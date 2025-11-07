“Biển cát” giữa lòng Đà Nẵng sau bão, người dân và du khách chung tay trả lại vẻ đẹp cho bờ biển

Tin tức

Chiều 7/11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp đánh giá công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 (Kalmaegi) – cơn bão được đánh giá là mạnh nhất trong nhiều năm qua, với gió giật cấp 14–15, mưa lớn bất thường trên diện rộng. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, 93.969 hộ với gần 342.000 người dân đã được sơ tán an toàn, tạo nên một “cuộc di dân lịch sử” chưa từng có.