Bộ trưởng Đỗ Đức Duy: Mỹ áp thuế 46% là thách thức, cũng là cơ hội để cơ cấu lại ngành hàng, thị trường

Chiều 7/4, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đã có buổi làm việc với các hiệp hội, ngành hàng và các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản liên quan đến việc Mỹ dự kiến áp thuế 46% với hàng hóa của Việt Nam.

Hiện, thị trường Mỹ đang chiếm 22% tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam. Theo đánh giá, nếu như ngày 9/4 tới đây, Mỹ chính thức áp thuế 46% với hàng hóa của Việt Nam thì các mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu của chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Tại buổi làm việc, đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, Hiệp hội Chè Việt Nam, Hiệp hội Điều Việt Nam, Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Hiệp hội Dừa Việt Nam và một số doanh nghiệp đã "hiến kế" và đề xuất các giải pháp.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy làm việc với các Hiệp hội, ngành hàng và doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trong bối cảnh Mỹ dự kiến áp thuế quan 46% với hàng hóa của Việt Nam. Ảnh: Minh Ngọc

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy cho biết, trước mặt sẽ có nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên, các hiệp hội, doanh nghiệp phải hết sức bình tĩnh, linh hoạt, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ.

Bộ trưởng rất hoan nghênh khi Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam đã bay sang Mỹ để trực tiếp đàm phán, làm việc với các đối tác. Từ đó, chúng ta sẽ cùng với họ có tiếng nói với Chính phủ Mỹ xem xét hạ mức thuế quan.

Tư lệnh ngành nông nghiệp và môi trường đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp trong thời điểm này phải tăng cường đoàn kết, thống nhất, đồng hành vì lợi ích chung của đất nước.

Đặc biệt, coi khó khăn thách thức cũng là cơ hội để chúng ta tái cơ cấu sản xuất, ngành hàng, cơ cấu lại thị trường. Trong đó, tăng cường chế biến sâu, tìm kiếm các thị trường mới.

"Vừa qua, những doanh nghiệp xuất khẩu gạo với chất lượng trung bình thì gặp khó khăn, còn với những doanh nghiệp xuất khẩu gạo chất lượng cao vẫn bán được giá trên 1.100 USD/tấn và quan trọng là không bao giờ mất được thị trường", Bộ trưởng Duy lấy ví dụ.

Ông Duy cho rằng: "Thị trường Mỹ vẫn là thị trường quan trọng đối với ngành hàng nông sản của Việt Nam".

Xuất khẩu tôm và cá tra sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nếu Mỹ chính thức áp thuế 46% với hàng hóa của Việt Nam.

Bộ trưởng cho hay, trong việc đàm phán và giải quyết vấn đề thuế quan của Mỹ thì chúng ta phải dựa vào những lợi thế của nông sản Việt Nam. Theo đó, nông sản là mặt hàng thiết yếu, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh và Mỹ không có nhiều lựa chọn để bên thứ 3 thay thế (tiêu, cà phê...).

Ngoài thực hiện các giải pháp chung của Chính phủ, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đề nghị các hiệp hội, doanh nghiệp chủ động đàm phán với các đối tác phía Mỹ, từ đó, có "tiếng nói chung" với chính quyền Mỹ.

Hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường chưa có kế hoạch điều chỉnh sản xuất. Trước mắt, Bộ sẽ chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp, bà con nông dân vẫn duy trì kế hoạch sản xuất ổn định, duy trì các vùng nguyên liệu.

Ông Duy cũng khẳng định, Bộ sẽ đồng hành với các Hiệp hội, doanh nghiệp để tìm kiếm các thị trường mới, thị trường thay thế. Đồng thời kiến nghị với Chính phủ và các Bộ ngành giải pháp về giãn nợ, khoanh nợ, hỗ trợ vốn vay... trong trường hợp phía Mỹ không giảm thuế.

Theo ông Ngô Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, trong những năm vừa qua, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản (NLTS) của Việt Nam sang Hoa Kỳ đều đạt trên mức 13 tỷ USD (xuất siêu trên 10 tỷ USD) và nhập khẩu từ Hoa Kỳ khoảng trên 3 tỷ USD/năm. Riêng năm 2024 xuất khẩu đạt 14,31 tỷ USD, tăng 25% so với năm 2023 và nhập khẩu đạt 3,44 tỷ USD.



Còn trong quý I năm 2025, Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ đạt 3,21 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2024 và nhập khẩu từ Hoa Kỳ đạt 914 triệu USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, các mặt hàng chủ lực qua nhiều năm vẫn là gỗ, tiêu, điều, thủy sản, cà phê và rau quả.



Theo ông Phong, việc áp thuế cơ bản 10% với tất cả các mặt hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ sẽ có tác động trực tiếp đến tổng thể cán cân thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nói chung, tác động lớn đến xuất khẩu NLTS của Việt Nam và ảnh hưởng đến mức tăng trưởng của ngành nông nghiệp năm 2025.