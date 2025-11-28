Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Thế giới
Thứ sáu, ngày 28/11/2025 08:10 GMT+7

Bỉ cảnh báo châu Âu về mất mát lớn khi tịch thu tài sản của Nga

+ aA -
PV (Theo RN) Thứ sáu, ngày 28/11/2025 08:10 GMT+7
Thủ tướng Bỉ Bart de Wever đã gửi thư cho Ủy ban Châu Âu, nêu rõ việc vội vàng thực hiện kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine sẽ phá hỏng cơ hội đạt được một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố rằng ý tưởng của EU về việc Nga bồi thường cho Ukraine là không thực tế, bởi Brussels từ lâu đã tham gia vào việc đánh cắp tài sản của Nga.

Bức thư của ông De Wever được gửi đi ba tuần trước khi các nhà lãnh đạo EU tổ chức hội nghị thượng đỉnh để quyết định về việc cấp thêm tiền cho Kiev.

"Việc vội vàng xúc tiến kế hoạch cho vay bồi thường sẽ dẫn đến thiệt hại tài sản thế chấp, trên thực tế sẽ cản trở việc đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng", thủ tướng cho biết trong một bức thư gửi Chủ tịch EC Ursula von der Leyen. Tờ Financial Times đã trích dẫn nội dung của tài liệu.

Ông De Wever đề xuất rằng EU sử dụng khả năng vay chưa sử dụng trước đó trong ngân sách chung để cung cấp cho Ukraine 45 tỷ euro.

Ủy ban Châu Âu đang ráo riết tìm kiếm sự đồng ý của các quốc gia thành viên EU đối với việc sử dụng tài sản quốc gia của Nga cho Kiev. Một khoản vay từ 185 đến 210 tỷ euro đang được thảo luận, mà Ukraine sẽ phải trả lại có điều kiện sau khi xung đột kết thúc và trong trường hợp "Moscow bồi thường thiệt hại vật chất". Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố rằng ý tưởng của EU về việc Nga bồi thường cho Ukraine là không thực tế, bởi Brussels từ lâu đã tham gia vào việc đánh cắp tài sản của Nga.

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt tại Ukraine, EU và các nước G7 đã đóng băng gần một nửa dự trữ vàng và ngoại hối của Nga, trị giá khoảng 300 tỷ euro. Trong số này, hơn 200 tỷ euro được nắm giữ tại EU, bao gồm 180 tỷ euro do Euroclear có trụ sở tại Bỉ , một trong những hệ thống thanh toán bù trừ lớn nhất thế giới, nắm giữ. Ủy ban Châu Âu báo cáo rằng từ tháng 1 đến tháng 11/2025, EU đã chuyển 18,1 tỷ euro cho Ukraine từ số tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Không ai ngờ tới điều này, ông Zelensky đã tìm ra điều gì đó khiến người dân Ukraine ngạc nhiên

Tổng thống Ukraine Zelensky đã từ chối sa thải Andriy Yermak và Rustem Umerov, những người bị nghi ngờ đã tham nhũng trong nhiều năm. Hơn nữa, ông còn bổ nhiệm họ làm trưởng đoàn đàm phán với Mỹ để giải quyết xung đột với Nga. Ông cáo buộc bất kỳ ai chỉ trích ông vì điều này là làm việc cho Moscow. RIA Novosti đưa tin về tình hình ở Kiev.

Ông Trump tiết lộ nhượng bộ lớn nhất của Nga trong đàm phán về Ukraine

Thế giới
Ông Trump tiết lộ nhượng bộ lớn nhất của Nga trong đàm phán về Ukraine

Chuyến 'phiêu lưu mạo hiểm' vì Ukraine: Ai đã gài bẫy Steve Witkoff?

Thế giới
Chuyến 'phiêu lưu mạo hiểm' vì Ukraine: Ai đã gài bẫy Steve Witkoff?

