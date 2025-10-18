Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: ‘Văn học nghệ thuật phải đi vào giới trẻ’

Bí thư Thành uỷ Trần Lưu Quang: Văn học nghệ thuật phải đi vào giới trẻ

Sáng 18/10, tại Học viện cán bộ TP.HCM, Thành ủy TP.HCM tổ chức "Hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học - nghệ thuật TP.HCM" (30/4/1975 – 30/4/2025).

Hội nghị tổng kết là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội, văn hóa sâu sắc, nhằm nhìn lại toàn diện hành trình 50 năm phát triển của văn học - nghệ thuật thành phố sau ngày đất nước thống nhất.

Đây cũng là hoạt động trọng tâm chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) và chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Dương Anh Đức - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM báo cáo tổng kết 50 năm phát triển của văn học - nghệ thuật thành phố sau ngày đất nước thống nhất.

Trong suốt nửa thế kỷ qua, TP.HCM luôn được xem là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, sáng tạo và nghĩa tình – nơi hội tụ, nuôi dưỡng nhiều thế hệ văn nghệ sĩ tài năng. Văn học - nghệ thuật thành phố đã đồng hành cùng công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

TP.HCM với sự đa dạng độc đáo các loại hình văn học nghệ thuật

Tại hội nghị, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành uỷ TP.HCM phát biểu: "TP.HCM có nhiều tài năng nghệ thuật. Không chỉ vậy, nhiều tài năng đã chọn TP.HCM là nơi khởi nghiệp, là nơi phát triển tương lai của mình. Điều đó cho thấy sức hút và cơ hội phát triển về văn học nghệ thuật của thành phố năng động hàng cả nước".

Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành uỷ TP.HCM phát biểu tại Hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học - nghệ thuật TP.HCM

Theo Bí thư Trần Lưu Quang: "Văn học nghệ thuật TP.HCM phải đổi mới, dễ dàng tiếp cận với công chúng. Làm sao phải truyền cảm hứng cho giới trẻ yêu mến văn học nghệ thuật, nghệ sĩ trẻ phát huy sáng tạo hơn nữa. Đặc biệt các sản phẩm phải phù hợp với thời cuộc và thị hiếu của giới trẻ".

Bên cạnh đó, ông cũng nhắc tới các tác phẩm điện ảnh mang chiến tranh thành công như "Địa đạo” hay "Mưa đỏ" với doanh thu rất cao, truyền được cảm hứng cho giới trẻ. Cùng với đó là các chương trình giải trí thu hút như "Anh Trai Say Hi", "Em Xinh Say Hi",... với các sản phẩm sáng tạo, hiện đại kết hợp văn hoá dân tộc.

Hội nghị tổng kết cũng là dịp tri ân và tôn vinh các thế hệ văn nghệ sĩ đã cống hiến tài năng, tâm huyết cho sự phát triển nền văn học - nghệ thuật thành phố; chỉ ra thành tựu, hạn chế, bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển văn học - nghệ thuật TPHCM giai đoạn 2025 – 2035, gắn với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thành phố trở thành “Thành phố Điện ảnh”, “Thành phố Lễ hội” trong tương lai.



Văn học nghệ thuật TP.HCM cần nhiều đổi mới phù hợp thời cuộc

Sự kiện “Hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học - nghệ thuật TP.HCM” không chỉ là dịp tổng kết, tôn vinh, mà còn mở ra tầm nhìn phát triển mới cho văn học - nghệ thuật thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Qua đó, TP.HCM khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường sáng tạo hiện đại, chuyên nghiệp, phát huy vai trò của văn học - nghệ thuật như một trụ cột phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế sáng tạo, du lịch văn hóa và hội nhập quốc tế.

Đây cũng là bước đi quan trọng trong chiến lược đưa TP.HCM trở thành trung tâm lớn về văn hóa, nghệ thuật và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á — nơi văn hóa, nghệ thuật là nhịp cầu kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, lan tỏa những giá trị nhân văn, nghĩa tình và khát vọng vươn lên.

Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất.

Trong dịp này, Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất. Bên cạnh đó TP.HCM trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã đóng góp cho nền văn học nghệ thuật TP.HCM suốt 50 năm qua.