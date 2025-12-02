Châu Âu rúng động: Cựu Đại diện cấp cao của EU về đối ngoại Federica Mogherini bị bắt giữ

Bà Mogherini bị nghi ngờ liên quan đến những gian lận trong chương trình đào tạo do EU tài trợ dành cho các nhà ngoại giao trẻ. Ảnh: Reuters.

Bà Mogherini giữ chức vụ lãnh đạo đối ngoại EU từ năm 2014 đến 2019 và hiện đứng đầu trường đào tạo sau đại học Học viện Châu Âu (College of Europe).

Cảnh sát đã khám xét cơ sở của trường College of Europe cùng với văn phòng của Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS).

Người phụ nữ Italy 52 tuổi này bị bắt tại Brussels, cùng với phó giám đốc trường đào tạo và Stefano Sannino, một quan chức cấp cao của EU từng là Tổng thư ký EEAS từ năm 2021 đến 2024, theo một nguồn tin am hiểu sự việc.

Văn phòng Công tố viên Công cộng châu Âu (EPPO) thông báo rằng các cuộc khám xét đã được tiến hành tại College of Europe ở thành phố Bruges (Bỉ) và tại cơ sở EEAS ở Brussels – cơ quan phụ trách ngoại giao của EU.

“Ba nghi phạm đã bị tạm giữ” liên quan đến các cuộc đột kích này, là “một phần của cuộc điều tra nghi án gian lận liên quan đến chương trình đào tạo do EU tài trợ dành cho các nhà ngoại giao trẻ” - EPPO cho biết.

Các cuộc khám xét do cảnh sát liên bang Bỉ thực hiện theo yêu cầu của EPPO, đồng thời nhằm vào cả nhà riêng của các nghi phạm. Theo EPPO, trọng tâm điều tra là chương trình đào tạo 9 tháng dành cho các nhà ngoại giao trẻ của các nước thành viên EU, được gọi là Học viện Ngoại giao Liên minh châu Âu.

Chương trình này được EEAS trao cho College of Europe tại Bỉ trong giai đoạn 2021–2022 và cuộc điều tra tập trung vào khả năng quá trình đấu thầu đã bị can thiệp để mang lại lợi thế cho trường. Mogherini hiện là người đứng đầu cả College of Europe lẫn Học viện Ngoại giao EU.

“Có những nghi ngờ mạnh mẽ rằng (…) thông tin mật liên quan đến quá trình mua sắm đang diễn ra đã bị chia sẻ với một trong các ứng viên tham gia đấu thầu” - EPPO nêu rõ.



"Làm rõ sự việc"

Ủy ban châu Âu xác nhận các cuộc đột kích đã diễn ra. “Chúng tôi xác nhận rằng cảnh sát đã có mặt tại trụ sở EEAS hôm nay, và đây là một phần của cuộc điều tra về các hoạt động diễn ra trong nhiệm kỳ trước,” phát ngôn viên Ủy ban, Anitta Hipper, cho biết.

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại hiện tại của EU, bà Kaja Kallas, đã tiếp quản vị trí này cách đây một năm từ người kế nhiệm của Mogherini, ông Josep Borrell.

EPPO cho biết cơ quan này đã yêu cầu và được chấp thuận việc dỡ bỏ quyền miễn trừ của một số nghi phạm trước khi tiến hành khám xét. Nếu được xác nhận, các cáo buộc “có thể cấu thành hành vi gian lận trong mua sắm công, tham nhũng, xung đột lợi ích và vi phạm bí mật nghề nghiệp” - văn phòng công tố nêu rõ.

“Cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm làm rõ sự việc và đánh giá liệu có hành vi phạm tội nào đã xảy ra hay không” - cơ quan này cho biết thêm.

EPPO là văn phòng công tố công độc lập của EU, chịu trách nhiệm điều tra các tội phạm gây thiệt hại đến lợi ích tài chính của khối. Cuộc điều tra cũng nhận được sự hỗ trợ của Văn phòng Chống gian lận châu Âu (OLAF), nơi đầu tiên tiếp nhận các cáo buộc.