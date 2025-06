Tài xế lái xe bán tải trên bãi biển đông người ở Phú Yên có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố tài xế bán tải chạy trên bãi biển đông người tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Ngày 3/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Cường (SN 1981, trú tại xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; tạm trú tại xã An Phú, TP Tuy Hòa) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Hình ảnh xe bán tải chạy trên bãi biển đông người tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ảnh cắt từ clip.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào chiều 31/5 (Tết Đoan Ngọ), Phạm Ngọc Cường điều khiển xe bán tải Ford Raptor BKS 78A-176.48 chở con trai chạy trên bãi biển Tuy Hòa, đoạn từ xã An Phú đến Resort SaLa, phường 7 (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Tiếp đó, khi quay đầu xe, sóng biển đánh ngập phần thân sau khiến xe bị lún, phải thuê phương tiện chuyên dụng đến kéo.

Đáng chú ý, sau khi xe bán tải được kéo ra, Cường tiếp tục điều khiển xe chạy ngược trở lại trên bãi biển, nhiều lần bấm còi inh ỏi, phóng xe sát khu vực có nhiều người du khách và trẻ em đang vui chơi, tắm biển.

Hành vi trên đã gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường du lịch địa phương.



Qua quá trình xác minh, thu thập hình ảnh, tài liệu và chứng cứ liên quan, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên xác định hành vi điều khiển xe bán tải chạy ngông nghênh trên bãi biển Tuy Hòa của Phạm Ngọc Cường có dấu hiệu cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm bị can rời khỏi nơi cư trú.

Trước đó, tối 1/6, đoạn clip ghi lại sự việc được đăng tải trên mạng xã hội và lan truyền nhanh chóng.

Nhiều người bày tỏ thái độ phẫn nộ, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc đối với tài xế coi thường pháp luật.

Luật sư nhận định: Hành vi nguy hiểm, coi thường pháp luật, có thể chịu trách nhiệm hình sự

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, luật sư Nguyễn Văn Long (Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk) nhận định: “Việc điều khiển ô tô trên bãi biển, nơi công cộng, đông người qua lại, đã vi phạm nghiêm trọng các quy tắc an toàn và thể hiện thái độ coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng người khác.”

Theo luật sư Long, hành vi của bị can Phạm Ngọc Cường có dấu hiệu vi phạm quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Do đó, quyết định khởi tố bị can của cơ quan điều tra là hoàn toàn có căn cứ pháp lý và đúng quy định của pháp luật.

Cũng theo luật sư Long, nếu được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì người vi phạm có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trường hợp phạm tội có tình tiết tăng nặng như: có tổ chức, dùng vũ khí, gây cản trở giao thông nghiêm trọng, xúi giục người khác gây rối, hành hung người can thiệp, hoặc tái phạm nguy hiểm thì có thể bị phạt tù từ 2 đến 7 năm.

“Dù không gây thương tích hay hậu quả cụ thể, nhưng hành vi điều khiển xe vào bãi biển đông người, bấm còi liên tục... đã gây náo loạn, bất an, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng và tâm lý du khách, đặc biệt là trẻ em đang vui chơi”, luật sư Long nhấn mạnh.

Qua vụ việc trên, luật sư Long cũng cảnh báo: “Vụ việc không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn là hồi chuông cảnh báo đối với những ai còn chủ quan, cho rằng có thể cư xử tùy tiện nơi công cộng.

Cần khẳng định rằng, mọi hành vi vi phạm trật tự công cộng, dù chưa gây hậu quả cụ thể vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chứ không đơn thuần chỉ là xử phạt hành chính.”