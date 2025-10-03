Chủ đề nóng

Tin tức
Thứ sáu, ngày 03/10/2025 11:15 GMT+7

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Hữu Nghĩa làm Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên nhiệm kỳ mới

Nguyễn Hoà Thứ sáu, ngày 03/10/2025 11:15 GMT+7
Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Uỷ viên Trung ương Đảng giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Sáng 3/10, tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh (Phường Trà Lý, Hưng Yên), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc trọng thể.

Dự đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn…. cùng các đại biểu bộ, ngành.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dự đại hội. Ảnh: Tỉnh uỷ Hưng Yên

Tại phiên trọng thể sáng nay, để chia sẻ với những mất mát của đồng bào cả nước bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đại hội đã không tổ chức chương trình văn nghệ, thay vào đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Hùng đã phát động, kêu gọi vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Diễn văn khai mạc, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, đại hội là dấu mốc lịch sử, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với tỉnh Hưng Yên sau hợp nhất.

Các đại biểu tại đại hội ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: T.Đạt, Nguyễn Thơi

Đây cũng là đại hội được cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh Hưng Yên rất quan tâm, trông đợi, đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng về những chủ trương, quyết sách đổi mới và phát triển mang tính đột phá để kiến tạo tương lai tươi sáng vì một Hưng Yên giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, đại hội sẽ thảo luận, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có một số chủ trương tạo đột phá phát triển, quyết sách chiến lược quan trọng trong 5 năm, 10 năm và 20 năm tới, nhằm xây dựng nền kinh tế năng động và phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc; thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Tỉnh uỷ Hưng Yên

Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên chia sẻ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I diễn ra trong thời điểm đất nước có những thay đổi mang tính thời đại với cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam chưa bao giờ có được như ngày nay.

Tỉnh Hưng Yên đang đứng trước cơ hội lịch sử với tầm thế và lực, sức mạnh tổng hợp đã được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình đã mở rộng dư địa, không gian, nguồn lực và tạo động lực phát triển mới với quy mô, tiềm năng lớn hơn, là bước ngoặt mang tính chiến lược, tạo ra giá trị cộng hưởng vượt trội để đưa tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh và bền vững hơn. 

Tại đại hội, ông Nguyễn Quang Dương – Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội. Ảnh: Tỉnh uỷ Hưng Yên

Theo các quyết định, Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Cụ thể, Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên gồm 70 nhân sự; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 22 nhân sự.

Tại quyết định chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 – 2030, Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Uỷ viên Trung ương Đảng tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các ông Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; ông Trần Quốc Văn – Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Khắc Thận – Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên được chỉ định tiếp tục giữ các chức vụ nêu trên.

