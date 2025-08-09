Tháp Tam Thắng nằm trên đường Thùy Vân, phường Vũng Tàu, TP.HCM và nằm nổi bật ở Bãi Sau Vũng Tàu. Công trình được kỳ vọng thành điểm nhấn kiến trúc tại quảng trường ở biển Bãi Sau Vũng Tàu đang dần hình thành khiến khách thích thú.

Phối cảnh quảng trường tháp Tam Thắng. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu, phần công trình điểm nhấn tháp Tam Thắng được xây dựng trên diện tích hơn 3.000m2 (gồm các trụ tháp và bậc cấp), trên tổng thể quảng trường Thùy Vân (thuộc công viên Thùy Vân - khu vực Bãi Sau) rộng hơn 16.300m2. Ảnh: Ego Group.

Tháp Tam Thắng nhìn từ phía biển và đường Lê Hồng Phong sau 6 tháng khởi công. Công trình đang dần hoàn thiện. Theo ghi nhận của Dân Việt, những ngày này, các công nhân đang gấp rút thi công nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, dự kiến lên đèn giữa tháng 8 và khánh thành dịp Quốc khánh 2/9.

Công trình gồm 143 trụ đa giác làm từ bê tông cốt thép bố trí thành 3 nhóm hướng ra biển. Tháp Tam Thắng được lấy cảm hứng từ ba làng cổ Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam - cội nguồn hình thành đô thị Vũng Tàu ngày nay.

Tổng thể thiết kế vươn cao như ba mũi thuyền hướng ra biển lớn, thể hiện khát vọng vươn khơi. Biểu tượng gồm các cột trụ hình tam giác, đặt trên ba khối tam giác đại diện cho ba làng cổ, tạo thành một khoảng trống ở trung tâm - không gian mở kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Cột cao nhất có chiều cao hơn 31,6 m. Cột thấp nhất cao 10,9 m. Theo công ty Cổ phần Kiến trúc Cảnh quan EGO Việt Nam (đơn vị thiết kế), hình dáng tổng thể công trình tựa như mũi thuyền hướng ra biển lớn.

Điểm đặc biệt của tháp Tam Thắng là các trụ cột được ốp gạch gốm mosaic để tạo hiệu ứng khi ánh sáng chiếu vào.

Công trình có mũi vọng cảnh ở phía biển cao khoảng 3,6 m so với mặt sân quảng trường, được tiếp cận bằng hai cầu thang hai bên. Đây là nơi du khách có thể ngắm cảnh, check-in, chụp ảnh và vui chơi.

Từ phía đường Thùy Vân, người dân và du khách đã có thể chiêm ngưỡng tháp Tam Thắng đang dần hoàn thiện và đã khá rõ nét. Nhiều người thích thú trầm trồ và kỳ vọng đây sẽ là “nhân tố mới” giúp Vũng Tàu thu hút khách khi công trình khánh thành, đón khách.

Các công nhân đang tất bật thi công các hạng mục nhằm đảm bảo công trình biểu tượng mới của Vũng Tàu về đích đúng tiến độ.

Phối cảnh tháp Tam Thắng về đêm rực rỡ ánh đèn. Công trình này là kết quả của cuộc thi do UBND TP Vũng Tàu cũ tổ chức thi tuyển từ năm 2024. Bản thiết kế đạt giải Nhất đã được lựa chọn để nên biểu tượng mới của Vũng Tàu. Ảnh: Ego Group.