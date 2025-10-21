Chủ đề nóng

Bi kịch ập đến với ngôi sao nhập tịch “lậu” của ĐT Malaysia

Thứ ba, ngày 21/10/2025 08:40 GMT+7
Sự nghiệp bóng đá của trung vệ Facundo Garces (ĐT Malaysia) đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn sau khi FIFA chính thức ra lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với anh.
Sự nghiệp ngôi sao ĐT Malaysia sụp đổ vì nhập tịch gian lận

Facundo Garces đang phải trả giá đắt cho vụ bê bối nhập tịch gian lận của đội tuyển Malaysia. Theo tờ AS (Tây Ban Nha), CLB Alaves đã chính thức gạch tên trung vệ người Argentina khỏi danh sách thi đấu tại La Liga cho đến hết mùa giải và đang xem xét khả năng thanh lý hợp đồng sớm.

Động thái này được cho là hệ quả tất yếu sau khi Facundo Garces bị FIFA ra án cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng vì “vi phạm quy định về quốc tịch và đăng ký thi đấu quốc tế”. Ban đầu, CLB Alaves vẫn tạm thời treo tên cầu thủ 26 tuổi trong thời gian chờ kết quả kháng cáo, nhưng khi cơ hội được gỡ tội ngày càng mong manh, CLB xứ Basque buộc phải đưa ra quyết định dứt khoát.

Facundo Garces nhiều khả năng sẽ bị CLB Alaves thanh lý sớm hợp đồng sau vụ việc gian lận nhập quốc tịch. Ảnh: IT.

Trước khi dính vào bê bối, Facundo Garces là trụ cột hàng thủ của CLB Alaves. Anh đã ra sân 6 trận ở La Liga mùa này, gây ấn tượng với phong độ ổn định. Tuy nhiên, lệnh cấm 12 tháng khiến đội bóng không thể chờ đợi thêm. HLV Eduardo Coudet đã lựa chọn Nahuel Tenaglia làm người thay thế và cầu thủ này đang chơi tốt trong các trận gần đây.

Sự nghiệp của Facundo Garces vì thế gần như bị chặn đứng. Từng được định giá 4,5 triệu euro khi còn khoác áo Colon (Argentina), giá trị của trung vệ này nay chỉ còn khoảng 1 triệu euro. Việc bị CLB Alaves loại khỏi danh sách thi đấu đồng nghĩa anh có thể mất luôn hợp đồng ở châu Âu – điều rất khó cứu vãn với một cầu thủ đang ở độ tuổi 26, giai đoạn chín nhất trong sự nghiệp.

Rắc rối bắt đầu từ trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam hồi tháng 6, khi Facundo Garces ra mắt trong chiến thắng 4-0 của ĐT Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Sau trận, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhận đơn khiếu nại về tính hợp lệ trong hồ sơ nhập tịch của Facundo Garces cùng 6 cầu thủ khác. FIFA lập tức vào cuộc và phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quá trình xác minh nguồn gốc.

Kết quả, cả 7 cầu thủ đều bị treo giò 12 tháng. FAM đã kháng cáo, và phán quyết cuối cùng dự kiến được công bố vào ngày 30/10. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá khả năng đảo ngược án phạt là rất thấp. Nếu kháng cáo tiếp tục thất bại, ĐT Malaysia có thể bị xử thua 0-3 trong các trận gặp ĐT Việt Nam và ĐT Nepal, thậm chí bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.

Về phía Facundo Garces, tương lai ở cấp đội tuyển quốc gia cũng trở nên mờ mịt. Ngay cả khi án cấm kết thúc, việc anh trở lại khoác áo ĐT Malaysia gần như bất khả thi, bởi FIFA vẫn đang điều tra tính hợp lệ của hồ sơ nhập tịch. Trong trường hợp tài liệu bị xác định là giả mạo, quốc tịch Malaysia của Facundo Garces có thể bị tước bỏ hoàn toàn.

Từ một cầu thủ đang vươn lên ở La Liga, Facundo Garces giờ đứng trước nguy cơ đánh mất tất cả — sự nghiệp, danh tiếng và cả tương lai thi đấu quốc tế — chỉ vì dính líu vào vụ nhập tịch gian lận chấn động của bóng đá Malaysia.

