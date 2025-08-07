Chủ đề nóng

Bộ Xây dựng đề xuất phương án xử lý Máy bay bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài

Thế Anh Thứ năm, ngày 07/08/2025 18:48 GMT+7
Bộ Xây dựng cho biết, Cục Hàng không Việt Nam đã khảo sát, xây dựng 3 phương án xử lý máy bay B727-200 bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài, hiệu quả, phù hợp hơn với đặc thù của tài sản.
Máy bay bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài mang quốc tịch Campuchia

Bộ Xây dựng vừa đề nghị gửi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phương án xử lý máy bay B727-200 bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài.

Theo Bộ Xây dựng, máy bay B727-200 vốn thuộc Hãng hàng không Royal Khmer Airlines (RKA) mang quốc tịch Campuchia, với số hiệu đăng ký XU-RKJ (sản xuất năm 1975), đỗ tại sân bay Nội Bài từ ngày 1/5/2007

Ngày 2/6/2015, Tổ đánh giá tình trạng kỹ thuật máy bay B727-200 của Cục Hàng không Việt Nam đã xác định tình trạng kỹ thuật của máy bay bị xuống cấp trầm trọng, không thể phục hồi và không đáp ứng các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay theo quy định của Việt Nam và quốc tế

Đến nay, tài sản này đã cũ kỹ, han gỉ, có dấu hiệu mục nát do không được bảo dưỡng, sửa chữa; các cơ quan, đơn vị phải bố trí 1 vị trí đỗ trong sân bay để trông coi, bảo quản, đã gây khó khăn, cản trở cho các máy bay khác trong quá trình vận hành của sân bay Nội Bài.

Máy bay bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài. (Ảnh: Cục Hàng không)

Đến giữa tháng 12/2014, Cục Hàng không Việt Nam đã ra Thông báo số 5077/TB-CHK, xác định tàu bay bị bỏ rơi nêu trên và sẽ xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT, nay là Bộ Xây dựng), ngày 6/12/2016, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 10527/VPCP-KTTH về xác lập quyền sở hữu nhà nước và phương án xử lý đối với tàu bay bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài

Theo đó, lãnh đạo Chính phủ đồng ý xác lập quyền sở hữu nhà nước và phương án xử lý tài sản đối với tàu bay B727-200; giao Bộ Tài chính ban hành Quyết định xác lập sở hữu nhà nước theo quy định hiện hành.

Cùng đó, Chính phủ giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc bán đấu giá tài sản theo đúng quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản; Bộ GTVT đã chủ trì, chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam và cơ quan liên quan thực hiện việc bán đấu giá tài sản theo đúng quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức đấu thầu rộng rãi, lựa chọn đơn vị trúng thầu để thực hiện thẩm định giá tài sản là Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam.

Ngày 31/5/2018, đơn vị thẩm định giá đã cung cấp cho Cục Hàng không Việt Nam chứng thư thẩm định giá, trong đó xác định giá trị của tài sản, tức tàu bay B727-200 bị bỏ tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là 1,762 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, việc thẩm định giá có hạn chế do không có hồ sơ pháp lý, hồ sơ kỹ thuật của tàu bay B727-200 bị bỏ rơi; tài sản thẩm định giá là tài sản đặc thù chưa có tiền lệ giao dịch tại Việt Nam và trên thế giới; mức thẩm định giá của thư thẩm định giá của VNG Việt Nam là quá thấp.

Mức thẩm định giá thậm chí còn không đủ thanh toán chi phí lưu đậu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các chi phí thẩm định giá, chi phí bán đấu giá liên quan.

Sau hơn 3 năm tổ chức đấu giá tài sản bất thành, đến tháng 6/2021, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất Bộ GTVT phương án không thực hiện việc bán đấu giá tàu bay B727-200 bị bỏ rơi để không ảnh hưởng đến nguồn chi ngân sách do phải hỗ trợ tài chính việc bán đấu giá tài sản xác lập sở hữu toàn dân.

Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không kiến nghị giao tàu bay B727-200 cho ACV làm mô hình giả định phục vụ huấn luyện, diễn tập phòng chống khủng bố, khẩn nguy cứu hộ, cứu nạn hàng không.

Do đây là vấn đề chưa từng có tiền lệ, nên Bộ GTVT đã phải phát Công văn số 37/BGTVT-PC ngày 14/1/2019, đề nghị Bộ Tài chính có hướng dẫn xử lý tài sản là máy bay B727-200 đã được xác lập sở hữu toàn dân.

