Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: ‘Văn học nghệ thuật phải đi vào giới trẻ’

Một con cá sấu nặng 50kg bỗng nhiên xuất hiện giữa khu dân cư biển Gia Lai, người dân giao nộp ngay cho kiểm lâm
Chiều 22/10, một người dân tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) bất ngờ phát hiện và bắt được một con cá sấu nặng khoảng 50kg ngay trong khu dân cư. Điều đáng chú ý, theo chính quyền địa phương, trên địa bàn không có hộ dân nào nuôi cá sấu. Con cá sấu này được xác định thuộc loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm nhóm IB và đã được người dân chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng.