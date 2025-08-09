Thứ bảy, ngày 09/08/2025 08:37 GMT+7

Cận cảnh tháp Tam Thắng ở Vũng Tàu sắp khánh thành, khách trầm trồ vì quá hoành tráng

Hồng Phúc - Ảnh: Hoàng Nhân Thứ bảy, ngày 09/08/2025 08:37 GMT+7
Tháp Tam Thắng ở Vũng Tàu dự kiến khánh thành vào dịp Quốc khánh 2/9 tới. Hiện công trình đang dần hoàn thiện và đang trong giai đoạn thi công cuối cùng, dự kiến lên đèn vào giữa tháng 8.
Chia sẻ
Bình luận 3

Tháp Tam Thắng nằm trên đường Thùy Vân, phường Vũng Tàu, TP.HCM và nằm nổi bật ở Bãi Sau Vũng Tàu. Công trình được kỳ vọng thành điểm nhấn kiến trúc tại quảng trường ở biển Bãi Sau Vũng Tàu đang dần hình thành khiến khách thích thú.

Phối cảnh quảng trường tháp Tam Thắng. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu, phần công trình điểm nhấn tháp Tam Thắng được xây dựng trên diện tích hơn 3.000m2 (gồm các trụ tháp và bậc cấp), trên tổng thể quảng trường Thùy Vân (thuộc công viên Thùy Vân - khu vực Bãi Sau) rộng hơn 16.300m2. Ảnh: Ego Group.

Tháp Tam Thắng nhìn từ phía biển và đường Lê Hồng Phong sau 6 tháng khởi công. Công trình đang dần hoàn thiện. Theo ghi nhận của Dân Việt, những ngày này, các công nhân đang gấp rút thi công nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, dự kiến lên đèn giữa tháng 8 và khánh thành dịp Quốc khánh 2/9.

Công trình gồm 143 trụ đa giác làm từ bê tông cốt thép bố trí thành 3 nhóm hướng ra biển. Tháp Tam Thắng được lấy cảm hứng từ ba làng cổ Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam - cội nguồn hình thành đô thị Vũng Tàu ngày nay.

Tổng thể thiết kế vươn cao như ba mũi thuyền hướng ra biển lớn, thể hiện khát vọng vươn khơi. Biểu tượng gồm các cột trụ hình tam giác, đặt trên ba khối tam giác đại diện cho ba làng cổ, tạo thành một khoảng trống ở trung tâm - không gian mở kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Cột cao nhất có chiều cao hơn 31,6 m. Cột thấp nhất cao 10,9 m. Theo công ty Cổ phần Kiến trúc Cảnh quan EGO Việt Nam (đơn vị thiết kế), hình dáng tổng thể công trình tựa như mũi thuyền hướng ra biển lớn.

Điểm đặc biệt của tháp Tam Thắng là các trụ cột được ốp gạch gốm mosaic để tạo hiệu ứng khi ánh sáng chiếu vào.

Công trình có mũi vọng cảnh ở phía biển cao khoảng 3,6 m so với mặt sân quảng trường, được tiếp cận bằng hai cầu thang hai bên. Đây là nơi du khách có thể ngắm cảnh, check-in, chụp ảnh và vui chơi.

Từ phía đường Thùy Vân, người dân và du khách đã có thể chiêm ngưỡng tháp Tam Thắng đang dần hoàn thiện và đã khá rõ nét. Nhiều người thích thú trầm trồ và kỳ vọng đây sẽ là “nhân tố mới” giúp Vũng Tàu thu hút khách khi công trình khánh thành, đón khách.

Các công nhân đang tất bật thi công các hạng mục nhằm đảm bảo công trình biểu tượng mới của Vũng Tàu về đích đúng tiến độ.

Phối cảnh tháp Tam Thắng về đêm rực rỡ ánh đèn. Công trình này là kết quả của cuộc thi do UBND TP Vũng Tàu cũ tổ chức thi tuyển từ năm 2024. Bản thiết kế đạt giải Nhất đã được lựa chọn để nên biểu tượng mới của Vũng Tàu. Ảnh: Ego Group.

