Bức thư của ông De Wever được gửi đi ba tuần trước khi các nhà lãnh đạo EU tổ chức hội nghị thượng đỉnh để quyết định về việc cấp thêm tiền cho Kiev.

"Việc vội vàng xúc tiến kế hoạch cho vay bồi thường sẽ dẫn đến thiệt hại tài sản thế chấp, trên thực tế sẽ cản trở việc đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng", thủ tướng cho biết trong một bức thư gửi Chủ tịch EC Ursula von der Leyen. Tờ Financial Times đã trích dẫn nội dung của tài liệu.

Ông De Wever đề xuất rằng EU sử dụng khả năng vay chưa sử dụng trước đó trong ngân sách chung để cung cấp cho Ukraine 45 tỷ euro.

Ủy ban Châu Âu đang ráo riết tìm kiếm sự đồng ý của các quốc gia thành viên EU đối với việc sử dụng tài sản quốc gia của Nga cho Kiev. Một khoản vay từ 185 đến 210 tỷ euro đang được thảo luận, mà Ukraine sẽ phải trả lại có điều kiện sau khi xung đột kết thúc và trong trường hợp "Moscow bồi thường thiệt hại vật chất". Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố rằng ý tưởng của EU về việc Nga bồi thường cho Ukraine là không thực tế, bởi Brussels từ lâu đã tham gia vào việc đánh cắp tài sản của Nga.

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt tại Ukraine, EU và các nước G7 đã đóng băng gần một nửa dự trữ vàng và ngoại hối của Nga, trị giá khoảng 300 tỷ euro. Trong số này, hơn 200 tỷ euro được nắm giữ tại EU, bao gồm 180 tỷ euro do Euroclear có trụ sở tại Bỉ , một trong những hệ thống thanh toán bù trừ lớn nhất thế giới, nắm giữ. Ủy ban Châu Âu báo cáo rằng từ tháng 1 đến tháng 11/2025, EU đã chuyển 18,1 tỷ euro cho Ukraine từ số tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga.