Bí ẩn bên trong quán karaoke Monaza giữa phố Trần Duy Hưng, Hà Nội, bị cảnh sát đột kích lúc 1h sáng

Ngày 30/11, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự 18 người liên quan đến loạt sai phạm tại quán karaoke Monaza, sau đợt kiểm tra rạng sáng 18/10.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CAHN.

Khoảng 1h ngày 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra cơ sở karaoke Monaza ở số 194 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, do Hồ Anh Tuấn (tức Tuấn "Gốm", 48 tuổi, trú Hà Đông) làm chủ. Thời điểm kiểm tra, cơ sở có 11 phòng hát đang hoạt động, trong đó 4 phòng sử dụng bóng cười.

Lực lượng chức năng phát hiện một nữ nhân viên và 4 khách dương tính ma túy, thu giữ 83 bình khí N2O (bóng cười). Tổng cộng 169 người gồm 140 nhân viên và 29 khách được đưa về trụ sở để xác minh.

Từ tài liệu điều tra, Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự 18 người để làm rõ các hành vi buôn bán hàng cấm, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc. Nhóm này gồm chủ quán Hồ Anh Tuấn; Mai Thị Phương và Nguyễn Thị Thành (điều hành quán); Nguyễn Đình Huy (quản lý) cùng nhiều nhân viên.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra.