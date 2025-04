Bình Thuận mở cuộc tuyên truyền cho người dân nắm rõ sự lợi ích của việc sắp xếp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Chủ trương đúng đắn

Theo đó, các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục quán triệt, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đại lộ Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: PV

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận, nội dung tuyên truyền cần làm rõ: Đây là chủ trương đúng đắn, xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, được cụ thể hóa trong nhiều văn kiện quan trọng như Nghị quyết 18-NQ/TW, Kết luận 121-KL/TW, 127-KL/TW và mới nhất là Nghị quyết 60-NQ/TW ngày 12/4/2025.

Mục tiêu là xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các địa phương và ngành liên quan tăng cường tuyên truyền các nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo chủ trương không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bình Thuận là thủ phủ cây thanh long... Ảnh: TTXTDL Bình Thuận.

Cùng với đó là việc sắp xếp, tinh gọn các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; kiện toàn tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; xây dựng hệ thống tổ chức Đảng ở địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội cần chủ động quán triệt trong hệ thống hội viên, nắm bắt tư tưởng, dư luận; kịp thời phản bác các thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tăng cường cổ động trực quan bằng khẩu hiệu, băng rôn, áp phích tại các khu dân cư.

Ban Tuyên giáo – Dân vận tỉnh Bình Thuận và các cấp theo dõi tình hình tư tưởng, đề xuất cấp ủy chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai...

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, quyết tâm cao từ cả hệ thống chính trị nhằm tạo chuyển biến thực chất, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Kết quả lấy ý kiến cử tri sẽ được công khai minh bạch, đăng tải trên các nền tảng thông tin chính thức của tỉnh và các địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện đúng quy định, góp phần xây dựng mô hình tổ chức chính quyền hiệu lực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.



Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình lưu ý những vấn đề quan trọng với Bình Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng trước khi sáp nhập

Sắp xếp 121 xã, phường, thị trấn còn 45 đơn vị hành chính cấp xã

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã tổ chức cuộc họp thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã khi tinh gọn bộ máy. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện lấy ý kiến nhân dân trước khi được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Được biết, tỉnh Bình Thuận hiện có diện tích tự nhiên 7.942,60 km2, dân số hơn 1.5 triệu người. Có 10 đơn vị hành chính cấp huyện (8 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố), 121 đơn vị hành chính cấp xã , trong đó có 93 xã, 16 phường, 12 thị trấn.

Trên cơ sở phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của 10 huyện, thị xã, thành phố và quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xây dựng phương án sắp xếp 121 xã, phường, thị trấn còn 45 đơn vị hành chính cấp xã (36 xã và 8 phường, 1 đặc khu Phú Quý ), giảm 76 đơn vị hành chính cấp xã , đạt tỷ lệ 62,8% so với tổng số đơn vị hiện có.

Tất cả các đơn vị hành chính sau sắp xếp đều đạt tiêu chuẩn theo quy định Điều 5 Nghị quyết số 76 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Một góc đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

Thành lập đặc khu Phú Quý

Theo đề án trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận cũng thành lập đặc khu Phú Quý.

Đảo Phú Quý (còn gọi là cù lao Thu) là một đảo có diện tích 16.5 km² nằm ngoài khơi bờ biển Bình Thuận. Xung quanh đảo chính Phú Quý còn có các đảo khác như hòn Đá Cao hướng Tây Bắc, hòn Đỏ hướng Đông Bắc và hòn Tranh và hòn Hải hướng Tây Nam.

Từ lâu đảo Phú Quý trở nên rất quen thuộc với nhiều người qua sử sách xưa dưới nhiều tên gọi: Cổ Long, Thuận Tịnh, Cù Lao Khoai Xứ, Cù Lao Thu...

Từ niên hiệu Thiệu Trị thứ 4 (1844), nhờ tiềm năng kinh tế dồi dào nên vùng xứ đảo này tạo ra số lượng đặc sản đáng kể. Hiện nay, Phú Quý, tuy là một hòn đảo nằm biệt lập giữa trùng dương nhưng dấu tích phát hiện được cho thấy đảo đã được khai phá tạo nên cuộc sống ở đảo từ rất sớm.

