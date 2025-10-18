Chủ đề nóng

Tin sáng (18/10): ĐT Việt Nam có thể dùng tối đa bao nhiêu cầu thủ nhập tịch, Việt kiều để tái đấu ĐT Malaysia?

ĐT Việt Nam có thể dùng tối đa bao nhiêu cầu thủ nhập tịch, Việt kiều để tái đấu ĐT Malaysia?; Nhiều đội bóng lớn quan tâm đến Marc Guehi; Inter Milan không muốn chiêu mộ Neymar; M.U gặp khó với thương vụ Federico Dimarco; Kylian Mbappe hẹn hò với bạn gái cũ của đồng đội.
ĐT Việt Nam có thể dùng tối đa bao nhiêu cầu thủ nhập tịch, Việt kiều để tái đấu ĐT Malaysia?

ĐT Việt Nam trong tháng 11 sẽ có cuộc so tài với ĐT Lào thuộc lượt trận thứ 5 bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Đến FIFA Days tháng 3/2026, ĐT Việt Nam sẽ tái đấu với ĐT Malaysia để quyết định tấm vé dự VCK Asian Cup 2027. Dù cơ hội vượt qua vòng loại của ĐT Việt Nam chưa được xác định ở mức độ nào vì nhiều yếu tố khác nhau, nhưng trận đấu đó vẫn rất đáng chờ đợi.

Theo thống kê, với Đỗ Hoàng Hên (tên cũ là Hendrio) vừa được nhập tịch, ĐT Việt Nam có thêm một phương án chất lượng để HLV Kim Sang-sik lựa chọn. Nếu tính đầy đủ các cầu thủ nhập tịch, Việt kiều đã có đủ điều kiện, ĐT Việt Nam có thể sử dụng Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Viktor Lê, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Trần Thành Trung. Ngoài ra, một số cái tên khác nếu được nhập tịch và đang có cơ hội thực hiện điều đó sẽ đủ sức được đóng góp cho ĐT Việt Nam khi tái đấu ĐT Malaysia gồm Patrik Lê Giang, Leygley Adou Minh, Geovane Magno, Kevin Phạm Ba, Janclesio, Gustavo Santos.

Đỗ Hoàng Hên có thể là lựa chọn tốt cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Hanoi Football Club

Nhiều đội bóng lớn quan tâm đến Marc Guehi

Crystal Palace đang lên kế hoạch bán Marc Guehi vào tháng 1/2026. Liverpool không còn là ứng cử viên hàng đầu để ký hợp đồng với cầu thủ 25 tuổi này, trong khi Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich đều bày tỏ sự quan tâm.

Inter Milan không muốn chiêu mộ Neymar

Inter Milan đã bác bỏ tin đồn họ sắp ký hợp đồng với tiền đạo người Brazil, Neymar vào tháng 1/2026 sau khi hợp đồng của anh với Santos hết hạn. Neymar đang dần tìm lại phong độ và được cho là muốn trở lại châu Âu chơi bóng.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

M.U gặp khó với thương vụ Federico Dimarco

HLV Ruben Amorim của M.U tỏ ra ngưỡng mộ hậu vệ thuộc biên chế Inter Milan là Federico Dimarco. Tuy nhiên, cầu thủ này hiện tại vẫn muốn ở lại sân Giuseppe Meazza nên cơ hội dành cho “Quỷ đỏ” là không cao.

Kylian Mbappe hẹn hò với bạn gái cũ của đồng đội

Chương trình “En todas las salsas” đưa tin, siêu sao Kylian Mbappe đang có mối quan hệ thân mật với người đẹp Maria Aguilar. Đáng chú ý, Maria là bạn gái cũ của Raul Asensio, đồng đội tại Real Madrid của Mbappe.

