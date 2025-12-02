Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
"Nỗi buồn chiến tranh" được vinh danh và những tranh cãi
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Thế giới
Thứ ba, ngày 02/12/2025 23:27 GMT+7

Châu Âu rúng động: Cựu Đại diện cấp cao của EU về đối ngoại Federica Mogherini bị bắt giữ

+ aA -
V.A (Theo Le Monde) Thứ ba, ngày 02/12/2025 23:27 GMT+7
Cựu Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại Federica Mogherini đã bị tạm giữ hôm nay thứ Ba 2/12, khi cảnh sát tiến hành các cuộc đột kích liên quan đến một nghi án gian lận liên quan đến chương trình đào tạo các nhà ngoại giao châu Âu.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Bà Mogherini bị nghi ngờ liên quan đến những gian lận trong chương trình đào tạo do EU tài trợ dành cho các nhà ngoại giao trẻ. Ảnh: Reuters.

Bà Mogherini giữ chức vụ lãnh đạo đối ngoại EU từ năm 2014 đến 2019 và hiện đứng đầu trường đào tạo sau đại học Học viện Châu Âu (College of Europe).

Cảnh sát đã khám xét cơ sở của trường College of Europe cùng với văn phòng của Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS).

Người phụ nữ Italy 52 tuổi này bị bắt tại Brussels, cùng với phó giám đốc trường đào tạo và Stefano Sannino, một quan chức cấp cao của EU từng là Tổng thư ký EEAS từ năm 2021 đến 2024, theo một nguồn tin am hiểu sự việc.

Văn phòng Công tố viên Công cộng châu Âu (EPPO) thông báo rằng các cuộc khám xét đã được tiến hành tại College of Europe ở thành phố Bruges (Bỉ) và tại cơ sở EEAS ở Brussels – cơ quan phụ trách ngoại giao của EU.

“Ba nghi phạm đã bị tạm giữ” liên quan đến các cuộc đột kích này, là “một phần của cuộc điều tra nghi án gian lận liên quan đến chương trình đào tạo do EU tài trợ dành cho các nhà ngoại giao trẻ” - EPPO cho biết.

Các cuộc khám xét do cảnh sát liên bang Bỉ thực hiện theo yêu cầu của EPPO, đồng thời nhằm vào cả nhà riêng của các nghi phạm. Theo EPPO, trọng tâm điều tra là chương trình đào tạo 9 tháng dành cho các nhà ngoại giao trẻ của các nước thành viên EU, được gọi là Học viện Ngoại giao Liên minh châu Âu.

Chương trình này được EEAS trao cho College of Europe tại Bỉ trong giai đoạn 2021–2022 và cuộc điều tra tập trung vào khả năng quá trình đấu thầu đã bị can thiệp để mang lại lợi thế cho trường. Mogherini hiện là người đứng đầu cả College of Europe lẫn Học viện Ngoại giao EU.

“Có những nghi ngờ mạnh mẽ rằng (…) thông tin mật liên quan đến quá trình mua sắm đang diễn ra đã bị chia sẻ với một trong các ứng viên tham gia đấu thầu” - EPPO nêu rõ.

"Làm rõ sự việc"

Ủy ban châu Âu xác nhận các cuộc đột kích đã diễn ra. “Chúng tôi xác nhận rằng cảnh sát đã có mặt tại trụ sở EEAS hôm nay, và đây là một phần của cuộc điều tra về các hoạt động diễn ra trong nhiệm kỳ trước,” phát ngôn viên Ủy ban, Anitta Hipper, cho biết.

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại hiện tại của EU, bà Kaja Kallas, đã tiếp quản vị trí này cách đây một năm từ người kế nhiệm của Mogherini, ông Josep Borrell.

EPPO cho biết cơ quan này đã yêu cầu và được chấp thuận việc dỡ bỏ quyền miễn trừ của một số nghi phạm trước khi tiến hành khám xét. Nếu được xác nhận, các cáo buộc “có thể cấu thành hành vi gian lận trong mua sắm công, tham nhũng, xung đột lợi ích và vi phạm bí mật nghề nghiệp” - văn phòng công tố nêu rõ.

“Cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm làm rõ sự việc và đánh giá liệu có hành vi phạm tội nào đã xảy ra hay không” - cơ quan này cho biết thêm.

EPPO là văn phòng công tố công độc lập của EU, chịu trách nhiệm điều tra các tội phạm gây thiệt hại đến lợi ích tài chính của khối. Cuộc điều tra cũng nhận được sự hỗ trợ của Văn phòng Chống gian lận châu Âu (OLAF), nơi đầu tiên tiếp nhận các cáo buộc.

