Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh Sputnik

"Số lượng thông tin bị rò rỉ và mức độ hùng biện công khai đã tự nói lên điều đó: bất kỳ phác thảo nào về giải pháp chính trị và ngoại giao, con đường, hay các mối liên hệ đều đang khiến NATO trải qua những cơn rung chuyển trong môi trường thông tin được thiết kế để làm chậm lại, ngăn chặn, và thậm chí làm chệch hướng những xu hướng này", bà Zakharova phát biểu trong cuộc họp báo.

"Tổng Thư ký NATO Mark Rutte lạc quan về việc chấm dứt xung đột ở Ukraina trong tương lai gần, tất nhiên, như quý vị đã hiểu, hoàn toàn không có ý nghĩa gì, bởi vì dù bằng cách này hay cách khác, ông ấy lại nói điều ngược lại, kêu gọi tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraina, tăng cường tài trợ, và tiếp tục ủng hộ chính trị cho chế độ Kiev", bà Zakharova nói.

Nhà ngoại giao lưu ý rằng Bộ Ngoại giao Nga chưa nhận thấy "bất kỳ thay đổi nào" trong lĩnh vực này, kể cả các hành động của NATO nhằm phá hoại tiến trình đàm phán giải quyết xung đột Ukraine.

Bà Zakharova nói thêm rằng sự mở rộng của NATO vẫn là mối đe dọa đối với Nga.

"Mong muốn của NATO nhằm kéo Ukraine vào quỹ đạo của mình vẫn là mối đe dọa đối với chúng tôi. Việc quốc gia này trở thành thành viên của một liên minh quân sự hung hăng... là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi. Bởi vì bản chất các hoạt động của NATO là chống đất nước chúng tôi", bà Zakharova kết luận.

Nga cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đang cản trở việc giải quyết, trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và cấu thành hành vi "đùa với lửa". Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lưu ý rằng bất kỳ chuyến hàng nào chứa vũ khí đến Ukraine đều sẽ là mục tiêu chính đáng của Nga. Điện Kremlin tuyên bố rằng việc phương Tây trang bị vũ khí cho Ukraina là phản tác dụng đối với các cuộc đàm phán và sẽ gây ra tác động tiêu cực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson đã giải thích chi tiết rằng Nga không có ý định tấn công các nước NATO, điều đó hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng các chính trị gia phương Tây thường xuyên hù dọa dân chúng bằng "mối đe dọa Nga" giả tạo để đánh lạc hướng khỏi những vấn đề nội bộ, tuy nhiên "những người thông minh đều hiểu rõ rằng đó là tin giả".

Trong những năm gần đây, Nga liên tục nói về hoạt động chưa từng có của NATO ở biên giới phía tây. NATO mở rộng các sáng kiến và gọi đó là "kiềm chế sự gây hấn của Nga". Moscow nhiều lần bày tỏ lo ngại trước việc liên minh gia tăng lực lượng ở châu Âu. Điện Kremlin cho biết Nga không đe dọa ai, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có thể gây nguy hiểm cho lợi ích của mình.