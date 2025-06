Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Làm gì thì làm, nhưng phải ra được kết quả cuối cùng

Nhiều "điểm sáng" Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số

Thông tin về một số kết quả nổi bật về Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tại địa phương, đại diện Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động Đổi mới sáng tạo năm 2024 đạt 38,8%, tăng 9,8% so với năm 2023. Cả nước có 22 sàn giao dịch công nghệ.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì hội nghị.

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam đứng thứ 55 thế giới, tiếp tục duy trì vị trí thứ 5 trong ASEAN.

Khung chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2025 đã được ban hành, gồm 7 trụ cột với 52 chỉ số thành phần (trong đó địa phương sẽ cung cấp dữ liệu, tài liệu minh chứng đối với 13 chỉ số).

TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh lần lượt đứng thứ 148 và 110 trong danh sách Top 1.000 thành phố khởi nghiệp hàng đầu thế giới.

Đà Nẵng được công nhận là 1 trong 12 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp nổi bật toàn cầu năm 2025.

Về lĩnh vực Chuyển đổi số, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình của cả nước trong tháng 5/2025, khối Bộ đạt tỷ lệ 52,74%, khối tỉnh đạt 14,68%.

Thanh Hóa có tỷ lệ số hoá hồ sơ và cấp kết quả điện tử đứng đầu toàn quốc; 100% các dữ liệu đã số hóa được tái sử dụng.

Tháng 5/2025, doanh thu lĩnh vực Công nghệ thông tin ước đạt 368.201 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm 2024; giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp CNTT ước đạt 380.640 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ năm 2024.

Quý I/2025, tỷ trọng kinh tế số trên GDP đạt 18,72%, tỷ lệ tăng trưởng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2024.

Về bưu chính, doanh thu quý II/2025 đạt 19.950 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2024, sản lượng bưu gửi đạt 950 triệu đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Lĩnh vực sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận 25.099 đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2024; Đã xử lý 134.757 đơn, tăng 45% so với cùng kỳ 2024; Cấp 15.627 văn bằng bảo hộ, tăng 82,6% so với cùng kỳ 2024.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong tháng 5/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn tất báo cáo, giải trình trước Quốc hội 5 dự án luật quan trọng, gồm: Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Luật sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật sửa đổi Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi); Luật Công nghiệp công nghệ số.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã quyết liệt chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng pháp luật, yêu cầu thành lập Tổ soạn thảo (nội bộ) khẩn trương hoàn thiện các dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành 05 Luật nêu trên (16 Nghị định), hoàn thành trong tháng 6/2025 để sẵn sàng trình Chính phủ ngay khi có yêu cầu.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã trình Chính phủ ban hành 01 Nghị định, 01 Nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 Quyết định; ban hành theo thẩm quyền 02 Thông tư. Tập trung hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả của Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết chủ trương của Nhà nước và Bộ KH&CN sẽ "hậu kiểm" nhiều hơn để đất nước phát triển, theo đó, các Sở KH&CN phải đưa mọi hoạt động lên môi trường số để hậu kiểm.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng việc sắp xếp lại bộ máy hành chính là xu thế tất yếu nhưng cần đồng hành với đổi mới quản trị.

“Có những việc cần đưa lên cấp trên để tập trung, có việc đưa xuống dưới, có việc xã hội hóa, thuê bên ngoài. Và đặc biệt, phải dùng công nghệ để giảm tải", Bộ trưởng nói.

Việc sắp xếp bộ máy ở địa phương sẽ ảnh hưởng đến cán bộ các Sở nên phải có chính sách tốt cho các cán bộ. Lãnh đạo các Sở chú ý thay vì đào tạo huấn luyện, thúc ép đổi mới thì dùng công nghệ, công cụ, ứng dụng mới như AI để đổi mới, để làm cho công việc của cán bộ dễ đi, để cán bộ đỡ vất vả.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh việc dùng công nghệ để "đỡ việc".

Công nghệ số, trong đó có AI đã tác động vào tất cả mọi việc, làm tăng năng suất, giảm tải công việc cho cán bộ. Trước đây, xây dựng một Nghị định phải mất ít nhất 6 tháng và có khi tới 1 năm nhưng nay với sự hỗ trợ của AI việc này có khi được thực hiện chỉ trong 1 tuần. Do đó, các cán bộ ở địa phương được giao viết đề án, chiến lược, chương trình hành động, các loại văn bản khác nhau thì hãy tận dụng, tăng cường sử dụng AI phục vụ công việc.

Bộ KH&CN đã ban hành hướng dẫn sử dụng AI trong cơ quan nhà nước. Công việc của cán bộ ở các Sở tăng lên nhưng sử dụng AI thì giảm tải được nhiều. Cán bộ cấp Sở có thể dành thời gian cho việc hướng dẫn các đơn vị bên dưới triển khai công việc.

Bộ trưởng cũng cho biết thêm, định hướng của Trung ương là hiện nay là sẽ sắp xếp nhiều hơn cán bộ có kinh nghiệm, có chuyên môn về khoa học công nghệ, về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào cấp ủy các cấp. Chính phủ đặt mục tiêu tỷ lệ cán bộ có chuyên môn về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhà nước đạt tối thiểu từ 25% trở lên.