Tham khảo thêm

UNDP: Việt Nam đang có vị thế tốt để tận dụng AI cho tăng trưởng bền vững và bao trùm

UNDP: Việt Nam đang có vị thế tốt để tận dụng AI cho tăng trưởng bền vững và bao trùm

Đức cam kết dành 185,5 triệu euro cho các dự án phát triển ở Việt Nam trong 2 năm

Đức cam kết dành 185,5 triệu euro cho các dự án phát triển ở Việt Nam trong 2 năm

Cựu ngoại trưởng Kuleba gây sốc với đề xuất nhằm cứu Ukraine

Cựu ngoại trưởng Kuleba gây sốc với đề xuất nhằm cứu Ukraine

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Một số nước EU phản đối việc cho Ukraine vay nợ

Một số nước EU phản đối việc huy động vốn chung hoặc chia sẻ nợ cho Ukraine như một giải pháp thay thế cho việc sử dụng tài sản của Nga, Đại diện Cấp cao EU về Đối ngoại Kaja Kallas phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng EU tại Brussels.

Châu Âu có nguy cơ bị bỏ lại phía sau vì cú bắt tay của Nga và Trung Quốc

Thế giới
Châu Âu có nguy cơ bị bỏ lại phía sau vì cú bắt tay của Nga và Trung Quốc

Pháp bất ngờ ra tối hậu thư sắc lạnh cho Nga về Ukraine

Thế giới
Pháp bất ngờ ra tối hậu thư sắc lạnh cho Nga về Ukraine

Ngân hàng Trung ương Châu Âu ra quyết định sốc liên quan đến tài sản Nga

Thế giới
Ngân hàng Trung ương Châu Âu ra quyết định sốc liên quan đến tài sản Nga

Đọc thêm

Tóm tắt tiểu thuyết 'Nỗi buồn chiến tranh' của Bảo Ninh
Văn hóa - Giải trí

Tóm tắt tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh

Văn hóa - Giải trí

“Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh là một trong những tác phẩm văn học Việt Nam đương đại gây tiếng vang lớn trên trường quốc tế và đồng thời dấy lên nhiều tranh cãi trong nước.

Bí mật bên trong 5 hộp “mật ong nghệ đen” khiến 3 thanh niên ở Huế vướng vòng lao lý
Pháp đình

Bí mật bên trong 5 hộp “mật ong nghệ đen” khiến 3 thanh niên ở Huế vướng vòng lao lý

Pháp đình

5 hộp “mật ong nghệ đen” thực chất chứa 100 gói ma túy tổng hợp, và 3 thanh niên ở Huế sa lưới.

Ông Lê Trí Thanh được hiệp thương giữ chức Chủ tịch MTTQ thành phố Đà Nẵng
Đại đoàn kết dân tộc

Ông Lê Trí Thanh được hiệp thương giữ chức Chủ tịch MTTQ thành phố Đà Nẵng

Đại đoàn kết dân tộc

Ngày 3/12, tại Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025–2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã thống nhất hiệp thương cử ông Lê Trí Thanh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Loại quả gia vị “cay xè” không chỉ giúp món ăn ngon mà còn giàu dưỡng chất, giảm đau hiệu quả
Gia đình

Loại quả gia vị “cay xè” không chỉ giúp món ăn ngon mà còn giàu dưỡng chất, giảm đau hiệu quả

Gia đình

Loại quả có màu sắc bắt mắt, hương vị cay nồng cùng các thành phần vitamin và khoáng chất, là nguyên liệu không thể thiếu trong nhiều món ăn.

Đại biểu Quốc hội đề xuất miễn, giảm, hoàn thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh vùng bão lũ
Tin tức

Đại biểu Quốc hội đề xuất miễn, giảm, hoàn thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh vùng bão lũ

Tin tức

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đề nghị Chính phủ xem xét xây dựng một gói chính sách hỗ trợ, trong đó tập trung vào khoanh nợ, xóa nợ, ân hạn nợ và cho vay tín dụng phục hồi sản xuất với lãi suất 0%; miễn, giảm, hoàn thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại vùng bão lũ.