Tham khảo thêm

TP.HCM công bố 3 đồ án quy hoạch chiến lược tại phường Vũng Tàu

TP.HCM công bố 3 đồ án quy hoạch chiến lược tại phường Vũng Tàu

Phường Vũng Tàu công bố quy hoạch đô thị theo hướng hiện đại, thu hút đầu tư, phát triển du lịch

Phường Vũng Tàu công bố quy hoạch đô thị theo hướng hiện đại, thu hút đầu tư, phát triển du lịch

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin Cùng Chuyên Mục

Xem thêm

CSGT TP.HCM cảnh báo lừa đảo nộp phạt vi phạm giao thông qua cổng dịch vụ công Quốc gia (giả)

Thời gian gần đây, qua nắm bắt thông tin, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) ghi nhận một hình thức lừa đảo mới liên quan nộp phạt vi phạm giao thông qua cổng dịch vụ công Quốc gia.

TP.HCM lên kế hoạch hạn chế xe chạy bằng xăng, dầu ở vùng trung tâm từ năm 2026

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM lên kế hoạch hạn chế xe chạy bằng xăng, dầu ở vùng trung tâm từ năm 2026

CSGT TP.HCM tăng cường xử lý vi phạm tốc độ trên đường Lê Đức Anh, nhiều trường hợp vi phạm

Chuyển động Sài Gòn
CSGT TP.HCM tăng cường xử lý vi phạm tốc độ trên đường Lê Đức Anh, nhiều trường hợp vi phạm

TP.HCM ấn định ngày khởi công gói thầu đầu tiên dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi hơn 7.300 tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM ấn định ngày khởi công gói thầu đầu tiên dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi hơn 7.300 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2025, CSGT xử phạt hơn 1.500 trường hợp người lái xe dùng tay sử dụng điện thoại di động

Chuyển động Sài Gòn
6 tháng đầu năm 2025, CSGT xử phạt hơn 1.500 trường hợp người lái xe dùng tay sử dụng điện thoại di động

Đọc Thêm

Mỹ tính rút lại hàng tỷ USD vũ khí đã hứa cho Ukraine, ngay trước thềm cuộc gặp Trump – Putin
Thế giới

Mỹ tính rút lại hàng tỷ USD vũ khí đã hứa cho Ukraine, ngay trước thềm cuộc gặp Trump – Putin

Thế giới

Một chính sách nội bộ “có thể tước đi của Kiev lượng khí tài trị giá hàng tỷ USD do Mỹ sản xuất”, theo CNN.

Chỉ trong 17 ngày, nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp xả khói bụi vượt quy định 89 lần, khí CO vượt 110 lần (Bài 3)
Nhà nông

Chỉ trong 17 ngày, nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp xả khói bụi vượt quy định 89 lần, khí CO vượt 110 lần (Bài 3)

Nhà nông

Theo dữ liệu truyền về Trung tâm quan trắc môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình), từ ngày 15/7 – 31/7, tại các thời gian khác nhau, đã ghi nhận ống khói lò nung (KHIL01) của nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp xả ra môi trường với lượng bụi tổng vượt quy định 89 lần, CO vượt 110 lần.

Chiến dịch Linebacker II hay trận Điện Biên Phủ trên không có sức tàn phá như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Chiến dịch Linebacker II hay trận Điện Biên Phủ trên không có sức tàn phá như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

15.000 tấn bom, hàng nghìn lượt máy bay, những khu phố, bệnh viện, nhà máy ở Hà Nội và Hải Phòng bị san phẳng trong 12 ngày đêm kinh hoàng cuối năm 1972. Đế quốc Mỹ tin rằng sức mạnh hủy diệt từ B-52 có thể buộc Việt Nam khuất phục. Nhưng giữa biển lửa, người dân Việt Nam vẫn đứng vững – với lòng tin sắt đá và ý chí không gì bẻ gãy.

