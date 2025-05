Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm cho Phó Giám đốc phụ trách Công an Đà Nẵng

Sáng nay (30/5), Ban Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2025 cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đến niên hạn. Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Công an thành phố chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an và Ban giám đốc Công an thành phố, thượng tá Nguyễn Thanh Trung, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định nâng lương cấp bậc hàm đại tá, thăng cấp bậc hàm đại tá, thăng cấp bậc hàm thượng tá đối với 9 đồng chí.

Theo đó, thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá đối với ông Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc phụ trách Công an thành phố. Bên cạnh đó, nâng lương cấp bậc hàm đại tá đối với đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an thành phố và thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá cho 7 cá nhân lãnh đạo cấp phòng kể từ ngày 1/6/2025.

Đại tá Trần Phòng và đại tá Phan Văn Dũng tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Đại Đồng. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, trong đợt này, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định nâng lương, thăng cấp bậc hàm trước niên hạn (1 năm) đối với 2 đồng chí lãnh đạo Công an thành phố và 1 đồng chí cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự do được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Ban Giám đốc Công an thành phố về việc nâng lương, thăng cấp bậc hàm đối với 1.183 cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an thành phố đến niên hạn kể từ ngày 1/6/2025.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, đại tá Nguyễn Đại Đồng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đợt này.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng khẳng định, chế độ nâng lương, thăng cấp bậc hàm là một trong những chính sách hết sức quan trọng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, vì vậy Bộ Công an ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn, điều kiện thăng hàm, nâng lương theo hướng chú trọng đánh giá về ý thức rèn luyện, kết quả công tác, trình độ nghiệp vụ, chức danh công tác.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc phụ trách Công an Đà Nẵng trao quyết định cho 7 đồng chí lãnh đạo cấp phòng. Ành: CACC

“Điều đó nói rằng, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, không tự thoả mãn về cấp học, cấp hàm và mức lương hiện hưởng mà phải không ngừng trau dồi, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ để xứng đáng với sự quan tâm, chế độ đãi ngộ mà Đảng và ngành đã dành cho”, đại tá Nguyễn Đại Đồng chia sẻ.

Trong thời gian tới, để xây dựng lực lượng Công an thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh, đại tá Nguyễn Đại Đồng đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ cần phát huy những thành tích đã đạt được và có giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế của bản thân, nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn lực lượng Công an thành phố đảm bảo an ninh trật tự, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân thành phố.

Thay mặt cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2025, thượng tá Trịnh Trường Nhơn, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ nói chung; cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2025 nói riêng; đồng thời hứa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nâng cao trình độ, năng lực mọi mặt, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng mà cấp trên đã dành cho.