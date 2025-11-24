Chủ đề nóng

Xã hội
Thứ hai, ngày 24/11/2025 10:00 GMT+7

Bí quyết dạy tiếng Anh của một trường ở Hải Phòng giúp học sinh dẫn đầu cuộc thi có nhiều tỉnh thành

Tào Nga Thứ hai, ngày 24/11/2025 10:00 GMT+7
Vượt qua đội thi của 11 trường THPT, học sinh Trường THPT Hồng Quang (TP.Hải Phòng) đã giành Giải Nhất một cuộc thi hùng biện tiếng Anh.
3 học sinh Hải Phòng giành chiến thắng cuộc thi Hùng biện tiếng Anh

Cuối tuần vừa qua, vòng chung kết Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 đã diễn ra với cuộc tranh tài của 12 đội thi đến từ các trường THPT tại Hà Nội và Hải Phòng. Sau các phần thi, 3 nữ sinh đến từ Trường THPT Hồng Quang (TP Hải Phòng) đã xuất sắc giành giải Nhất. Giải Nhì được trao cho đội thi đến từ Trường THPT Nhân Chính, THPT Yên Hoà; Giải Ba cho các đội thi đến từ Trường THPT Thanh Hà, Trường THPT Việt Đức, THPT Mỹ Đình.

Ngay sau khoảnh khắc được xướng tên ở vị trí quán quân, 3 nữ sinh đến từ Trường THPT Hồng Quang vẫn chưa hết bồi hồi. Em Bùi Bảo Phụng, học sinh lớp 11H, bày tỏ em “xúc động và hạnh phúc”, thậm chí “không ngờ rằng trường mình có thể giành giải Nhất”.

Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 do Báo Tiền Phong phối hợp cùng IELTS LangGo tổ chức dành cho học sinh THPT.

Phụng cho biết, trước khi bước vào kỳ thi, các em chỉ xem đây là sân chơi để trải nghiệm và tỏa sáng đúng với khả năng của mình. “Chúng em đến với tâm thế thử thách bản thân cùng với sự chuẩn bị đầy đủ nên khi lên sân khấu là thi đấu hết mình”, Phụng chia sẻ.

Để đối mặt với những đối thủ mạnh là những ngôi trường có tiếng tại Hà Nội, Phụng nhấn mạnh vai trò của giáo viên bộ môn, giáo viên tiếng Anh cùng các anh chị đi trước đã đồng hành, hướng dẫn. Bên cạnh đó là sự tự giác và tinh thần chiến đấu của từng thành viên, tạo nên kết quả của hôm nay.

Chung cảm xúc chiến thắng, em Bùi Phương Thảo, học sinh lớp 12D, cho biết khoảnh khắc nghe tên đội vang lên khiến em rất vui và hiện tại rất mãn nguyện khi công sức bỏ ra được ghi nhận. Đánh giá về chiến thắng trước các đội đến từ những trường lớn, Thảo khẳng định yếu tố “trường nào” không quan trọng. “Trường nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Chúng em chỉ hơn các bạn một chút thôi”, Thảo chia sẻ.

Bí quyết dạy tiếng Anh

Trao đổi với PV báo Dân Việt, cô Nguyễn Thị Hằng, giáo viên tiếng Anh của trường, cho biết, đội ngũ giáo viên luôn trăn trở để mang đến môi trường học tập hiệu quả nhất cho học sinh. Các thầy cô đối mặt không ít khó khăn như sĩ số lớp đông và thời lượng học hạn chế.

“Nếu để toàn bộ học sinh thực hành trong một tiết học 45 phút thì đó thực sự là thách thức lớn cho giáo viên”, cô chia sẻ. Bên cạnh đó, theo chương trình mới, môn tiếng Anh chỉ có ba tiết mỗi tuần và không còn tiết tự chọn, khiến việc phát triển năng lực giao tiếp – điều rất cần môi trường thực hành – bị giới hạn đáng kể.

Để khắc phục điều này, giáo viên tiếng Anh của trường đã chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy. Ngoài cách dạy truyền thống, các thầy cô tích cực ứng dụng công nghệ, đặc biệt là nền tảng AI và các phần mềm học tập tương tác giúp học sinh hứng thú luyện kỹ năng nghe – nói – phản xạ.

GS.TS Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chia sẻ: "Các em học sinh hãy biến tiếng Anh thành năng lực của mình để hội nhập. Khi có tiếng Anh, các em có thể bước được môi trường đào tạo quốc tế, làm việc ở các tập đoàn quốc tế".

Nhà trường hiện có Câu lạc bộ tiếng Anh sinh hoạt thường xuyên, tạo môi trường thực hành tự nhiên cho học sinh. Ngoài ra, các lớp còn có hoạt động trải nghiệm theo chủ đề vào dịp cuối kỳ hoặc cuối năm. Trong trường, các sự kiện như Halloween, Noel hay Tết cũng được tổ chức theo hướng lồng ghép hoạt động tiếng Anh, giúp học sinh tăng cường khả năng giao tiếp một cách tự nhiên.

Trường hiện có 11 giáo viên tiếng Anh và liên tục cập nhật công nghệ, học cách sử dụng các phần mềm mới, thậm chí tự làm video clip, thiết kế bài tập tương tác. Bên cạnh đó, giáo viên thường xuyên tham gia các khóa bồi dưỡng và đạt chuẩn theo quy định, đồng thời tự học thêm để nâng cao chuyên môn.

Nhà giáo Ưu tú, Tiến sĩ Trịnh Ngọc Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Quang, cho biết, trong bối cảnh hiện nay, việc học tiếng Anh đóng vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt với thế hệ học sinh đang chuẩn bị lập thân, lập nghiệp. Nhà trường đã luôn tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, môi trường học tập và bố trí giáo viên tiếng Anh hướng dẫn các em tham gia các sân chơi học thuật.

Chiến thắng tại cuộc thi lần này, theo thầy Tùng, là động lực để lan tỏa phong trào học tiếng Anh tới toàn trường, hướng tới mục tiêu biến tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường, giúp học sinh có thêm cơ hội học tập và hội nhập.

Hiện năng lực tiếng Anh của học sinh THPT Hồng Quang đang nằm trong nhóm dẫn đầu của Hải Phòng. Tuy nhiên, khi triển khai chủ trương đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, nhà trường vẫn cần tiếp tục nâng cấp phòng máy và tăng cường bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong nhấn mạnh: "Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, tiếng Anh chính là chiếc chìa khóa mở ra kho tàng tri thức của nhân loại và là công cụ quan trọng giúp thế hệ trẻ Việt Nam tự tin vươn ra thế giới. Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh không chỉ là nơi tranh tài mà còn là dịp để các bạn học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện, khả năng trình bày, phản xạ ngôn ngữ và quan trọng nhất là tinh thần dám tự tin, dám tỏa sáng".

