Bế mạc và trao giải “Giải bóng chuyền hơi nữ Agribank Lai Vung mở rộng, lần I – năm 2025”

Sau hai ngày thi đấu “Giải bóng chuyền hơi nữ Agribank Lai Vung mở rộng lần I – năm 2025”, các đội đã bước vào trận chung kết với quyết tâm cao và tinh thần thi đấu trung thực.
Kết quả, đội cụm trường Lai Vung đã xuất sắc giành Cúp vô địch (giải Nhất), huy chương Vàng và tiền thưởng 5 triệu đồng, phần quà của ABIC Cần Thơ; đội cụm trường Hoà Long đạt huy chương Bạc (giải Nhì) và tiền thưởng 4 triệu đồng; hai đội đạt huy chương Đồng (giải Ba) là Agribank Lai Vung và xã Lai Vung, và tiền thưởng 3 triệu đồng/giải.
Giải Vận động viên Xuất sắc nhất giải thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Yến Xuân (đội cụm trường Lai Vung) đã được trao tặng Biểu trưng và quà của Ban tổ chức.
Giải bóng chuyền hơi nữ Agribank Lai Vung mở rộng quy tụ 20 đội bóng với 240 vận động viên đến từ các đơn vị, trường học trên địa bàn 4 xã: Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa và Tân Dương.
Các đội thi đấu qua 4 vòng sôi nổi gồm: vòng loại, tứ kết, bán kết và chung kết, diễn ra trong hai ngày: ngày 12/10 (tại 2 sân: sân Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hòa Long và Agribank Chi nhánh Lai Vung) và ngày 19/10 tại sân Agribank Chi nhánh Lai Vung Đồng Tháp.
Giải đấu không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao, mà còn tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, là cơ hội quý báu để nữ cán bộ Agribank Lai Vung giao lưu, tăng cường sự gắn kết với nữ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và người lao động tại địa phương. Giải đấu thành công góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, khuyến khích rèn luyện sức khỏe, đồng thời khẳng định nét đẹp năng động, tự tin và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
Trong suốt chặng đường phát triển, Agribank luôn tiên phong thực hiện sứ mệnh “Đưa vốn đến tận tay nhà nông, phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và đồng thời hoàn thành xuất sắc vai trò là Ngân hàng thương mại Nhà nước, đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng.
Giải đấu lần này chính là minh chứng sinh động cho tinh thần ấy. Agribank Chi nhánh Lai Vung Đồng Tháp không chỉ đồng hành cùng phát triển kinh tế địa phương, mà còn góp phần bồi đắp đời sống tinh thần, khơi dậy sức mạnh đoàn kết và niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam hôm nay, khẳng định mạnh mẽ cam kết phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của Agribank.