Trong quá trình khai thác đá quánh, nhân dân đã tìm thấy những mộ vò lớn. Trong mộ có chôn theo một số công cụ lao động như rìu và cả những chiếc vòng đeo tay bằng đá với kỹ thuật chế tác rất tinh xảo.

Trải qua những biến thiên của lịch sử, Phú Quý là nơi hội tụ của nhiều luồng dân di cư từ lục địa ra với nhiều thành phần dân tộc khác nhau. Trong đó người Kinh đóng vai trò chủ thể.

Khi bắt đầu phát triển mạnh kỹ thuật đóng thuyền buồm với những chiếc thuyền ra được khơi xa thì cũng là lúc có nhiều người từ lục địa đặt chân lên đảo.

Du khách tham quan đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

Cùng với những phần mộ còn sót lại trên đảo, sự tích công chúa Bàng Tranh chứng tỏ người Chăm đã có mặt ở đảo này. Sự tích kể rằng: Bàng Tranh là một công chúa xinh đẹp vì chống lệnh vua cha, bị kết tội phản nghịch nên đã bị đày ra đảo này. Người Kinh có mặt ở đảo cũng từ rất sớm và nhiều nhất là ngư dân ở các tỉnh miền Trung lúc bấy giờ tìm đường mưu sinh. Và Phú Quý là một điểm đến an lành mà họ đã tình cờ bắt gặp nên chọn nơi “an cư lạc nghiệp”.

Cùng với người Kinh, một số người Hoa cũng hoà nhập vào cộng đồng cư dân ở Phú Quý. Vào thế kỷ 17, từng đoàn thuyền của người Hoa vượt biển tiến về phía Nam, trong số đó có hàng chục thuyền đã quyết định dừng chân lập nghiệp ở Phú Quý.

Người Hoa đến đây sống dựa vào các ngành nghề như dệt tơ lụa, buôn bán. Quá trình phát triển về sau, một số người do làm ăn trở nên giàu có đã lần lượt tìm vào các thành phố lớn ở đất liền, chỉ một số ít còn lại trên đảo.

Khi dân cư ngày một đông hơn thì các hình thức tổ chức xã hội cũng dần dần được hình thành. Vào thời chúa Nguyễn Phúc Khoát (1738 - 1765), chính quyền Đàng Trong đã tổ chức trên đảo thành từng hộ bạch bố đến đội bạch bố rồi dần dần trở thành ấp và làng.

Tuy số dân lúc bấy giờ chưa đông đúc nhưng Phú Quý có đến 14 làng và 1 ấp. Mỗi làng được lập trên cơ sở một nhóm nhỏ ngư dân, đôi lúc chỉ có từ 10 đến 12 tránh đinh và thường mang những tên cũ của địa phương trước khi đến đây lập nghiệp: Thoại Hải, Thế Hanh, Thế An, Hội Thiên, Hội Hưng, Hương Lăng, Mỹ Xuyên, Phú Ninh, An Hoà, Hải Châu, Thương Hải, Triều Dương, Hội An, Mỹ Khê và ấp Quý Thạnh.

Một cánh đồng điện gió ở Bình Thuận: Ảnh: TTXT DL Bình Thuận

Từ niên hiệu Đồng Khánh - Nguyễn Cảnh Tông năm thứ 1 (1886), toàn đảo được tổ chức thành 11 làng và đến năm 1930 do sự sáp nhập ba làng Phú Ninh vào Phú Mỹ và Hương Lăng vào Quý Thạnh nên chỉ còn lại 9 làng: Long Hải, Phú Mỹ, An Hoà, Hải Châu, Thương Hải, Quý Thạnh, Triều Dương, Mỹ Khê và Hội An. Hiện nay, đảo được chia làm 3 xã: Long Hải, Ngũ Phụng, Tam Thanh.

Đảo Phú Quý hiện nay là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước…