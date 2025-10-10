Bắt nữ nghi phạm cướp giật 140 tờ vé số của bé trai ở Tây Ninh

Chiều 10/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Tây Ninh, sau 2 ngày tập trung xác minh, điều tra truy xét vụ bé trai bán vé số dạo bị phụ nữ đi xe máy lừa chiếm đoạt 140 tờ vé số, công an đã làm rõ đối tượng tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền (34 tuổi, quê An Giang, tạm trú xã Đức Hòa) trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Tuyền (34 tuổi, quê An Giang, tạm trú xã Đức Hòa) trực tiếp cướp giật 140 tờ vé số của bé trai. Ảnh: T.L

Đối tượng Tuyền khai nhận, toàn bộ 140 tờ vé số cướp giật được chiều dò kết quả đều không trúng giải nào. "Tôi rất hối hận việc làm của mình, giờ xin gặp lại bé trai để trả đủ tiền số tiền 1,4 triệu đồng và mong được gia đình nạn nhân tha thứ”.

Khi công an truy hỏi vì sao lại đi giật vé số của trẻ em trên đường, đối tượng Tuyền thành khẩn khai báo, việc làm này là sai và vi phạm pháp luật. Do lo lắng nên mấy ngày qua không dám ra công an để tự thú.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Tuyền (34 tuổi, quê An Giang, tạm trú xã Đức Hòa) khai cướp giật 140 tờ vé số của bé trai. Clip: T.L.

Dân Việt đã đưa tin, khoảng 9 giờ ngày 7/10, chị Lê Thị Đông Nhi (38 tuổi, ngụ ấp Trung Ba, xã Phú Tân, An Giang; tạm trú khu phố 2, xã Đức Hòa, Tây Ninh) giao cho con trai tên Lê Đông Phương (11 tuổi, sống chung nhà trọ) 140 tờ vé số của các đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu để đi bán dạo dọc tuyến giao thông, khu dân cư thuộc địa phận xã Đức Hòa.

Lúc này, em Phương chạy xe đạp đến đoạn đường bêtông thuộc khu phố 2, xã Đức Hòa thì gặp một người phụ nữ điều khiển xe máy hiệu Wave màu xanh – trắng không rõ biển số, chạy chậm chậm lại rồi giả vờ hỏi mua vé số.

Bé trai Lê Đông Phương (11 tuổi, sống nhà trọ xã Đức Hòa, Tây Ninh) bị giật mất 140 tờ vé số nên đạp xe đuổi theo người phụ nữ. Ảnh: T.L

Sau khi cầm toàn bộ xấp vé số, người này nói với em Phương “nhà cô có chiếc xe đạp điện không ai sử dụng, có lấy không cô cho con, nếu đồng ý thì chạy theo phía sau xe cô”.

Tin lời, Phương vừa định đạp xe theo thì phụ nữ này lộ nguyên hình kẻ cướp giật, bất ngờ tăng ga bỏ chạy, cầm toàn bộ 140 tờ vé số.

Chị Nhi cho biết, do cuộc sống gia đình khó khăn nên rời quê lên xã Đức Hòa thuê nhà trọ để ở, mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Cả nhà đều làm nghề này, hôm bị cướp giật mất 140 tờ trị giá 1,4 triệu đồng, gia đình mất hết phân nửa vốn để lấy lại vé số đi bán.

Từ tin báo, công an khẩn trương vào cuộc, đồng thời lần theo nhân dạng, biển số xe qua hệ thống camera một số nhà dân tại khu vực xảy ra vụ cướp. Xác định đối tượng hiện đang sinh sống địa bàn xã Đức Hòa, lực lượng nhanh chóng đưa nghi phạm về trụ sở phục vụ điều tra.

Về số tài sản bị cướp giật trị giá 1,4 triệu đồng, hiện công an đang xem xét đủ yếu tố cấu thành tội phạm hay không để xử lý hình sự hoặc hành chính.