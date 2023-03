Chỉ bàn giao cho nhà nước



Liên quan đến thông tin đàn cá sấu 10 con ở giữa công viên trung tâm TP.Vinh (Nghệ An), ngày 20/3, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lê Đại Thắng – Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý bảo vệ rừng – bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An cho biết: "Năm 2019, Công ty cổ phần Trung Long là đơn vị quản lý công viên trung tâm thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã đề xuất trả toàn bộ đàn cá sấu và các loài động vật đang nuôi tại đây cho nhà nước. Sau đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An đã liên hệ với Vườn quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông tiếp nhận. Vườn quốc gia Pù Mát đã tiếp nhận một số loài động vật, tuy nhiên đơn vị này từ chối tiếp nhận đàn cá sấu.

Cận cảnh đàn cá sấu tại công viên trung tâm thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thực hiện: Thắng Tình

Theo ông Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Công ty cổ phần Trung Long, đàn cá sấu này được mua lại từ một người dân ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Đơn vị này cũng có giấy phép và các giấy tờ liên quan.

Cuối năm 2019, Công ty cổ phần Trung Long đề xuất trả toàn bộ các loài động vật nuôi tại công viên cho nhà nước.



Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An đã liên hệ với Vườn quốc gia Pù Mát tiếp nhận các loài động vật này. Tuy nhiên, Vườn quốc gia Pù Mát chỉ chịu tiếp nhận một số loài như khỉ, sóc… và từ chối tiếp nhận cá sấu.

Lý do cá sấu là một loài không thuộc diện bảo tồn và rất khó nuôi dưỡng. Nếu thả cá sấu vào tự nhiên thì rất nguy hiểm cho con người và các loài sinh vật khác.

Sau khi liên hệ với tất cả các Vườn quốc gia trên toàn quốc nhưng không có kết quả, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An đã xin ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An để xử lý vấn đề này.

Theo ông Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, Sở đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An tiếp tục tìm kiếm các giải pháp.

Công ty cổ phần Trung Long đơn vị quản lý công viên trung tâm thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chỉ đồng ý bàn giao lại đàn cá sấu cho nhà nước hoặc thả về tự nhiên. Ảnh: Thắng Tình

Một trong những giải pháp được đưa ra là nhờ vườn thú Mường Thanh Diễn Lâm - một đơn vị tư nhân ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An - tiếp nhận đàn cá sấu.

Tuy nhiên, Công ty cổ phần Trung Long lại không đồng ý bàn giao đàn cá sấu cho vườn thú Mường Thanh Diễn Lâm. Lý do là công ty này cho rằng, việc bàn giao cho một đơn vị tư nhân kinh doanh không phù hợp với quy định của nhà nước.

Sẽ tiếp tục tu sửa đảm bảo an toàn hơn

Theo ông Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Công ty cổ phần Trung Long, công ty này đã trả lại các loài động vật khác cho nhà nước và chỉ giữ lại cá sấu để nuôi dưỡng.

Ông Thắng khẳng định, công ty này không có ý định kinh doanh hay buôn bán cá sấu. Mục tiêu của công ty là duy trì hoạt động nuôi cá sấu để phục vụ du khách tham quan và giáo dục.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Thắng, hàng ngày đơn vị vẫn cử nhân viên dọn vệ sinh, chăm sóc cho đàn cá sấu. Khu chuồng nuôi đàn cá sấu vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. Mỗi tháng, chi phí để mua thức ăn cho đàn cá sấu khoảng hơn 10 triệu đồng. Thực đơn gồm có thịt động vật và nội tạng động vật. Trong thời gian tới, Công ty cổ phần Trung Long sẽ tu sửa khu vực nuôi đàn cá sấu, phục vụ du khách tham quan.

Mỗi tháng, Công ty cổ phần Trung Long chi hơn 10 triệu đồng để mua thức ăn nuôi đàn cá sấu tại công viên trung tâm thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Hàng tháng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An giao cho Kiểm lâm thành phố Vinh kiểm tra về quá trình nuôi cá sấu tại công viên trung tâm thành phố Vinh.

Còn theo ông Lê Đại Thắng, từ năm 2019, cá sấu được đưa vào loài động vật thuộc nhóm I. Vì thế, Cục Kiểm lâm là đơn vị cấp phép. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An đã liên hệ để Công ty cổ phần Trung Long hoàn thiện các thủ tục cần thiết nếu tiếp tục nuôi đàn cá sấu.

Đơn vị này cũng khẳng định, khu vực chuồng nuôi cá sấu tại công viên trung tâm thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. Ảnh: Thắng Tình

Công viên trung tâm thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An nằm ở vị trí đắc địa, với tổng diện tích gần 26ha. Công viên này bắt đầu mở cửa đón khách từ năm 2005, là nơi vui chơi giải trí cho mọi tầng lớp nhân dân. Đây cũng là công viên lớn nhất trên địa bàn thành phố Vinh.



Trước đó, nơi đây cũng đã từng nuôi hàng chục loài động vật hoang dã để phục vụ du khách tham quan nhưng nay chỉ còn lại duy nhất một đàn cá sấu hơn 10 con. Khu vực nuôi cá sấu đã cũ kỹ, được bao bọc bởi một hàng rào lưới B40 cao hơn 1,5m, đã hoen gỉ, khiến nhiều người lo ngại.