Châu Âu quyết tăng tốc giải ngân khoản tiền khổng lồ cứu nguy Ukraine, siết chặt sức ép lên Nga

Thế giới
Châu Âu quyết tăng tốc giải ngân khoản tiền khổng lồ cứu nguy Ukraine, siết chặt sức ép lên Nga

Thủ tướng Hungary đã làm châu Âu bối rối chỉ với một câu hỏi

Thế giới
Thủ tướng Hungary đã làm châu Âu bối rối chỉ với một câu hỏi

Đọc thêm

TP.HCM có 31 điểm sạt lở, riêng khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ chưa cập nhập
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM có 31 điểm sạt lở, riêng khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ chưa cập nhập

Chuyển động Sài Gòn

Sau sáp nhập TP.HCM có 31 điểm sạt lở. Con số này chỉ mới thống kê ở TP.HCM cũ, riêng khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ chưa cập nhập.

Thép xanh Nam Định 99% bị loại khỏi AFC Champions League Two, CĐV nói lời cay đắng
Thể thao

Thép xanh Nam Định 99% bị loại khỏi AFC Champions League Two, CĐV nói lời cay đắng

Thể thao

Thép xanh Nam Định sau thất bại 0-2 trước Ratchaburi (Thái Lan) ở lượt trận thứ 5 bảng F AFC Champions League Two 2025/2026 đã gần như không còn hy vọng đi tiếp và các CĐV đã chỉ ra rất nhiều hạn chế của nhà ĐKVĐ V.League.

Duy trì cấm nhập khẩu từ Philippines, giá gạo Việt Nam 'án binh bất động', một quốc gia Nam Á đấu thầu mua 50.000 tấn
Nhà nông

Duy trì cấm nhập khẩu từ Philippines, giá gạo Việt Nam "án binh bất động", một quốc gia Nam Á đấu thầu mua 50.000 tấn

Nhà nông

Philippines vẫn duy trì trạng thái thắt chặt nhập khẩu gạo. Gạo 5% tấm của Thái Lan chào ở mức 340 USD/tấn. Cũng như gạo Việt Nam, nhu cầu gạo Ấn Độ tiếp tục trầm lắng, dù giá gạo đồ của nước này tăng lên mức cao nhất sáu tuần. Bangladesh đã phê duyệt mua 50.000 tấn gạo đồ với giá 354,19 USD/tấn thông qua đấu thầu...

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Bố trí cán bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc
Tin tức

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Bố trí cán bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc

Tin tức

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc vừa giao Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp Sở Nội vụ và các ngành xem xét bố trí cán bộ làm việc ở những lĩnh vực bị thiếu hụt, không biệt phái, không thí điểm. Tất cả các phường, xã đều được bố trí cán bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc đặt ra.

WSJ: Đức có kế hoạch bí mật cho cuộc chiến với Nga
Thế giới

WSJ: Đức có kế hoạch bí mật cho cuộc chiến với Nga

Thế giới

Tờ Wall Street Journal đã tiết lộ chi tiết về một kế hoạch bí mật do Đức xây dựng trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga.

Vì sao xuất hiện cảnh hiếm có: Người dân TP.HCM mặc áo ấm ra đường?
Chuyển động Sài Gòn

Vì sao xuất hiện cảnh hiếm có: Người dân TP.HCM mặc áo ấm ra đường?

Chuyển động Sài Gòn

Sáng nay nhiều người dân TP.HCM mặc áo ấm ra đường do trời lạnh, điều này ít khi xảy ra ở thành phố thường xuyên nắng nóng. Chuyên gia thời tiết lý giải, việc này xuất phát từ khối không khí lạnh mạnh từ phía Bắc khuếch tán xuống.

Người xưa dặn: 'Nhà có 3 cây cảnh vàng, mùa màng bội thu, tài lộc nặng trĩu, gia đình may mắn, thịnh vượng'
Gia đình

Người xưa dặn: "Nhà có 3 cây cảnh vàng, mùa màng bội thu, tài lộc nặng trĩu, gia đình may mắn, thịnh vượng"

Gia đình

Theo người xưa, 3 cây cảnh này với quả vàng trĩu trịt, là "bùa may mắn", tượng trưng cho mùa màng bội thu và sự giàu có, mang lại tài lộc cho gia đình.

