Ngày 24/4, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Trong đó, dự án Dự án Khu dịch vụ du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa của Công ty CP Xây dựng 79 do Phan Văn Anh Vũ làm chủ là 1 trong 13 dự án quy định tại Nghị quyết 170/2024/QH15 được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tiếp tục thực hiện.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ban hành kế hoạch thực hiện tháo gỡ chi tiết với 13 bước và có mốc thời gian hoàn thành cụ thể đối với 13 dự án nêu trên.

Đối với dự án Khu dịch vụ du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa của Phan Văn Anh Vũ và và 12 dự án còn lại trên bán đảo Sơn Trà sẽ được Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng, phối hợp các sở liên quan và UBND quận Sơn Trà rà soát về quy hoạch lâm nghiệp, quy hoạch đất đai, xây dựng, môi trường, an ninh quốc phòng, chuyển thông tin về kết quả rà soát của từng dự án đến Sở Xây dựng, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP.Đà Nẵng để nghiên cứu, kế thừa trong đồ án quy hoạch phân khu Khu du lịch quốc gia Sơn Trà thuộc phân khu Sinh thái phía Đông.

Tiếp đến dự án sẽ được rà soát các thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai, xác định giá đất, rà soát nghĩa vụ tài chính, đề nghị Kiểm toán Nhà nước xem xét và người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, các dự án không đáp ứng đủ điều kiện UBND TP.Đà Nẵng sẽ tiến hành thu hồi đất.

Biệt thự L09 nằm trong rừng bán đảo Sơn Trà. Ảnh: TL

Còn liên quan Dự án khu biệt thự Suối Đá - lô 09, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ Kết luận 77 của Trung ương để rà soát quy hoạch đất, công trình quốc phòng, quy hoạch điều chỉnh 3 loại rừng, đa dạng sinh học, quy hoạch du lịch, môi trường và rà soát toàn bộ thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSDĐ và kết luận thanh tra số 269, rà soát nghĩa vụ tài chinh và báo cáo vào quý 2/2025.

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, liên quan lô biệt thự L09 và dự án của Phan Văn Anh Vũ trên bán đảo Sơn Trà vào tháng 10/2019 Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định đối với các vi phạm.



Thực hiện xác minh theo Kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã có công văn gửi Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng xác định: Các cá nhân tại UBND TP.Đà Nẵng và các sở, ngành liên quan đến 2 dự án nêu trên đã vi phạm các quy định về quản lý đất đai nhưng hành vi không cấu thành tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 1999, vì hành vi vi phạm xảy ra vào các năm 2005, 2006, 2007. Nên ngày 18/9/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành Quyết định số 05/VPCQCSĐT về việc không khởi tố vụ án hình sự.

12 dự án trên bán đảo Sơn Trà và Khu dịch vụ du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa của Phan Văn Anh Vũ sẽ được tháo gỡ vướng mắc. Ảnh: Đình Thiên

Để bảo đảm thu hồi tài sản Nhà nước, tránh bị thất thoát, lãng phí, Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo thu hồi 33 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) đã cấp cho Công ty Cổ phần Xây dựng 79 tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa, và 1 GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BG 631677 cấp cho bà Lê Thị Ngọc Oanh tại thửa đất số 109, Dự án Khu biệt thự Suối Đá.

Tuy nhiên, việc thực hiện thu hồi nêu trên gặp vướng mắc do theo quy định thì văn bản của cơ quan điều tra không phải là cơ sở để thu hồi GCNQSDĐ. Do đó, UBND TP.Đà Nẵng có công văn báo cáo Bộ Công an xem xét có ý chỉ đạo cụ thể để UBND thành phố tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Sau đó Bộ Công an đã có ý kiến: "Căn cứ quy định pháp luật về đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc quyết định thu hồi hay không thu hồi đối với 33 GCNQSDĐ đã cấp cho Công ty CP Xây dựng 79 và 1 CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 631677 cấp cho bà Lê Thị Ngọc Oanh tại thửa đất số 109 nêu trên, thuộc thẩm quyền của UBND TP.Đà Nẵng, đề nghị UBND TP.Đà Nẵng căn cứ thẩm quyền và các quy định của pháp luật để thực hiện.

Mới đây nhất vào ngày 22/10/2024, tại buổi làm việc với Đoàn công tác 453 của Bộ Công an do Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, Đại tướng Lương Tam Quang đã có kết luận không khởi tố vụ án, việc xác định có thu hồi hay không thuộc thẩm quyền xử lý của thành phố Đà Nẵng.