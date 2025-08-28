Cán bộ, công chức… TP.HCM được vay tối đa 300 triệu đồng tạo việc làm mới

Chiều 28/8, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 3(kỳ họp chuyên đề) để thông quan một số Tờ trình của UBND TP cùng một số chính sách khác.

Lãi suất vay bằng cho vay hộ nghèo

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ đã trình bày Tờ trình về “Chính sách hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn Thành phố”.

Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Thọ trình bày chính sách cho cán bộ, công chức...vay vốn tại kỳ họp. Ảnh: H.V

UBND TP cho biết, chính sách này nhằm giúp các đối tượng nói trên chuyển đổi công việc, ổn định cuộc sống và ổn định chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, UBND TP đề xuất mức vay tối đa là 300.000.000 đồng/người. Mức vay cụ thể do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố xem xét, căn cứ vào nguồn vốn, nhu cầu sử dụng, chu kỳ sản xuất, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn.

Mỗi đối tượng được hỗ trợ 1 chu kỳ vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố.

UBND TP cũng đề xuất cho vay bằng hình thức tín chấp, được UBND cấp xã xác nhận có nhu cầu vay vốn theo quy trình vay vốn giải quyết việc làm và các quy định hiện hành áp dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội và thuộc diện đối tượng theo quy định.

Thời hạn cho vay tối đa 120 tháng. Thời hạn cho vay cụ thể do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn.

Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo do Thủ tướng quy định trong từng thời kỳ, hiện nay là 6,6%/năm và việc trả lãi được thực hiện định kỳ hàng tháng.

Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách TP bố trí dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện nghị quyết theo phân cấp ngân sách Nhà nước thông qua ủy thác thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP theo Luật Đầu tư công năm 2024 và các quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trước đó, để đề xuất mức vay nói trên, UBND TP đã tổ chức khảo sát nhu cầu vay vốn.

Trong 1.714 cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động tham gia khảo sát có 575 người có nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm và 457 người muốn được tư vấn, kết nối việc làm.

Trong số những người có nhu cầu vay vốn có 486 người đang làm việc (198 cán bộ, công chức; 126 viên chức; 162 người lao động) và có 89 người đã nghỉ việc.

TP.HCM hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ, công chức

Tại kỳ họp, UBND TP cũng có Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn TP bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp HĐND chiều 28/8. Ảnh: H.V

Theo đó, UBND TP đề xuất mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0.9 trở lên là 10,4 triệu đồng/người/tháng.

Mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0.7 đến dưới 0.9 là 8 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0.7, không có hệ số phụ cấp chức vụ và người lao động là 4,8 triệu đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ áp dụng kể từ ngày 1/7/2025 đến khi các đối tượng được bố trí nhà ở công vụ hoặc tối đa đến hết ngày 30/6/2027.