Tin Showbiz 24h: Cầu thủ Đức Huy cầu hôn MC Mù Tạt VTV, BTV Minh Trang tổ chức sinh nhật bên mộ bố
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Cầu thủ Đức Huy cầu hôn MC Mù Tạt VTV, BTV Minh Trang tổ chức sinh nhật bên mộ bố

Văn hóa - Giải trí

Cầu thủ Đức Huy cầu hôn MC Mù Tạt VTV, BTV Minh Trang tổ chức sinh nhật bên mộ bố... là những thông tin nóng hổi của bản tin Showbiz 24h.

Ngành sắn Việt Nam bước vào vụ mới mà thiếu nguyên liệu, dân giữ hàng chờ giá, doanh nghiệp bồn chồn
Nhà nông

Ngành sắn Việt Nam bước vào vụ mới mà thiếu nguyên liệu, dân giữ hàng chờ giá, doanh nghiệp bồn chồn

Nhà nông

Ngành sắn Việt Nam bước vào vụ mới nhưng đối diện cảnh nguyên liệu khan hiếm. Nhiều nhà máy phải nhập khẩu sắn tươi từ Campuchia để duy trì sản xuất, tránh nguy cơ gián đoạn đơn hàng xuất khẩu.

Giá xăng dầu hôm nay 28/11: Biến động 'đầy kịch tính' trong phiên cuối tuần
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 28/11: Biến động "đầy kịch tính" trong phiên cuối tuần

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 28/11, giá dầu thô thế giới sau phiên lao dốc, ngay sau đó bật tăng trở lại trong phiên cuối tuần. Diễn biến bất thường của giá dầu thậm chí duy trì trong 1 tuần trở lại đây.

Báo chí Trung Quốc thất vọng khi Bắc Kinh Quốc An để thua CLB CAHN
Thể thao

Báo chí Trung Quốc thất vọng khi Bắc Kinh Quốc An để thua CLB CAHN

Thể thao

Phần lớn các tờ báo Trung Quốc đều bày tỏ sự thất vọng khi Bắc Kinh Quốc An để thua ngược 1-2 trước CLB CAHN và sớm phải dừng bước ở AFC Champions League Two 2025/26.

ThaiBinh Seed giới thiệu giống lúa chủ lực và trao tặng giống TBR87 cho nông dân Quảng Ngãi
Nhà nông

ThaiBinh Seed giới thiệu giống lúa chủ lực và trao tặng giống TBR87 cho nông dân Quảng Ngãi

Nhà nông

Trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2025; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2025–2026 tại tỉnh Quảng Ngãi, Phiên chợ Hàng Việt đã thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nông nghiệp. Không chỉ tham gia trưng bày, ThaiBinh Seed còn thể hiện trách nhiệm xã hội khi trao tặng 3 tấn giống lúa TBR87 cho nông dân tỉnh Quảng Ngãi.

Một quốc gia EU đang cân nhắc tháo dỡ tuyến đường sắt quan trọng tới Nga
Thế giới

Một quốc gia EU đang cân nhắc tháo dỡ tuyến đường sắt quan trọng tới Nga

Thế giới

Theo các phương tiện truyền thông địa phương trích dẫn lời Tổng thống Edgars Rinkevics, Latvia đang cân nhắc việc tháo dỡ một số đoạn của tuyến đường sắt quan trọng nối nước này với Nga.

Nam diễn viên đóng 1 phim duy nhất, là Phó Giáo sư trường đại học danh tiếng, người có tầm ảnh hưởng tại Australia
Văn hóa - Giải trí

Nam diễn viên đóng 1 phim duy nhất, là Phó Giáo sư trường đại học danh tiếng, người có tầm ảnh hưởng tại Australia

Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Thành Vinh được biết tới với vai Nam trong phim "Phía trước là bầu trời", cũng là vai diễn duy nhất của anh trước khi sang Australia học tập và định cư. Dù không tiếp tục diễn xuất, sức ảnh hưởng của vai diễn vẫn theo anh đến hôm nay.

Một doanh nghiệp miền Tây được thưởng tiền mặt gần 4 tỷ vì mở rộng nhanh diện tích trồng lúa giảm phát thải
Nhà nông

Một doanh nghiệp miền Tây được thưởng tiền mặt gần 4 tỷ vì mở rộng nhanh diện tích trồng lúa giảm phát thải

Nhà nông

Một doanh nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp được thưởng tiền mặt gần 4 tỷ đồng vì mở rộng nhanh diện tích trồng lúa giảm phát thải. Đến nay, doanh nghiệp này đã có 28.000 ha vùng trồng lúa giảm phát thải và hướng đến mục tiêu sẽ đạt 120.000 ha.