Hà Nội yêu cầu chống chuyển giá trốn thuế, siết chặt các hoạt động thương mại trên nền tảng số
Tin tức

Hà Nội yêu cầu chống chuyển giá trốn thuế, siết chặt các hoạt động thương mại trên nền tảng số

Tin tức

Chính quyền Hà Nội yêu cầu cơ cấu lại nguồn thu bảo đảm tính bền vững; mở rộng cơ sở thu; chống thất thu, chuyển giá trốn thuế; gian lận thương mại; đặc biệt siết chặt các hoạt động thương mại trên nền tảng số, đôn đốc thu hồi nợ đọng, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm nâng tầm 'gắn kết chiến lược' Việt Nam-Lào
Thế giới

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm nâng tầm "gắn kết chiến lược" Việt Nam-Lào

Thế giới

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, góp phần phát triển bền vững giữa hai quốc gia.

Đại biểu Phạm Văn Hoà: Ba bộ quản thực phẩm, khiến tình trạng 'đùn đẩy trách nhiệm', “cha chung không ai khóc”
Kinh tế

Đại biểu Phạm Văn Hoà: Ba bộ quản thực phẩm, khiến tình trạng "đùn đẩy trách nhiệm", “cha chung không ai khóc”

Kinh tế

Cho rằng, cả Bộ Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường cùng quản lý an toàn thực phẩm khiến chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm, Đại biểu Phạm Văn Hoà đề nghị Chính phủ cần chấm dứt việc này và không để tình trạng “cha chung không ai khóc”.

Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại TP.HCM: Bước ngoặt thúc đẩy chuyển đổi số và đầu tư bền vững
Chuyển động Sài Gòn

Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại TP.HCM: Bước ngoặt thúc đẩy chuyển đổi số và đầu tư bền vững

Chuyển động Sài Gòn

Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới (ICF Global Summit 2025) chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị triển lãm Bình Dương, TP.HCM hôm nay 3/12.

Sau sáp nhập địa giới, Đà Nẵng “nóng” áp lực hạ tầng
Kinh tế

Sau sáp nhập địa giới, Đà Nẵng “nóng” áp lực hạ tầng

Kinh tế

Sau sáp nhập địa giới, Đà Nẵng đang đối mặt áp lực hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội gia tăng nhanh, buộc thành phố phải rà soát lại quy hoạch, kiểm soát chặt công trình cao tầng ven sông Hàn và ven biển nhằm bảo đảm cân bằng không gian đô thị.

Chính thức phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu tái định cư dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 khoảng 65,62ha
Kinh tế

Chính thức phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu tái định cư dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 khoảng 65,62ha

Kinh tế

Ngày 3/12, UBND xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cũ), vừa phê duyệt điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500), khu tái định cư thuộc Dự án thành phần di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Thông tin mới nhất về tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Thông tin mới nhất về tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Dự kiến năm học 2026-2027, việc tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM sẽ được thực hiện 100% bằng hình thức trực tuyến, chia làm 4 giai đoạn, kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8.

TP.HCM đề xuất áp dụng thủ tục rút gọn để ban hành Bảng giá đất mới từ 2026
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đề xuất áp dụng thủ tục rút gọn để ban hành Bảng giá đất mới từ 2026

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM kiến nghị Thường trực HĐND Thành phố chấp thuận áp dụng thủ tục rút gọn để xây dựng và ban hành Bảng giá đất lần đầu từ ngày 1/1/2026, nhằm kịp thời đảm bảo cơ sở pháp lý và phục vụ hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Loạt các trường bỏ khối C00 trong tuyển sinh 2026: Học sinh lo lắng, giáo viên nói 'không thể'
Xã hội

Loạt các trường bỏ khối C00 trong tuyển sinh 2026: Học sinh lo lắng, giáo viên nói "không thể"

Xã hội

Việc nhiều trường đại học dự kiến bỏ hoặc giảm mạnh tuyển sinh khối C00 từ năm 2026 khiến nhiều học sinh theo tổ hợp Văn, Lịch sử, Địa lý lo lắng. Không ít em cho biết đã chuẩn bị lộ trình từ lớp 10 và khó có thể chuyển sang tổ hợp khác khi thay đổi được công bố quá gấp.

Vụ 'nam sinh chạy xe máy độ pô, che biển số' tại TP.HCM, nhà trường khẳng định thiếu niên đã nghỉ học
Chuyển động Sài Gòn

Vụ "nam sinh chạy xe máy độ pô, che biển số" tại TP.HCM, nhà trường khẳng định thiếu niên đã nghỉ học

Chuyển động Sài Gòn

Thông tin mới nhất từ Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoa Sen, nam sinh chạy xe máy độ pô, che biển số gây xôn xao mạng xã hội hiện không còn là học sinh của nhà trường.

