Tin vui là từ năm học 2025-2026, học sinh cả nước sẽ được miễn học phí. Riêng tại Hà Nội, địa phương này đã quyết định chi hơn 3.000 tỷ đồng đễ hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Đây là chính sách rất nhân văn, hướng tới tinh thần chung theo chỉ đạo của Tổng Bí thư: “Tiến tới, Nhà nước bỏ học phí, nuôi các cháu trong độ tuổi đi học”.