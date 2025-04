Chiều 28/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Phát biểu tại phiên họp, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, thực hiện chủ trương Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 11 về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh – xã), sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, đảm bảo cả nước giảm 60 - 70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã thì số lượng đơn vị công an cấp xã cũng giảm tương ứng, song quy mô công an mỗi xã sau sắp xếp tăng trung bình 3 lần so với hiện nay.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Media Quốc hội

Để công an cấp xã có thể giải quyết các vụ việc tại địa bàn cơ sở với mục tiêu gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, liên thông giữa phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, Bộ Công an đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 37 về trách nhiệm, quyền hạn của điều tra viên.

Theo đó, tại vụ việc, vụ án ít nghiêm trọng, nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã, điều tra viên trung cấp hoặc cao cấp thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh được bố trí làm trưởng hoặc phó công an xã phụ trách công tác phòng chống tội phạm thì có một số quyền hạn như: trực tiếp tổ chức và chỉ đạo thụ lý tin tố giác tội phạm; khởi tố điều tra; quyết định phân công, thay đổi điều tra viên, cán bộ điều tra được bố trí tại công an xã; kiểm tra các hoạt động thụ lý giải quyết nguồn tin tội phạm vụ án hình sự; quyết định biện pháp ngăn chặn; truy nã, đình nã….

“Thực hiện việc này, đối với ở cấp xã hiện nay, quy mô chúng tôi bố trí khoảng từ 30 - 60 cán bộ công an xã. Công an xã là một cấp công an, vừa có hoạt động phòng ngừa, vừa phải phân công một số nhiệm vụ điều tra viên công an tỉnh làm trưởng, phó công an xã”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phân tích và cho biết nếu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thì Bộ Công an sẽ phối hợp với cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung cho phù hợp tình hình phòng chống tội phạm hiện nay.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Liên quan đề xuất trên, ông Nguyễn Huy Tiến - Viện trưởng Viện KSND tối cao (cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật) cho rằng đây là chính sách rất mới và đề nghị cần cân nhắc kỹ lưỡng. Do đây là vấn đề lớn nên ban soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trao đổi, nghiên cứu.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị nghiên cứu việc bổ sung tại Điều 37 về thẩm quyền của một số điều tra viên với các tiêu chuẩn rất cao từ điều tra viên công an tỉnh cử xuống công an xã làm việc.

Ông Nguyễn Khắc Định đề nghị VKSND tối cao và Bộ Công an có thảo luận để làm sao giải quyết các công việc thuận lợi nhất, vừa tôn trọng quyền con người, quyền công dân nhưng cũng đảm bảo đỡ quá tải cho cơ quan điều tra cấp trên và bảo đảm khẩn trương xử lý các vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.