Các tài liệu bị rò rỉ phơi bày mạng lưới ảnh hưởng quyền lực mềm toàn cầu của Nga
Thế giới

Các tài liệu bị rò rỉ phơi bày mạng lưới ảnh hưởng quyền lực mềm toàn cầu của Nga

Thế giới

Tờ NVcủa Ukraine đã thu thập được các tài liệu tiết lộ mạng lưới gián điệp và gây ảnh hưởng toàn cầu rộng lớn của Nga, bằng chứng về nỗ lực của Điện Kremlin trong việc xây dựng một hệ sinh thái dân sự để định hình các câu chuyện quốc tế.

'Làn gió mới' trên rẻo cao Tuyên Quang: Khi chính sách thành điểm tựa thoát nghèo
Nhà nông

"Làn gió mới" trên rẻo cao Tuyên Quang: Khi chính sách thành điểm tựa thoát nghèo

Nhà nông

Nhìn lại chặng đường 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình -pv) tại Tuyên Quang, chúng ta thấy được một bức tranh sáng màu hơn, nơi chính sách đã thực sự trở thành "đòn bẩy" để bà con vươn lên làm chủ cuộc sống. Chương trình đã tạo sự chuyển biến thực chất trong từng bữa ăn, ngôi nhà và sinh kế của người dân.

Kinh tế số Việt Nam tăng trưởng chóng mặt chạm mốc 39 tỷ USD: Mạng 5G giữ vai trò ra sao?
Kinh tế

Kinh tế số Việt Nam tăng trưởng chóng mặt chạm mốc 39 tỷ USD: Mạng 5G giữ vai trò ra sao?

Kinh tế

Trong năm 2025, dự báo nền kinh tế số Việt Nam sẽ đạt tổng giá trị hàng hóa (GMV) 39 tỷ USD, tăng 17% so với năm trước. Trong đó, 5G trở thành yếu tố then chốt của nền kinh tế số Việt Nam, là nền tảng kết nối mọi thứ từ thiết bị đeo hằng ngày đến máy móc công nghiệp, từ drone giao hàng đến robot hậu cần, giúp gia tăng năng suất, nâng cao tri thức và tối ưu chi phí.

'Việc bố trí cán bộ chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy còn chậm'
Tin tức

"Việc bố trí cán bộ chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy còn chậm"

Tin tức

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đánh giá việc sắp xếp tổ chức bộ máy còn gặp vướng mắc. Việc bố trí cán bộ chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy còn chậm; vẫn còn nội dung hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội chưa được ban hành.

Dính tí nước là thứ rau dại tên nghe mắc cười này tốt um, ăn ngon, bổ dưỡng, Philippines, Trung Quốc ví như 'thần dược'
Nhà nông

Dính tí nước là thứ rau dại tên nghe mắc cười này tốt um, ăn ngon, bổ dưỡng, Philippines, Trung Quốc ví như "thần dược"

Nhà nông

Rau càng cua mọc thành bụi ở ven ao, hồ, bờ ruộng, các dốc đá…những nơi có độ ẩm. Nhiều người coi loại rau càng cua là cỏ dại, rau dại mọc hoang nên chỉ lấy làm thức ăn cho lợn mà không biết rằng rau dại này ăn ngon, bổ dưỡng. Dân Philippines dùng àng cua đắp để điều trị ung nhọt, vết loét. Người Trung Quốc và Brazil dùng nước ép rau càng cua để trị bệnh viêm kết mạc.

Vinachem – Trụ cột kiến tạo nền nông nghiệp trong thời kỳ mới
Kinh tế

Vinachem – Trụ cột kiến tạo nền nông nghiệp trong thời kỳ mới

Kinh tế

Trong tiến trình phát triển nông nghiệp – nông thôn của Việt Nam nhiều thập kỷ qua, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung phân bón – yếu tố đầu vào then chốt quyết định năng suất cây trồng, thu nhập của nông dân và sự ổn định của kinh tế nông nghiệp. Không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt, Vinachem còn chủ động xây dựng chiến lược dài hạn nhằm củng cố nền nông nghiệp tự chủ, tự cường và bền vững, phù hợp định hướng phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước.

Bắt tạm giam Giám đốc công ty nhiều lần tái phạm khai thác khoáng sản trái phép tại xã Sông Vàng
Pháp luật

Bắt tạm giam Giám đốc công ty nhiều lần tái phạm khai thác khoáng sản trái phép tại xã Sông Vàng

Pháp luật

Ngày 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thi hành Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn và Lệnh bắt tạm giam đối với Văn Đức Quý (SN 1987, trú thôn Ban Mai, xã Sông Vàng) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo Điều 227 Bộ luật Hình sự.

