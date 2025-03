Bộ phim để đời của nhóm rock gây chấn động toàn cầu

Nối gót Taylor Swift và BTS, nhóm rock đình đám Imagine Dragons cũng thực hiện phim tài liệu concert. Dự án mang tên Imagine Dragons: Live From The Hollywood Bowl (Tựa Việt: Imagine Dragons: Âm vang từ Hollywood Bowl ) ghi lại trọn vẹn đêm diễn bùng nổ của ban nhạc tại sân khấu nổi tiếng Hollywood.

Ngoài những màn trình diễn hoành tráng, phim còn hé lộ nhiều khoảnh khắc hậu trường hiếm thấy, hứa hẹn tạo nên một trải nghiệm đáng nhớ dành cho người hâm mộ Imagine Dragons.

Imagine Dragons làm phim tài liệu về đêm diễn đáng nhớ tại Hollywood Bowl.

Buổi biểu diễn để đời

Đặt ở Los Angeles, Hollywood Bowl được xem là sân khấu "biểu tượng" của ngành công nghiệp giải trí Mỹ, nơi nhiều huyền thoại âm nhạc như The Beatles, The Rolling Stones, Elton John, Madonna… từng biểu diễn.

Nối gót các tên tuổi lớn, Imagine Dragons đã mang LOOM World Tour đến Hollywood Bowl vào tháng 10/2024. Chuỗi đêm diễn trải dài bốn ngày liên tiếp, thu hút hơn 67.000 khán giả, là một trong những sự kiện lớn trong sự nghiệp của nhóm.

Không chỉ là một concert thông thường, đêm nhạc còn đánh dấu lần đầu Imagine Dragons mời LA Film Orchestra đồng hành trên sân khấu. Sự kết hợp giữa nhạc rock hiện đại và dàn nhạc giao hưởng tạo nên những màn trình diễn hấp dẫn, giàu cảm xúc.

Loạt bản hit nổi tiếng, từng giúp Imagine Dragons gây chấn động toàn cầu như Radioactive, Believer, Demons, Bad Liar… đều được khoác lớp áo mới nhờ phần nhạc giao hưởng cổ điển.

Bản phối mới không làm mất đi chất rock đặc trưng của nhóm. Trái lại, nó còn tôn lên sự hoành tráng, chiều sâu cảm xúc và sức mạnh trong từng giai điệu, giúp người nghe cảm nhận được một Imagine Dragons vừa quen thuộc vừa mới mẻ.

Khâu biên tập, dựng phim cũng là điểm sáng. Đạo diễn khéo léo cân bằng giữa các màn biểu diễn và câu chuyện hậu trường, giữ nhịp phim tốt khiến người xem không cảm thấy nhàm chán.

Một vài hình ảnh trong phim.

Các góc máy tận dụng tối đa vẻ đẹp của Hollywood Bowl – nơi có kiến trúc mở và bao quanh là khung cảnh thiên nhiên. Ánh sáng kết hợp hiệu ứng hình ảnh giúp sân khấu trở nên sống động và hiện đại, làm nền cho những bản hit giàu năng lượng. Imagine Dragons thực sự thăng hoa trong những đoạn cao trào khi nhóm trình diễn các ca khúc Natural hay Enemy.



Đặc biệt, các màn trình diễn kết thúc bằng một bữa tiệc âm thanh và ánh sáng mãn nhãn, với pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Hollywood Bowl, khép lại một đêm nhạc đáng nhớ.

Kết nối với khán giả

Với tư cách phim tài liệu, tác phẩm cũng khắc họa chân dung Imagine Dragons, phần nào lý giải sức hút và tầm ảnh hưởng của nhóm trong dòng chảy âm nhạc đương đại.

Ngoài các tiết mục biểu diễn, phim cũng lồng ghép những đoạn phỏng vấn hậu trường, chia sẻ của các thành viên trong nhóm về hành trình sáng tác, cảm hứng đằng sau album LOOM.

Giọng hát chính Dan Reynolds tiếp tục chứng tỏ anh là linh hồn của nhóm. Những khoảnh khắc anh nhảy múa, hét lên cùng khán giả hay dừng lại để chia sẻ suy nghĩ đều tự nhiên, toát lên sự chân thành.

Reynolds cũng cho thấy sự tinh tế trong cách xử lý ca khúc, đặc biệt khi phải hòa quyện cùng dàn nhạc giao hưởng trong bản hit đình đám Demons.

Các thành viên khác như Wayne Sermon (guitar), Ben McKee (bass) và Daniel Platzman (trống) không hề kém cạnh. Mỗi người đều có khoảnh khắc tỏa sáng riêng, như Sermon trình diễn solo guitar trong Whatever It Takes hay Platzman khoe được nhịp trống mạnh mẽ trong Radioactive.

Sự chuyên nghiệp của Imagine Dragons còn thể hiện ở khâu chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ âm thanh, ánh sáng đến phần dàn dựng sân khấu hoành tráng đều được tính toán chi tiết đến mức khó tin. Tất cả giúp buổi diễn tại The Hollywood Bowl trở thành kỷ niệm đẹp, khó quên với khán giả.

Dan Reynolds chứng minh anh là linh hồn của nhóm.

Imagine Dragons: Live From The Hollywood Bowl ra mắt không quá rầm rộ so với loạt phim concert của các nghệ sĩ khác như Taylor Swift hay Beyoncé. Song, phim vẫn nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả lẫn giới phê bình. Phần lớn khen ngợi chất lượng âm thanh và hình ảnh, thậm chí còn cho rằng đây là một trong những phim hòa nhạc đáng xem nhất năm 2025.

Điểm trừ là tác phẩm vẫn còn hơi công thức, chưa thực sự tạo ra dấu ấn khác biệt so với các phim concert trước đó. Dù phần hậu trường được lồng ghép khéo léo, phim chủ yếu vẫn tập trung vào các màn trình diễn, chưa khai thác sâu hơn về câu chuyện cá nhân của các thành viên trong nhóm.

Tại rạp Việt, phim tài liệu ca nhạc của Imagine Dragons ra mắt khá im ắng dù nhóm có nhiều người hâm mộ trung thành ở nước ta. Chưa kể, dự án còn phải cạnh tranh với một phim concert khác là IU Concert: Thời khắc huy hoàng.

Theo thống kê của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), hiện phim thu về chưa đến 200 triệu đồng, nhiều khả năng sẽ phải rút rạp sớm vì ế ẩm.

Nhìn chung, Imagine Dragons: Live From The Hollywood Bowl chưa phải bước đột phá với thể loại phim tài liệu concert. Song, tác phẩm vẫn mang đến trải nghiệm âm nhạc chất lượng, khẳng định vị thế của Imagine Dragons trong làng rock đương đại.

Giá như bộ phim được quảng bá mạnh mẽ, có lẽ sức hút tại phòng vé sẽ khả quan hơn.