Bóc trần đường dây đánh bạc tại King Club, Hà Nội với số tiền "khủng" hơn 2.600 tỷ đồng, đề nghị truy tố 141 bị can

Ngày 3/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" qua trò chơi điện tử có thưởng tại Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều - Chi nhánh Hà Nội (King Club), có địa chỉ tầng 1, khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội, thuộc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng (gọi tắt là Công ty Việt Hải Đăng).

Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 141 bị can, trong đó 5 người bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" (gồm 3 người Hàn Quốc và 2 người Việt Nam), 136 bị can khác về tội "Đánh bạc". Đồng thời ra quyết định truy nã Kim In Sung (người Hàn Quốc), Giám đốc Công ty HSDVNCO.,LTD, do đã xuất cảnh trước khi vụ án bị phát hiện.

Lực lượng chức năng triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều - Chi nhánh Hà Nội (King Club).

Kết quả điều tra xác định 136 bị can người Việt Nam đã qua mối quan hệ, trực tiếp hoặc gián tiếp, mở thẻ thành viên và tham gia chơi trò chơi điện tử có thưởng (TCĐTCT) bằng tiền tại King Club, vi phạm quy định chỉ cho phép người nước ngoài hoặc người Việt định cư nước ngoài chơi hợp pháp.

Căn cứ dữ liệu điện tử, camera từ 4/2 đến 22/6/2024, cơ quan điều tra xác định các bị can Kim In Sung, 3 quản lý King Club và 2 giám đốc đã biết rõ hành vi vi phạm nhưng vẫn tổ chức cho người Việt đánh bạc trái phép với tổng số tiền hơn 111 triệu USD, tương đương tương đương 2.683 tỷ đồng. Kim In Sung thu lợi bất chính gần 9,5 triệu USD, tương đương 228 tỷ đồng.

Kết quả điều tra thể hiện tính chất nghiêm trọng, phương thức phạm tội tinh vi, có sự móc nối giữa người Việt và người nước ngoài, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Việc điều tra, xử lý đối tượng chủ mưu nước ngoài gặp nhiều khó khăn, trong khi người đánh bạc có nhiều thành phần, bao gồm cán bộ, công chức và doanh nhân, với số tiền đánh bạc lớn.