Bổ nhiệm thượng tá, trưởng phòng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

Ngày 6/3, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ.

Tại buổi lễ, đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Đỗ Ngọc Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trao quyết định bổ nhiệm cho thượng tá Đỗ Ngọc Minh. Ảnh: CACC

Đại tá Ngô Thanh Bình cho biết, thượng tá Đỗ Ngọc Minh là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; gương mẫu, tận tụy, sâu sát công việc, có tư duy khoa học, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Việc bổ nhiệm thượng tá Đỗ Ngọc Minh thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao của Bộ Công an đối với những đóng góp của đồng chí, thể hiện sự tin tưởng, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ trẻ phát huy trí tuệ, năng lực lãnh đạo góp phần thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong Công an nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên Đỗ Ngọc Minh khẳng định sẽ không ngừng học tập, nghiên cứu các nhiệm vụ chuyên môn; cố gắng rèn luyện bản thân, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và tinh thần "vì nhân dân phục vụ".

Thượng tá Đỗ Ngọc Minh cho biết, sẽ nhanh chóng nắm bắt, sâu sát với lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách; tiếp tục kế thừa truyền thống vẻ vang của lực lượng công an Điện Biên anh hùng.

Thượng tá Đỗ Ngọc Minh, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CACC

Thượng tá Đỗ Ngọc Minh sinh năm 1981, quê ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc, ông Minh là Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên.