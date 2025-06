Bộ Công an phát lệnh truy nã 4 đối tượng trong vụ đánh bạc nghìn tỷ ở Hà Nội

Ngày 3/6, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố 141 bị can về các tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo khoản 2 Điều 322 và khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo đúng quy định pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kêu gọi 4 bị can đang bỏ trốn nhanh chóng ra đầu thú tại Cơ quan Công an hoặc Viện kiểm sát nhân dân nơi gần nhất. Các đối tượng này sẽ được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Ngược lại, nếu tiếp tục bỏ trốn, các bị can sẽ bị coi là từ bỏ quyền bào chữa và sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định pháp luật.

Danh sách 4 bị can đang bỏ trốn bao gồm:

1. PHÍ ĐỨC GIANG; Giới tính: Nam; Sinh ngày 05 tháng 01 năm 1974, tại: Bắc Ninh;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Kinh doanh;

Số CCCD: 027074005799, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 27/12/2021;

Quê quán: Xã Trung Chính, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh;

Nơi thường trú: CH 10A2 Tòa Nhà silver SeaTovver 47 BaCu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Tiền án, tiền sự: Không

Bị can đang bỏ trốn; Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã số 799/QĐTN-ANĐT-P4, ngày 29/5/2025.

2. NGUYỄN THỊ NGUYÊN; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 19 tháng 07 năm 1979, tại: Hà Nam;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Khác;

Số CCCD: 035179000496, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 07/04/2021;

Quê quán: Xã Trịnh Xá, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam;

Nơi thường trú: Tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, Tp. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam;

Tiền án, tiền sự: Ngày 29/9/2005 Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội xử 24 tháng án treo, 48 tháng thử thách về tội Đánh bạc; Bản án số 26/ST.

Bị can đang bỏ trốn; Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã số 798/QĐ-ANDT-P4, ngày 29/5/2025.

3. LÊ VĂN THÀNH; Giới tính: Nam; Sinh ngày 17 tháng 09 năm 1987, tại: Hà Nội;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Khác;

Số CCCD: 001087036635, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 14/04/2021;

Quê quán: Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội;

Nơi thường trú: 756A Đường Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;

Tiền án, tiền sự: Ngày 30/5/2003, Công an Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt về hành vi trộm cắp tài sản; Ngày 06/01/2004, Công an Phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xử lý hành chính 500.000 đồng về hành vi đánh bạc; Ngày 22/3/2006, Công an Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xử lý hành chính 1.000.000 đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng; Ngày 30/01/2008, Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội xử 02 năm án treo, 03 năm thử thách về tội đánh bạc; Ngày 21/3/2011, Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội xử 04 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích, đánh bạc; Ngày 30/10/2018, Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội xử 15 tháng án treo, 30 tháng thử thách về tội đánh bạc.

Bị can đang bỏ trốn; Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã số 797/QĐTN-ANĐT-P4, ngày 29/5/2025.

4. VŨ THANH TÙNG; Giới tính: Nam; Sinh ngày 21 tháng 11 năm 1981, tại: Hà Nam;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Khác;

Số CCCD: 035081012882, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 11/3/2022;

Quê quán: Xã Vĩnh Hào, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định;

Nơi thường trú: số 7 Ngách 200/15/16 Nguyễn Sơn Tổ 23, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội;

Tiền án, tiền sự: Ngày 31/8/2005, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xử 42 tháng tù giam về tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Bị can đang bỏ trốn; Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã số 800/QĐ-ANDT-P4, ngày 29/5/2025.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, truy bắt các bị can để đảm bảo xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.