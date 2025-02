Bộ Công an thông báo tổ chức liên quan đến khủng bố “Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS”

Căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an xác định tổ chức dưới đây đã và đang liên quan đến khủng bố.



Nguyễn Đình Thắng đối tượng cầm đầu tổ chức liên quan đến khủng bố "Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS"

Đó là tổ chức “Ủy ban cứu người vượt biển” có tên tiếng Anh là “Boat People SOS”, viết tắt là BPSOS; do đối tượng Nguyễn Đình Thắng cầm đầu, tuyên bố thành lập năm 1990; có trụ sở chính đặt tại: 6066 Leesburg Pike, Suite 100 Falls Church, VA 22041-2220, Mỹ; điện thoại: (703) 538-2190; fax: (703) 538-2191; địa chỉ hộp thư: P.O Box 2652, Merrifield, VA 22116, Mỹ; các kênh truyền thông: bpsos.org, machsongmedia.com, báo “Mạch sống”, các trang facebook “BPSOS - Vietnam Advocacy Project”, “Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam”...



Các hoạt động liên quan đến khủng bố

BPSOS hoạt động dưới danh nghĩa “cứu trợ người tị nạn” nhưng thực chất là lợi dụng hoạt động này để móc nối, trợ giúp các tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam, trong đó có số đối tượng tham gia tổ chức “Người Thượng vì công lý - MSFJ” - tổ chức đã tiến hành vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại Đắk Lắk. Ngày 6/3/2024, Bộ Công an đã đưa tổ chức MSFJ và các cá nhân liên quan vào danh sách các tổ chức, đối tượng khủng bố, cụ thể:

Trước thời điểm Bộ Công an đưa MSFJ và số đối tượng tham gia MSFJ vào danh sách các tổ chức, đối tượng khủng bố:

BPSOS đã hỗ trợ các đối tượng Y Quynh Bdap, Y Phik Hdok, Y Pher Hdrue, Y Aron Êban, H’ Sarina Krong, H’ Tlun Bdap, Y Ruing Knul, H Mla Hdruẽ (Bộ Công an đã đưa vào danh sách các đối tượng khủng bố) thành lập tổ chức MSFJ vào tháng 7/2019 tại Thái Lan, hoạt động tại Mỹ từ tháng 4/2023 và hỗ trợ tổ chức này đăng ký pháp nhân tại tiểu bang Virginia, Mỹ.

Để hỗ trợ MSFJ hoạt động, BPSOS đã cử các thành viên trực tiếp tham gia hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí, phương tiện, trả lương cho số đối tượng thành viên MSFJ hoạt động chống phá Việt Nam trong đó có các hoạt động khủng bố, phá hoại ngày 11/6/2023.

Sau thời điểm Bộ Công an đưa MSFJ và số đối tượng tham gia MSFJ vào danh sách các tổ chức, đối tượng khủng bố:

Sau khi bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk có Quyết định truy nã số 12/QĐTN-ANĐT ngày 14/8/2023 đối với Y Quynh Bdap, một trong những đối tượng cầm đầu chỉ đạo vụ khủng bố 11/6/2023 tại Đắk Lắk về tội khủng bố và Bộ Công an đưa MSFJ vào danh sách các tổ chức khủng bố, công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (ngày 6/3/2024), BPSOS vẫn tiếp tục cử các thành viên mà trực tiếp là Nguyễn Đình Thắng, Trần Khánh Trang, Trương Minh Tam hỗ trợ kinh phí, hướng dẫn, chỉ đạo các đối tượng MSFJ (Y Quynh Bdap, Y Phik Hdok…) hoạt động; tiếp tục hỗ trợ tiền, bố trí nơi ở để Y Quynh Bdap lẩn trốn tại Thái Lan.

Sau khi Y Quynh Bdap bị bắt giữ và quá trình diễn ra các phiên xét xử đối tượng Y Quynh Bdap của Tòa án Thái Lan, tổ chức BPSOS tiếp tục tích cực, nỗ lực tìm cách bảo vệ, không để Tòa án Thái Lan ra phán quyết trục xuất Y Quynh Bdap về Việt Nam; gây quỹ tài trợ cho luật sư Thái Lan tham gia bảo vệ Y Quynh Bdap tại phiên tòa; cùng với đối tượng H’Biap Krong, thành viên tổ chức khủng bố MSFJ tiến hành các hoạt động vận động các tổ chức quốc tế ủng hộ hoạt động cho tổ chức này.