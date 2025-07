Khói bốc lên ở Kiev sau các cuộc tấn công. Ảnh: Bild.





Bild cho biết, kể từ khi chính phủ do Thủ tướng Friedrich Merz lãnh đạo lên nắm quyền, Đức không còn công khai thông tin về nguồn cung cấp vũ khí mới cho Ukraine. Lý do chính thức được đưa ra là nhằm "giữ Putin trong bóng tối". Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng, động cơ thực sự là để không phải giải thích trước công chúng về việc viện trợ bị chậm trễ hoặc không được thực hiện.

Phía Ukraine cũng tuân thủ thỏa thuận giữ bí mật này, nhằm tránh làm phật lòng nhà tài trợ lớn nhất của mình.

Tuy nhiên, mới đây đã xuất hiện một danh sách bí mật, được cho là liệt kê chi tiết nhu cầu thực tế của Ukraine. Theo đó, các yêu cầu hỗ trợ lên đến hàng tỷ euro. Các nhà hoạch định quân sự Ukraine được cho là đã trình bày danh sách này với các đại diện chính phủ Đức.

Danh sách được chia thành ba loại: Phòng không, xe bọc thép và thiết bị tác chiến điện tử.

Theo danh sách, Ukraine quan tâm đến bốn hệ thống bắn loại IRIS-T mới. Kiev cũng yêu cầu Berlin cung cấp tổng cộng 1.500 tên lửa dẫn đường cho hệ thống tên lửa tầm trung IRIS-T SLM và 500 tên lửa dẫn đường cho hệ thống tên lửa tầm ngắn IRIS-T SLS.

Ngoài ra, 200.000 quả đạn phòng không 40mm cũng được yêu cầu để chống lại máy bay không người lái của Nga.

Ukraine cũng đang yêu cầu 1.000 xe chống mìn và 200 xe xích với nhiều cải tiến khác nhau, 30 xe rà phá bom mìn bọc thép và 20 đến 30 xe tăng kỹ thuật kiểu WiSENT.

Theo tờ báo, Kiev còn yêu cầu Berlin cung cấp 200 xe SUV để vận chuyển lực lượng đặc nhiệm.

Ukraine muốn Đức hỗ trợ trong lĩnh vực chiến tranh điện tử. Họ cần 1.000 máy gây nhiễu GPS để chống lại máy bay không người lái của đối phương, cũng như 200 radar di động trên mặt đất để giám sát và nhắm mục tiêu.

Các nguồn tin quân sự và đại diện ngành công nghiệp đã xác nhận sự tồn tại của danh sách này với tờ báo. Bộ Quốc phòng Đức không trả lời yêu cầu bình luận.

"Vì lý do an ninh quân sự và do chính sách truyền thông mới của chính phủ liên bang liên quan đến việc hỗ trợ cho Ukraine, chúng tôi không trả lời các câu hỏi về từng loại hỗ trợ" - một đại diện của bộ cho biết trong một bình luận.

Xin nhắc lại, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã tuyên bố vào tháng 6 rằng phía Đức sẽ cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ quân sự bổ sung trị giá 1,9 tỷ euro.

Đức cũng đang đàm phán chuyên sâu với Mỹ về việc cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.