Mới đây, người đàn ông đã bắn và làm bị thương người dắt chó của Lady Gaga bị kết án 21 năm tù. Theo đó, James Howard Jackson thừa nhận trước tòa là đã gây thương tích nặng nề cho người đàn ông mà anh ta bắn vào ngực là Ryan Fischer. Rất may người này vẫn sống sót sau vụ tấn công khi đang dắt 2 con chó cưng của Lady Gaga đi dạo.

Cái kết đắng cho kẻ bắn người dắt chó đi dạo của Lady Gaga

Ryan Fischer là người dắt ba chú chó bull Pháp của Lady Gaga đi dạo vào ngày 24/2/2021 thì bị bắn. Những kẻ tấn công đã chạy trốn và đánh cắp hai con chó có tên Koji và Gustav.

Lady Gaga đăng tải bài viết động viên tinh thần dũng cảm của Ryan Fischer. (Ảnh: IT).

Jackson là một trong ba người đàn ông lái xe quanh Los Angeles vào tháng 2/2021 để tìm chó bulldog. Họ đã bắt gặp Fischer đi cùng những con chó của Lady Gaga.

Hai trong số những người đàn ông nhảy ra khỏi xe để bóp cổ và đánh Fischer. Ở thời điểm này, Ryan Fischer đã cố gắng chống lại những kẻ tấn công. Một trong những kẻ xấu sau đó đã bắn người dắt chó và bộ ba bỏ trốn cùng hai con chó.

Theo CNN, Fischer bị thương nặng nhưng vẫn sống sót sau vụ tấn công. Những con chó mất tích sau đó đã được trả lại khi Lady Gaga treo giải thưởng 500.000 USD.

Văn phòng DA cho biết: "Thỏa thuận nhận tội buộc ông Jackson phải chịu trách nhiệm vì đã có hành động bạo lực máu lạnh và đòi lại công lý cho nạn nhân".

Jackson vô tình được thả ra khỏi nơi giam giữ vào tháng 4 do các quan chức gọi là "lỗi văn thư" nhưng người này đã được tìm thấy vào tháng 8 và bị bắt trở lại.

Harold White, một trong ba người bị cáo buộc đã không nhận tội và người này sẽ bị kết án vào năm tới. Người còn lại là Jaylin White (20 tuổi) đã bị kết án bốn năm tù vào đầu năm nay sau khi phủ nhận tội lỗi.

Lady Gaga tên thật là Stefani Joanne Angelina Germanotta (sinh năm 1986) được biết đến với tư cách là ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ, doanh nhân. Năm 2008, cô phát hành album đầu tay mang tên "The fame" nhận được sự hưởng ứng tích cực của khán giả. Đến năm 2019, cô tiếp tục phát hành album "The fame monster". Thành công trong việc phát hành các album đã giúp cô thực hiện chuyến lưu diễn dài 18 tháng. Lady Gaga được biết là chủ nhân của những bản "hit" như: "Bad romance", "Born this way", "Shallow"...