3 thần y có khả năng “cải tử hoàn sinh” trong kiếm hiệp Kim Dung gồm những ai?
Đông Tây - Kim Cổ

3 thần y có khả năng “cải tử hoàn sinh” trong kiếm hiệp Kim Dung gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong các bộ kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung, xuất hiện không ít các vị thần y tài ba lỗi lạc, thậm chí có khả năng “cải tử hoàn sinh”.

Nhà khoa học VinFuture hiến kế để chung sống an toàn khi AI thông minh hơn con người
Tin tức

Nhà khoa học VinFuture hiến kế để chung sống an toàn khi AI thông minh hơn con người

Tin tức

Tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang diễn ra nhanh hơn bất kỳ cuộc cách mạng công nghệ nào trước đây, đẩy nhân loại vào một tình huống chưa từng có tiền lệ: phải nghĩ cách chung sống với một thực thể thông minh hơn chúng ta. Tại Tọa đàm “AI vì nhân loại: Đạo đức và an toàn AI trong kỷ nguyên mới” diễn ra chiều 02/12, các nhà khoa học VinFuture đã thảo luận nhiều “kế sách” hay.

Top 5 cơn bão mặt trời mạnh nhất tấn công Trái đất
Xã hội

Top 5 cơn bão mặt trời mạnh nhất tấn công Trái đất

Xã hội

Trong lịch sử quan sát thiên văn, các cơn bão Mặt Trời cực mạnh luôn là hiện tượng để lại dấu ấn sâu đậm vì mức độ tàn phá đối với hệ thống công nghệ và ảnh hưởng đến đời sống con người.

Người đàn ông giấu 2 thỏi vàng trong hũ tương ớt, suýt mất trắng
Xã hội

Người đàn ông giấu 2 thỏi vàng trong hũ tương ớt, suýt mất trắng

Xã hội

Một người đàn ông giấu 2 thỏi vàng trong hũ tương ớt rồi gửi sang tỉnh khác theo chỉ dẫn của nhóm lừa đảo để “đầu tư chứng khoán”, gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc.

Bộ Chính trị điều động ông Quản Minh Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
Tin tức

Bộ Chính trị điều động ông Quản Minh Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Tin tức

Sáng 3/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, theo đó, ông Quản Minh Cường được điều động giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Quần đảo đẹp mê ly cách TPHCM 250km, cộng thêm 2,5 tiếng đi tàu, cùng lúc có thể đón 1.200 khách du lịch/ngày
Nhà nông

Quần đảo đẹp mê ly cách TPHCM 250km, cộng thêm 2,5 tiếng đi tàu, cùng lúc có thể đón 1.200 khách du lịch/ngày

Nhà nông

Giữa trùng khơi phía Tây Nam của Tổ quốc, quần đảo Nam Du như lời mời gọi những người say mê vẻ đẹp nguyên sơ và thích khám phá. Chúng tôi đến đảo Nam Du (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang trước đây, nay thuộc đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang) vào mùa biển lặng.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng: Chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội
Tin tức

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng: Chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội

Tin tức

Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cho hay việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội.

Phát hiện xe máy và cặp sách của nữ sinh lớp 11 mất tích ở Đắk Lắk
Tin tức

Phát hiện xe máy và cặp sách của nữ sinh lớp 11 mất tích ở Đắk Lắk

Tin tức

Người dân phát hiện xe máy và cặp sách của nữ sinh lớp 11 mất tích ở Đắk Lắk gần bờ sông Krông Ana. Gia đình và chính quyền vẫn đang khẩn trương tìm kiếm

Tin đọc nhiều

1

Châu Âu rúng động: Cựu Đại diện cấp cao của EU về đối ngoại Federica Mogherini bị bắt giữ

Châu Âu rúng động: Cựu Đại diện cấp cao của EU về đối ngoại Federica Mogherini bị bắt giữ

2

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: "Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi"

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: 'Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi'

3

Quốc gia châu Phi nổi lên là thị trường mua gạo Việt Nam nhiều nhất đang đối mặt với cuộc khủng hoảng về lúa gạo

Quốc gia châu Phi nổi lên là thị trường mua gạo Việt Nam nhiều nhất đang đối mặt với cuộc khủng hoảng về lúa gạo

4

Ngăn chặn thành công vụ buôn lậu 40 tấn gạo, nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam lại có một tuyên bố mới

Ngăn chặn thành công vụ buôn lậu 40 tấn gạo, nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam lại có một tuyên bố mới

5

Bão mặt trời là gì và có gây nguy hiểm đến sức khoẻ con người không?

Bão mặt trời là gì và có gây nguy hiểm đến sức khoẻ con người không?