Kết quả Europa League ngày 28/11: “Ông lớn” thẳng tiến
Thể thao

Kết quả Europa League ngày 28/11: “Ông lớn” thẳng tiến

Thể thao

Ở các trận đấu tại lượt trận thứ 5 vòng bảng Europa League diễn ra rạng sáng nay (28/11), những đội bóng lớn như Aston Villa, AS Roma, Lyon, Real Betis… đều giành 3 điểm.

Thuê trọ có đăng ký thường trú tại Thủ đô: Điều kiện bắt buộc là gì?
Bạn đọc

Thuê trọ có đăng ký thường trú tại Thủ đô: Điều kiện bắt buộc là gì?

Bạn đọc

Nhiều người thuê trọ tại Thủ đô băn khoăn liệu có đủ điều kiện đăng ký thường trú không. Theo quy định, nếu bạn có hợp đồng thuê trọ hợp pháp, đảm bảo diện tích ở tối thiểu và được chủ nhà đồng ý, có thể làm thủ tục đăng ký thường trú. Vậy cụ thể, điều kiện và thủ tục để đăng ký thường trú là gì?

Tê bì, đau nhức, yếu tay vì hội chứng dân văn phòng, bà nội trợ thường gặp
Xã hội

Tê bì, đau nhức, yếu tay vì hội chứng dân văn phòng, bà nội trợ thường gặp

Xã hội

Bệnh nhân có cảm giác tê bì, đau nhức bàn tay, cơn đau ngày càng kéo dài, ngón tay sưng, đau và ngứa nhiều, đặc biệt vào ban đêm.

Hãng gạo sạch Toàn Xuân Ninh Bình công nhận 'lì đòn', 5 năm không lãi, bất ngờ nay gặt về 'cú đúp' 5 sao OCOP quốc gia
Nhà nông

Hãng gạo sạch Toàn Xuân Ninh Bình công nhận 'lì đòn', 5 năm không lãi, bất ngờ nay gặt về 'cú đúp' 5 sao OCOP quốc gia

Nhà nông

Nhắc đến "Gạo sạch Toản Xuân", nhiều người tiêu dùng tin tưởng đây là thương hiệu gạo chất lượng cao, có nguồn gốc rõ ràng. Để tạo nên thương hiệu này ông Trần Quốc Toản-Giám đốc Công ty TNHH Toản Xuân (xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình), người đã dành nhiều năm kiên trì theo đuổi chuỗi giá trị lúa gạo cao cấp, thậm chí chấp nhận 5 năm đầu không có lãi để có thành quả như ngày hôm nay.

Nữ đại tá - Trưởng Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng
Tin tức

Nữ đại tá - Trưởng Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng

Tin tức

Mới đây, tại Hà Nội, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ trì Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Cả làng du lịch này ở tỉnh Phú Yên (nay là Đắk Lắk) nhà nào cũng mở toang cửa đón dân tránh lụt
Nhà nông

Cả làng du lịch này ở tỉnh Phú Yên (nay là Đắk Lắk) nhà nào cũng mở toang cửa đón dân tránh lụt

Nhà nông

Các chủ homestay và người dân tại làng Lò, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk mới (địa phận TX Đông Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây) đã tạm ngừng kinh doanh, đồng lòng mở cửa đón miễn phí người dân tránh lụt và các đoàn cứu trợ trong đợt lũ lụt.

Tác động của thủy điện tới môi trường ở Tây Nguyên hiện nay
Nhà nông

Tác động của thủy điện tới môi trường ở Tây Nguyên hiện nay

Nhà nông

Được điện thì mất rừng và mất nhiều hơn thế. Lụt lội, lũ quét, sạt lở từ sông đến biển, môi trường sống bị thay đổi, ô nhiễm…là những hậu quả tiếp theo và lâu dài. Nghiêm trọng nữa là mất rừng, hàng triệu đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, dọc Trường Sơn sẽ khốn khó bội phần.

