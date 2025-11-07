Thứ sáu, ngày 07/11/2025 11:32 GMT+7

“Biển cát” giữa lòng Đà Nẵng sau bão, người dân và du khách chung tay trả lại vẻ đẹp cho bờ biển

Diệu Bình Thứ sáu, ngày 07/11/2025 11:32 GMT+7
Sau bão số 13, tuyến đường ven biển Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) bị cát phủ kín, rác dạt lên dày đặc; hàng trăm công nhân, người dân và du khách đã cùng chung tay dọn dẹp, khôi phục lại diện mạo sạch đẹp cho thành phố biển.
Cát, rác ngập đường ven biển Đà Nẵng sau bão số 13

Sáng 7/11, sau khi bão số 13 (KALMAEGI) suy yếu, tại TP Đà Nẵng trời hửng nắng trở lại. Tuy nhiên, dọc tuyến đường ven biển Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa — nơi được xem là “mặt tiền du lịch” của thành phố — bị bao phủ bởi một lớp cát dày do sóng lớn và gió mạnh thổi dạt từ bãi biển lên.
Ghi nhận của PV Dân Việt, rác thải chất thành đống, bủa vây tại bãi biển du lịch Đà Nẵng.
Đáng chú ý, cát do sóng đánh từ bãi biển lên bờ, phủ kín mặt nhựa, có nơi dày gần 20-30 cm khiến phương tiện khó di chuyển.
Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng phải đặt biển cảnh báo.
Ngay trong buổi sáng, các đơn vị liên quan huy động hàng trăm công nhân, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ tham gia dọn dẹp.
Xen lẫn trong lớp cát là lượng lớn rác thải, tảo biển, cành cây khô, vỏ chai và vật liệu xây dựng bị cuốn trôi từ bãi biển, khu dân cư ven bờ.
Máy móc được huy động khẩn trương làm sạch tuyến đường du lịch.
Các điểm nóng như bãi biển Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng, khu vực trước khách sạn cao tầng và lối xuống biển công cộng được ưu tiên dọn dẹp đầu tiên để đảm bảo an toàn và tạo mỹ quan cho du khách. 
Anh Văn Hoàng (nhân viên nhà hàng) chia sẻ: "Sáng ra thấy cát tràn vào hàng quán dày đặc, chúng tôi phải tổ chức đẩy cát ra ngoài, dọn dẹp sạch sẽ để đón khách trở lại".
Đáng chú ý, nhiều du khách cũng tự nguyện mang theo xẻng, bao tải, chổi lớn để thu gom rác.
Đến trưa cùng ngày, phần lớn cát dọc tuyến Võ Nguyên Giáp – Hoàng Sa đã được gom lại thành từng đống lớn, xe múc tiếp tục vận chuyển đi. Lực lượng công nhân môi trường dùng vòi nước rửa sạch mặt đường, đảm bảo giao thông thông suốt.
Theo Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, đơn vị đang huy động hàng trăm người tổ chức dọn dẹp, trả lại cảnh quan cho bãi biển du lịch Đà Nẵng. “Các đơn vị quản lý du lịch biển phối hợp tổng vệ sinh, kiểm tra lại hệ thống chiếu sáng, biển báo giao thông để sớm khôi phục hoạt động du lịch biển sau bão”, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông tin.

Từ khóa:
