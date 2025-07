Tại buổi lễ, Công an tỉnh An Giang đã công bố quyết định thành lập Công an cấp tỉnh, cấp xã; quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó trưởng phòng chức năng và Trưởng, Phó trưởng Công an cấp xã. Theo đó, Công an tỉnh An Giang có 27 phòng chức năng, 102 Công an xã, phường, đặc khu.

Lãnh đạo tỉnh An Giang và Kiên Giang chúc mừng Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ảnh: HC

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương đưa tổ chức bộ máy đi vào hoạt động; đảm bảo nhanh, gọn, không gián đoạn, hoạt động thường xuyên, không bỏ trống địa bàn; tiến hành bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác, đảm bảo thông suốt, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nêu cao tinh thần trách nhiệm phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng chức năng thuộc Công an tỉnh. Ảnh: HC

Công an toàn tỉnh trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải hành động quyết liệt, quyết tâm cao, triển khai công việc phải cụ thể, hiệu quả với phương châm 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của lực lượng Công an 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao quyết định bổ nhiệm các Trưởng Công an cấp xã. Ảnh: HC

Sau khi sát nhập, tỉnh An Giang có 102 đơn vị hành chính cấp xã, là tỉnh có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, có diện tích lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, trong thời gian tới sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Chính vì thế, Công an tỉnh An Giang sau hợp nhất không chỉ kế thừa bề dày truyền thống, thành tích của 2 đơn vị tiền thân mà còn phải là lực lượng nồng cốt, tiên phong trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên một địa bàn có nhiều tiềm năng, dư địa phát triển nhưng cũng nhiều thách thức, tiềm ẩn về ANTT.

Cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu Công an tỉnh cần chủ động tăng cường nắm tình hình an ninh dân tộc, tôn giáo; an ninh biên giới, biển, đảo; tình hình an ninh nông thôn, tình hình tranh chấp khiếu kiện trong nhân dân, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HC

Triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; lực lượng Công an các cấp tiếp tục bám sát địa bàn cơ sở; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đầu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững và ổn định tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và đối ngoại trên địa bàn tinh.

Phát huy vai trò nòng cốt tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham mưu ban hành Nghị quyết mới về tiếp tục duy trì phát huy hiệu quả lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Khẩn trương kiện toàn tổ chức Đảng trong Công an tỉnh, tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tinh An Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tập trung lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn phục vụ thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.