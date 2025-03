Bộ Công an lấy ý kiến về việc tặng thưởng huân chương với Trung tướng Lê Minh Hùng

Căn cứ Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét khen thưởng đối với cá nhân sau:

Tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Trung tướng Lê Minh Hùng, nguyên Cục trưởng, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an.

Ý kiến đóng góp của Nhân dân về việc xét khen thưởng đối với cá nhân nêu trên xin gửi về hòm thư: hoidapphapluat@mps.gov.vn trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đăng (bắt đầu đăng từ ngày 18/3/2025).

Trung tướng Lê Minh Hùng sinh năm 1963, quê Hà Tĩnh. Ông từng giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII), sau khi Bộ Công an thực hiện tinh gọn bộ máy, bỏ cấp tổng cục, ông được bổ nhiệm giữ chức Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an (năm 2018, khi đó ông mang cấp hàm Thiếu tướng).

Sau hơn 6 làm giữ chức Cục trưởng, vào tháng 8/2024, Trung tướng Lê Minh Hùng nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm cho biết, Trung tướng Lê Minh Hùng dù ở cương vị công tác nào cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực, hiệu quả vào thành tích của Cục và Bộ Công an.