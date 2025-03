Bắt nhóm người chặn đường, đập phá ô tô công nghệ sau mâu thuẫn ở quận Bình Thạnh

Ngày 23/3, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.



Đập phá ô tô công nghệ sau mâu thuẫn tham gia giao thông

Nhóm này do đối tượng Thái Kiết Huy (41 tuổi, ngụ quận 10) cầm đầu.

Huy thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Camera ghi lại sự việc

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h30 ngày 10/3, anh T.V.T (28 tuổi, quê Bình Thuận) lái xe công nghệ trên đường Lê Văn Duyệt, hướng từ Cầu Bông đi Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh.

Do đang vội, anh T. đánh lái từ lề đường ra đột ngột khiến xe máy Huy chở người phụ nữ tên M. đi phía sau phải thắng gấp, té ngã xuống đường.

Cả 2 sau đó đã đuổi theo, yêu cầu anh T. xuống xe nói chuyện. Khi đến giao lộ đường Lê Văn Duyệt – Phan Đăng Lưu thì dừng được xe của anh T. do đang chờ đèn đỏ.

Huy và M. chửi bới, lăng mạ anh T. Cùng lúc này, nhóm người thân của Huy đang chạy gần đó cũng dừng xe đến chửi bới, đập phá xe của anh T. làm gãy kính chiếu hậu.

Anh T. sợ hãi bỏ chạy khỏi xe thì tiếp tục bị họ chạy theo đuổi đánh. Thấy người dân can ngăn, những người này mới lên xe đi.

Nam tài xế xe công nghệ đã đến Công an phường 1, quận Bình Thạnh trình báo ngay sau đó. Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM đã bắt giữ các đối tượng có liên quan.