Sân bay Nội Bài.

Sử dụng máy bay B727-200 làm mô hình, giáo cụ thực hành

Tại Công văn số 3073/BTC-QLCS ngày 18/3/2019, Bộ Tài chính đề nghị Bộ GTVT thực hiện đúng chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số 10527.

“Trường hợp cần thiết, đề nghị Bộ GTVT giải trình cụ thể lý do cần phải thay đổi phương án xử lý tàu bay B727-200 hiệu quả hơn và phù hợp với đặc thù của tài sản, báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định xử lý theo hình thức quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 18, Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 5/3/2018 của Chính phủ về quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân”, Công văn số 3073 của Bộ Tài chính nêu rõ.

Bộ Xây dựng cho biết, thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính, trong hơn 6 năm qua, Cục Hàng không Việt Nam đã khảo sát, xây dựng 3 phương án xử lý máy bay B727-200 hiệu quả, phù hợp hơn với đặc thù của tài sản.

Bộ Xây dựng, thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính, trong hơn 6 năm qua, Cục Hàng không Việt Nam đã khảo sát, xây dựng 3 phương án xử lý máy bay B727-200 hiệu quả, phù hợp hơn với đặc thù của tài sản.

Phương án 1 là chuyển giao, điều chuyển cho các đơn vị an ninh, quốc phòng; Phương án 2 là chuyển giao cho ACV; Phương án 3 là giao cho Học viện Hàng không Việt Nam sử dụng tàu bay làm mô hình, giáo cụ thực hành, thực tập trong cơ sở đào tạo chuyên ngành hàng không.

Sau khi tiến hành làm việc chính thức, cả Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động (Bộ Công an) - những đơn vị từng bày tỏ sự quan tâm, đều chính thức có văn bản trả lời Cục Hàng không Việt Nam là không còn nhu cầu tiếp nhận tàu bay đã từng đề nghị trước đây

Trong khi đó, mặc dù ACV có nhu cầu về mô hình giả định phục vụ huấn luyện, diễn tập phòng chống khủng bố, khẩn nguy cứu hộ, cứu nạn hàng không, nhưng đơn vị này lại là doanh nghiệp cổ phần. Trong khi thực tế cũng chưa có trường hợp tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước nào mà sau đó lại đem cho đối tượng khác (ngoài nhà nước).

Do đó, việc giao cho Học viện Hàng không Việt Nam sử dụng tàu bay B727-200 làm mô hình, giáo cụ thực hành, thực tập trong cơ sở đào tạo chuyên ngành hàng không là phương án tối ưu.

Theo đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam, phương án 3 phù hợp quy định tại khoản 2, Điều 109, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công về hình thức xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Cụ thể, giao hoặc điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng đối với tài sản được sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị; đồng thời phù hợp với ý kiến của Bộ Tài chính.

Phương án này cũng phù hợp thực tiễn chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu quản lý, sử dụng của Học viện Hàng không Việt Nam về việc được tiếp nhận, quản lý, sử dụng đối với tàu bay B727-200 để phục vụ công tác đào tạo các ngành kỹ thuật hàng không (phù hợp với đặc thù của tài sản là tàu bay).

Học viện Hàng không Việt Nam đã có văn bản xin tiếp nhận và có phương án tiếp nhận, quản lý, sử dụng; có nguồn tài chính đảm bảo và cam kết tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản công đúng quy định pháp luật (không sử dụng ngân sách nhà nước cấp).

Máy bay B727-200 sẽ được Học viện sử dụng làm giáo cụ để phục vụ đào tạo các ngành kỹ thuật hàng không, phục vụ chuyến bay; các ngành và các môn học như: bảo dưỡng tàu bay, điện - điện tử máy bay, tiếp viên hàng không, an ninh hàng không, kiểm soát viên không lưu, kiến thức cơ bản hàng không...

Trong đó, chủ yếu sử dụng máy bay này làm giáo cụ cho chương trình đào tạo tại Học viện, giúp sinh viên tìm hiểu về cấu trúc máy bay, được thực hành kiểm tra lục soát máy bay, thực hành bảo vệ máy bay, thực hành kiểm tra an ninh máy bay, thực hành kiểm tra giám sát an ninh hàng không, thực hành các tình huống khẩn nguy đối phó các sự cố xảy ra trên máy bay… theo quy định.

