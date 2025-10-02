Chủ đề nóng

Tin tức
Thứ năm, ngày 02/10/2025 11:22 GMT+7

Phấn đấu năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương

Nguyễn Hoà Thứ năm, ngày 02/10/2025 11:22 GMT+7
Sáng 2/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Hưng Yên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bước vào ngày làm việc thứ nhất.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại, dấu mốc quan trọng, đánh dấu một chương mới cho sự phát triển của tỉnh Hưng Yên.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội sẽ không bầu cấp uỷ khoá mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ thực hiện chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự đại hội sáng 2/10 có Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cùng các lãnh đạo tỉnh Hưng Yên; lãnh đạo các ban Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; Đại hội triệu tập 438 đại biểu đại diện cho hơn 182.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Hưng Yên...

Trong buổi sáng ngày làm việc thứ nhất, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 22 người, Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 người, Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 11 người.

Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 bước vào ngày làm việc thứ nhất. Ảnh: Tỉnh ủy Hưng Yên

Theo báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đến ngày 15/9/2025 đã có 109 báo cáo và 290 bài tham luận của các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý.

Trong đó, hơn 30 nghìn lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị; gần 32 nghìn lượt ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua; 10.500 lượt ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Tại phiên làm việc sáng 2/10, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đã trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Báo cáo kiểm điểm nêu, nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; nội chính và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng.

Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Tỉnh ủy Hưng Yên

Nhiều nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án trọng tâm đã được ban hành để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh được tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đại hội sau đó đã nghe các tham luận của các đại biểu, trong đó có một số nội dung như “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá các mục tiêu xây dựng tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, theo hướng công nghiệp, hiện đại, là thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương”, “Chiến lược phát triển hạ tầng giao thông; hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, “Giải pháp phát triển kinh tế biển: xanh, bền vững, gắn với bảo vệ quốc phòng - an ninh khu vực biên giới biển”…

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thể hiện, tỉnh Hưng Yên (cũ) và tỉnh Thái Bình hợp nhất thành tỉnh Hưng Yên (mới) có tổng diện tích tự nhiên 2.514,81 km2, dân số trên 3,5 triệu người, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (mới) được thành lập và đi vào hoạt động kể từ ngày 1/7/2025 gồm 108 tổ chức đảng trực thuộc với 182.441 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, khoa học và linh hoạt, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, rõ nét trên các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó có những kết quả mang tính đột phá.

Tỉnh Hưng Yên (cũ) hoàn thành vượt 12/19 nhóm chỉ tiêu và 7/19 nhóm chỉ tiêu đạt Nghị quyết Đại hội đề ra. Tỉnh Thái Bình (cũ) vượt 5/20 chỉ tiêu, đạt 7/20 chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội đề ra.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy, cán bộ được triển khai quyết liệt, toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế phát triển khá toàn diện, nhanh và bền vững hơn với nhiều kết quả nổi bật, tạo đột phá trong một số lĩnh vực, nhất là tốc độ tăng trưởng GRDP... Thế, lực và sức mạnh tổng hợp của kinh tế tỉnh Hưng Yên được nâng lên nhờ tăng trưởng nhanh, liên tục.

Vai trò, vị trí của tỉnh Hưng Yên trong liên kết vùng ngày càng quan trọng, nhất là kết nối hạ tầng giao thông, chuỗi sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Kinh tế biển ngày càng đóng vai trò quan trọng và dần trở thành động lực quan trọng.

Đại hội có sự tham gia của 438 đại biểu đại diện cho hơn 182.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. Ảnh: TU HY

Hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ, có bước đột phá; diện mạo đô thị và nông thôn có sự thay đổi căn bản cùng với xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; an sinh, phúc lợi xã hội ngày càng được cải thiện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Bên cạnh đó, báo cáo chính trị cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Theo đó, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở còn hạn chế; công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân và cơ sở còn khó khăn.

Một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước phải xử lý kỷ luật, thậm chí phải xử lý hình sự. Chính quyền cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn nhiều khó khăn khi mới đi vào hoạt động. Năng lực, trình độ một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là ở cấp xã hiện nay còn hạn chế; còn biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám làm; nói chưa đi đôi với làm…

Về phát triển kinh tế - xã hội, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 chưa hoàn thành. Tăng trưởng kinh tế ở mức dưới tiềm năng, chưa thật sự ổn định vững chắc; quy mô kinh tế còn hạn chế; thu nhập bình quân đầu người, GRDP bình quân đầu người thấp hơn mức bình quân của cả nước. Tiến độ triển khai nhiều dự án đầu tư còn chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa cao, gây ứ đọng vốn ngân sách; một số dự án chậm tiến độ chưa được xử lý kịp thời, dứt điểm.

Chưa xử lý dứt điểm một số “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường, nhất là tại hệ thống sông Bắc Hưng Hải và một số làng nghề; rác thải sinh hoạt chưa thu gom và xử lý theo quy chuẩn môi trường. Vi phạm quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng tồn đọng từ nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm…

Về mục tiêu phát triển, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 nêu rõ, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; giữ vững nguyên tắc tổ chức, kỷ luật nghiêm minh của Đảng. Xây dựng nền kinh tế năng động và phát triển nhanh, bền vững dựa trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xã hội hài hoà; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy; môi trường sinh thái được bảo vệ an toàn…

Tầm nhìn đến năm 2035 Hưng Yên là tỉnh công nghiệp hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị loại I; đến năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương; có nền công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc; giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ, mang đậm những giá trị cốt lõi của văn hóa vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Xã hội kỷ cương, ổn định, hài hòa, đoàn kết, an ninh, an toàn, văn minh, hạnh phúc. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc. Nhân dân có cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc.

