Các trường lý giải mở thêm tổ hợp môn xét tuyển đại học 2025 khi thi tốt nghiệp THPT chỉ còn 4 môn

Thêm tổ hợp môn tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên sẽ có nhiều thay đổi so với trước đây. Đặc biệt với số môn thi giảm chỉ còn 4 môn, các trường đại học sẽ phải tính toán và điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển phù hợp với những thay đổi này.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, Thạc sĩ Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường Đại học Thương mại cho hay: "Một trong những điểm mới tuyển sinh của Trường Đại học Thương mại năm 2025 là bổ sung thêm các tổ hợp xét tuyển mới để tăng cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh.

Thạc sĩ Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường Đại học Thương mại tư vấn cho thí sinh trong ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2025. Ảnh: Tào Nga

Bên cạnh các tổ hợp truyền thống cũ trước đây, trường bổ sung thêm các các tổ hợp liên quan đến Toán, tiếng Anh cộng thêm với môn tự chọn như là Lịch sử, Địa lý, Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Các tổ hợp này, chúng tôi ưu tiên cho các em xét vào chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, gọi tắt là IPOP. Chúng tôi cho rằng, với các em đã học tốt môn Toán, tiếng Anh thì các môn tự chọn còn lại sẽ bổ trợ thêm cho các em để hoàn thành tốt chương trình quốc tế này".

Thạc sĩ Nguyễn Quang Trung nhấn mạnh: "Trường Đại học Thương mại được các bạn thí sinh quan tâm đông nên chỉ xét tuyển tổ hợp như trước vẫn có đủ lượng thí sinh. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường xác định là phải đặt nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hoàn toàn vào thí sinh, vào người học. Do vậy, nhà trường mở thêm tổ hợp để tăng cơ hội xét tuyển vào trường dù các em không theo học các môn truyền thống cũ".

Được biết, năm 2025, trường bổ sung thêm 7 chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế mới và đang nhận được quan tâm từ thí sinh.

Theo PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa, năm 2025 nhà trường sẽ tuyển sinh theo 4 phương thức, trong đó có điểm mới là bổ sung thêm Kỳ thi đánh giá đầu vào Đại học V-SAT. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo lợi ích cho thí sinh đang theo học Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trường cũng đã điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển cho phù hợp, bổ sung các tổ hợp xét tuyển có môn Tin học hay Khoa học công nghệ. Ví dụ như: K01 (Toán – Tiếng Anh – Tin học) hay D84 (Toán – Tiếng Anh – Giáo dục Kinh tế và pháp luật)...

PGS.TS Nguyễn Phú Khánh cho biết: "Nhằm đảm bảo lợi ích cho thí sinh đang theo học Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trường đã điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển cho phù hợp". Ảnh: Tào Nga



Được biết, năm 2025, Trường Đại học Phenikaa mở thêm 8 ngành học mới, bao gồm: Luật, Luật kinh doanh, Luật quốc tế, Luật thương mại quốc tế, Kiểm toán, Hệ thống cơ điện tử thông minh, Truyền thông đa phương tiện và Hộ sinh. Những điểm mới này nhằm giúp thí sinh trong mùa tuyển sinh năm nay có thể lựa chọn được ngành học phù hợp, mở ra nhiều cơ hội việc làm tốt hơn sau khi tốt nghiệp.

Thạc sĩ Thân Thanh Sơn, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng thông tin, chỉ tiêu năm nay của trường là 7.990, tăng 340 chỉ tiêu cho 10 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh với kỳ vọng sinh viên có thể làm việc trong môi trường quốc tế và sinh viên quốc tế đến với trường.

"Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 có một số môn phù hợp với chương trình đào tạo của nhà trường như Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ… Do vậy, nhà trường hình thành một số tổ hợp mới để tuyển sinh cho năm nay như Toán, Lý, Công nghệ, Toán, Anh, Công nghệ sẽ sử dụng xét khối ngành Kỹ thuật. Tổ hợp Toán, tiếng Anh, Công nghệ áp dụng cho khối ngành Công nghệ thông tin. Tổ hợp có môn Giáo dục kinh tế và pháp luật liên quan đến khối ngành kinh doanh quản lý... Mục tiêu quan trọng nhất của trường là đảm bảo chất lượng thí sinh đầu vào và phù hợp với chất lượng đào tạo của trường", Thạc sĩ Sơn cho hay.

Thạc sĩ Thân Thanh Sơn, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tư vấn cho thí sinh. Ảnh: Tào Nga

Tại Trường Đại học CMC, PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng trường cũng thông tin: "Ngoài các thay đổi theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, trường đã công bố phương án tuyển sinh với nhiều điểm mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cơ bẳng cho thí sinh.

Năm nay chúng tôi tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực CMC Test, bài thi trắc nghiệm trên máy tính gồm 80 câu cho toán học, 30 câu tiếng Anh, 30 câu từ duy logic là 20 câu. Tổng thời gian làm bài là 90 phút. Ngoài ra, phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, nhà trường sử dụng kết quả của cả năm lớp 12.

Điểm mới nữa là chúng tôi điều chỉnh tổ hợp môn phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới. Với các ngành về công nghệ kỹ thuật, chúng tôi sử dụng môn Toán nhân 2 cộng với 2 môn bất kỳ. Với các ngành còn lại, chúng tôi sử dụng Toán, Văn và 2 môn bất kỳ. Thí sinh cũng có thể dùng chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS hoặc tương đương để quy đổi các môn trong tổ xét tuyển".

Trường Đại học CMC điều chỉnh tổ hợp môn phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới. Ảnh: Tào Nga

Lưu ý khi đăng ký ngành học

Giúp thí sinh chuẩn bị tốt nhất cho mùa xét tuyển đại học năm 2025 đang đến gần, Thạc sĩ Nguyễn Quang Trung, Trường Đại học Thương mại đưa ra lời khuyên: "Để tránh việc có năng lực nhưng đăng ký không đúng ngành học, các bạn nên dành thời gian tìm hiểu kỹ về ngành nghề mình mong muốn. Sau khi xác định sẽ đặt nguyện vọng theo 3 nhóm. Có 3 nhóm nguyện vọng đó là: Nhóm ngành mơ ước nhưng điểm chuẩn hơi cao so với năng lực; Nhóm an toàn, ngành muốn học và đảm bảo cơ hội đỗ 95% và nhóm các ngành chắc chắn đỗ đại học (chênh lệch khoảng 2 điểm chuẩn so với năm trước) để có thể toán học hay không học.

Trường có cơ chế học song bằng giúp các em có thêm cơ hội tiếp cận với các ngành học yêu thích. Sau khi kết thúc 1 năm học, các em đủ điều kiện có thể đăng ký thêm chương trình 2. Các học phần giống nhau khá nhiều nên các em chỉ cần học thêm khoảng 40-60% nội dung. Sau khi học xong sẽ được cấp 2 bằng trong thời gian 4,5-5 năm".

Thạc sĩ Thân Thanh Sơn, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tư vấn: "Thí sinh nên bám sát đề án của trường để có được thông tin chính xác nhất. Các em cố gắng học để có kết quả tốt nhất vì hiện nay các trường vẫn ưu tiên phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT".