Tin sáng (18/10): ĐT Việt Nam có thể dùng tối đa bao nhiêu cầu thủ nhập tịch, Việt kiều để tái đấu ĐT Malaysia?

"Thực tế còn đáng sợ hơn", ông Zelensky phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn
Chính quyền Kiev đã không giải quyết được vấn nạn đào ngũ trong Quân đội Ukraine. Tình trạng đào ngũ khỏi các đơn vị quân đội đang gia tăng.
ĐT Việt Nam trong tháng 11 sẽ có cuộc so tài với ĐT Lào thuộc lượt trận thứ 5 bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Đến FIFA Days tháng 3/2026, ĐT Việt Nam sẽ tái đấu với ĐT Malaysia để quyết định tấm vé dự VCK Asian Cup 2027. Dù cơ hội vượt qua vòng loại của ĐT Việt Nam chưa được xác định ở mức độ nào vì nhiều yếu tố khác nhau, nhưng trận đấu đó vẫn rất đáng chờ đợi.
Theo thống kê, với Đỗ Hoàng Hên (tên cũ là Hendrio) vừa được nhập tịch, ĐT Việt Nam có thêm một phương án chất lượng để HLV Kim Sang-sik lựa chọn. Nếu tính đầy đủ các cầu thủ nhập tịch, Việt kiều đã có đủ điều kiện, ĐT Việt Nam có thể sử dụng Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Viktor Lê, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Trần Thành Trung. Ngoài ra, một số cái tên khác nếu được nhập tịch và đang có cơ hội thực hiện điều đó sẽ đủ sức được đóng góp cho ĐT Việt Nam khi tái đấu ĐT Malaysia gồm Patrik Lê Giang, Leygley Adou Minh, Geovane Magno, Kevin Phạm Ba, Janclesio, Gustavo Santos.
Crystal Palace đang lên kế hoạch bán Marc Guehi vào tháng 1/2026. Liverpool không còn là ứng cử viên hàng đầu để ký hợp đồng với cầu thủ 25 tuổi này, trong khi Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich đều bày tỏ sự quan tâm.
Inter Milan đã bác bỏ tin đồn họ sắp ký hợp đồng với tiền đạo người Brazil, Neymar vào tháng 1/2026 sau khi hợp đồng của anh với Santos hết hạn. Neymar đang dần tìm lại phong độ và được cho là muốn trở lại châu Âu chơi bóng.
M.U gặp khó với thương vụ Federico Dimarco
HLV Ruben Amorim của M.U tỏ ra ngưỡng mộ hậu vệ thuộc biên chế Inter Milan là Federico Dimarco. Tuy nhiên, cầu thủ này hiện tại vẫn muốn ở lại sân Giuseppe Meazza nên cơ hội dành cho “Quỷ đỏ” là không cao.
Kylian Mbappe hẹn hò với bạn gái cũ của đồng đội
Chương trình “En todas las salsas” đưa tin, siêu sao Kylian Mbappe đang có mối quan hệ thân mật với người đẹp Maria Aguilar. Đáng chú ý, Maria là bạn gái cũ của Raul Asensio, đồng đội tại Real Madrid của Mbappe.
Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?; Thái Lan sắp đá giao hữu với Singapore; Ronaldo dẫn đầu danh sách cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất; hé lộ thời điểm FIFA ra quyết định về kháng cáo của FAM; Palmer nghỉ thi đấu 6 tuần.