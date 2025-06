Ngày 4/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng và đang củng cố hồ sơ để xử lý 3 đối tượng khác trong vụ hỗn chiến do tranh giành khách vào quán ăn cơm trước cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp nhân viên hai quán cơm ẩu đả vì tranh giành khách trước cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

2 đối tượng bị bắt khẩn cấp là Nguyễn Trần Quốc Thắng (26 tuổi) trú tại phường Ea Tam và Trần Bá Duy Phương (22 tuổi) trú tại phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3 đối tượng đang được cho bảo lãnh để tiếp tục xác minh là Phạm Quang Vinh (32 tuổi) trú tại phường Thành Nhất, Lê Văn Thái (35 tuổi) trú tại phường Ea Tam và Trương Văn Trọng Tấn (16 tuổi) trú tại phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột.

Trong đó, Thắng, Phương và Thái là người của quán cơm Thanh Hà; còn Vinh là người của quán cơm Bé Ba nằm đối diện, đều hoạt động ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây hai quán cơm thường xuyên xảy ra xô xát do mâu thuẫn trong việc giành giật khách.

Cao điểm là sáng 2/6, các bên lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau.

Một số người sử dụng hung khí như nạng gỗ, đánh tới tấp khiến anh Hào (26 tuổi, nhân viên quán Bé Ba) phải nhập viện cấp cứu. Giám định bước đầu cho thấy anh Hào bị thương tích 20%.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 2/6, trên mạng xã hội Facebook đăng vụ việc gây náo loạn khu vực, khiến nhiều người dân và bệnh nhân đang ra vào bệnh viện hoảng sợ.

Vụ ẩu đả trước cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) khiến 1 người bị thương nặng. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hàng chục người xô xát trước quán cơm, kèm theo tiếng la hét thất thanh từ người dân xung quanh.

Cuối video, một nạn nhân bị đánh gục được đưa vào phía Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tình trạng "cò cơm" trước Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên



Như Dân Việt đã đưa tin tình trạng “cò cơm” lôi kéo, chèo kéo khách trước Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã diễn ra trong thời gian dài.



Ngày 28/2, ông Nguyễn Xuân Nở, Chủ tịch UBND phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã yêu cầu lực lượng công an tăng cường tuần tra, chấn chỉnh tình trạng tranh giành khách, lôi kéo khách vào các quán cơm trước cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.



Theo ông Nguyễn Xuân Nở, thời gian qua, Công an phường Tự An liên tục tuần tra, xử lý để bảo đảm an ninh trật tự, chấn chỉnh tình hình lôi kéo, tranh giành khách.



Khi công an có mặt, các quán cơm đều chấp hành tốt, không dám tranh giành khách.



Tuy nhiên, khi lực lượng công an rút đi thì họ lại ra tranh giành, lôi kéo khách.



"Thời gian qua, công an phường đã xử lý nhiều người liên quan nhưng chưa dứt điểm được", ông Nguyễn Xuân Nở nói.