàng xóm lúc nửa đêm - tại Công an phường. Nguồn: PLO

Thông tin vụ việc từ VTV: Theo điều tra, khoảng 1h45' ngày 29/3, trong lúc đang ngủ, bà N.T.D (47 tuổi) giật mình nghe thấy tiếng động lớn từ nhà kế bên.

Bà N.T.D thức dậy mở camera xem và phát hiện Tân cầm vật có phát lửa ném vào nhà ông Nguyễn Văn Lực (64 tuổi, hàng xóm). Ném xong, Tân đi vào nhà.

Lúc này, bà D đi từ trong phòng ngủ trên tầng ra xem. Phát hiện đám cháy phía trước nhà ông Lực nên bà tri hô cho mọi người biết chữa cháy.

Chỉ trong ít phút, lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ căn nhà ông Lực. Nghe tiếng tri hô của bà D, người dân xung quanh lập tức hỗ trợ dập lửa.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường, lực lượng dân quân cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường tiếp ứng chữa cháy.

Theo điều tra, nghi phạm Nguyễn Thanh Tân đã phóng hỏa đốt nhà hàng xóm cháy rụi, 2 căn nhà liền kề cũng bị cháy sém. Nguồn: PLO

Do nằm trong hẻm nhỏ, kết cấu ngôi nhà có chất liệu gỗ và đồ dễ cháy nên đám cháy bùng phát mạnh làm nhà ông Lực bị cháy hoàn toàn, đồng thời làm ảnh hưởng đến 2 nhà kế bên do cháy sém.

Công an phường Mỹ Phước đã lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và tiến hành ghi lời khai người báo, người liên quan, nhân chứng và trích xuất các camera nơi xảy ra sự việc để xác định nghi phạm phóng hỏa.

Qua kiểm tra hành chính nơi ở của đối tượng Tân, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng không có ở nhà, đã bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Mỹ Phước đã khoanh vùng, tổ chức truy tìm và phát hiện bắt đối tượng Tân đang lẩn trốn tại khu vực phường Mỹ Xuyên nên vây bắt, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Tân thừa nhận hành vi phóng hỏa vào nhà ông Lực gây nên vụ cháy.

Được biết, Tân là đối tượng nghiện chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.