Nuôi tôm, nuôi cá đặc sản kiểu công nghệ cao ở tỉnh Hưng Yên mới, có nhà bắt bán cầm về 3 tỷ
Nhà nông

Nuôi tôm, nuôi cá đặc sản kiểu công nghệ cao ở tỉnh Hưng Yên mới, có nhà bắt bán cầm về 3 tỷ

Nhà nông

Phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, mạnh dạn đầu tư và áp dụng kỹ thuật mới, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã chuyển đổi sang nuôi thủy sản theo hướng nuôi thâm canh, công nghệ cao, mở rộng diện tích và liên kết tiêu thụ.

Nông dân Phú Yên (nay là Đắk Lắk) đang cần gì nhất sau khi 'bọn lũ dữ' bỏ đi cuốn theo tài sản của bà con?
Nhà nông

Nông dân Phú Yên (nay là Đắk Lắk) đang cần gì nhất sau khi "bọn lũ dữ" bỏ đi cuốn theo tài sản của bà con?

Nhà nông

Mưa lũ lịch sử ở tỉnh Đắk Lắk mới (địa phận tỉnh Phú Yên trước sáp nhập) đã phá hủy nhà cửa, ruộng vườn và gây khó khăn nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp. Ngay lúc này, người dân cần sự hỗ trợ kịp thời về cây giống, con giống, vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, khai thác, đánh bắt thủy sản.

Bùng nổ các loạt bài điều tra gửi về Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Nhà nông

Bùng nổ các loạt bài điều tra gửi về Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Nhà nông

Trong số gần 1.900 tác phẩm gửi về Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam 2025, xuất hiện nhiều loạt bài thể loại điều tra "nặng ký", được đầu tư kỹ lưỡng với những hình ảnh, video đắt giá. Giải báo chí do T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) tổ chức thực hiện.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhảy cầu; tài xế ô tô lao vào xe cảnh sát giao thông
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhảy cầu; tài xế ô tô lao vào xe cảnh sát giao thông

Pháp luật

Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhảy cầu tự vẫn ở Quảng Ngãi; tài xế ô tô 7 chỗ không chấp hành hiệu lệnh, lao vào xe cảnh sát giao thông; "nữ quái" đầu độc 4 người thân trong gia đình bằng xyanua ở Đồng Nai bị tuyên tử hình... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nhịp sống nông thôn mới ngày 28/11/2025
Nhịp sống nông thôn mới

Nhịp sống nông thôn mới ngày 28/11/2025

Nhịp sống nông thôn mới

Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có nội dung: Họp chấm chung khảo Giải Báo chí Toàn quốc về nông nghiệp – nông dân – nông thôn; Trao thẻ bảo hiểm cho Hội viên nông dân Hà Nội, Giải bóng chuyền Bông Lúa Vàng trở lại sau hợp nhất; cùng cập nhật nhanh diễn biến bão số 15…

Phương Tây cảnh báo về chiến thuật mới của Nga ở chiến trường Ukraine
Thế giới

Phương Tây cảnh báo về chiến thuật mới của Nga ở chiến trường Ukraine

Thế giới

Theo Forbes, quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng UAV tái sử dụng thường xuyên hơn tại chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV: Từ trái mít tươi xuất chính ngạch vào Trung Quốc... nông sản Việt khẳng định vị thế
Nhà nông

Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV: Từ trái mít tươi xuất chính ngạch vào Trung Quốc... nông sản Việt khẳng định vị thế

Nhà nông

Theo Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Huỳnh Tấn Đạt, trái mít tươi được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc đã tiếp tục khẳng định chất lượng nông sản Việt Nam ngày càng được nâng cao, đồng thời mở ra cơ hội xuất khẩu cho nhiều mặt hàng khác không chỉ ở Trung Quốc mà còn sang nhiều quốc gia trên thế giới.

Tin đọc nhiều

1

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

2

Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?

Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?

3

Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC quy định chuyển đổi hình phạt tù

Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC quy định chuyển đổi hình phạt tù

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng "chơi lớn", thị trường chợ đen giảm "kịch sàn"

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng 'chơi lớn', thị trường chợ đen giảm 'kịch sàn'

5

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ "thấy bắt" trong truyền thuyết?

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ 'thấy bắt' trong truyền thuyết?