Kỹ sư cầu đường ở Đắk Lắk về làm nông, cho ra đời 5 sản phẩm OCOP từ phế phẩm nông nghiệp
Nhà nông

Kỹ sư cầu đường ở Đắk Lắk về làm nông, cho ra đời 5 sản phẩm OCOP từ phế phẩm nông nghiệp

Nhà nông

Từ các loại phế phẩm tưởng chừng bỏ đi như vỏ cà phê, mùn cưa, rơm, lõi ngô…, ông Đoàn Xuân Trường ở xã Hòa Phú, (xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột cũ) tỉnh Đắk Lắk đã phát triển thành công mô hình trồng nấm sạch đạt chuẩn OCOP. Không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải nông nghiệp, mô hình này còn tạo thu nhập cho nhiều hộ dân và mở hướng phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Thời tiết hôm nay 9/8: Nhiều nơi Miền Bắc nắng nóng gay gắt trên 38°C, phía Nam mưa to
Media

Thời tiết hôm nay 9/8: Nhiều nơi Miền Bắc nắng nóng gay gắt trên 38°C, phía Nam mưa to

Media

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

SVĐ Ninh Bình sử dụng loại cỏ cao cấp, đạt chuẩn FIFA và AFC
Thể thao

SVĐ Ninh Bình sử dụng loại cỏ cao cấp, đạt chuẩn FIFA và AFC

Thể thao

Sau khi đầu tư vào lực lượng cầu thủ và ban huấn luyện quốc tế, trong đó có HLV người Tây Ban Nha, CLB Ninh Bình đang dần hoàn thiện cơ sở hạ tầng là bước tiếp theo nhằm nâng tầm câu lạc bộ.

“Việt Nam quê hương tôi” - sứ giả của hòa bình - 10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng (Bài 5)
Tin tức

“Việt Nam quê hương tôi” - sứ giả của hòa bình - 10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng (Bài 5)

Tin tức

“Sức sống của ‘Việt Nam quê hương tôi’ vẫn tươi mới, giữ nguyên giá trị nghệ thuật và nội dung sau nhiều thập kỷ. Giai điệu bài hát này không chỉ vang lên ở trong nước mà còn theo chân các nghệ sĩ đến khắp nơi trên thế giới như một ‘sứ giả’ của hòa bình, hữu nghị”, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chia sẻ với PV Dân Việt.

Sao nữ Đài Loan kể biến chứng khi nâng ngực
Văn hóa - Giải trí

Sao nữ Đài Loan kể biến chứng khi nâng ngực

Văn hóa - Giải trí

Candy trong show truyền hình mới đây công khai đã nâng ngực. Cô tiết lộ từng phẫu thuật thất bại một lần và phải thực hiện lại lần 2 với tổng chi phí lên tới 620.000 Đài tệ.

'Vùng kín' tổn thương nghiêm trọng vì tai nạn khi ăn lẩu
Xã hội

"Vùng kín" tổn thương nghiêm trọng vì tai nạn khi ăn lẩu

Xã hội

Bếp ga mini phát nổ khiến bệnh nhân tổn thương nghiêm trọng ở vùng kín, đồng thời gây ra nhiều vết thương ở cẳng chân, đùi và gãy xương cẳng chân trái.

Chuyên gia: Kiev hoảng loạn vì cuộc gặp hai tổng thống Putin - Trump
Thế giới

Chuyên gia: Kiev hoảng loạn vì cuộc gặp hai tổng thống Putin - Trump

Thế giới

Kiev rơi vào hoảng loạn, còn châu Âu gióng hồi chuông cảnh báo vì cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà phân tích địa chính trị người Anh Alexander Mercouris nói trên YouTube.

Sabeco trước sóng gió: Lợi nhuận lung lay và “gánh nặng” từ những khoản đầu tư rủi ro
Kinh tế

Sabeco trước sóng gió: Lợi nhuận lung lay và “gánh nặng” từ những khoản đầu tư rủi ro

Kinh tế

Từng là biểu tượng tăng trưởng của ngành bia Việt Nam, Sabeco đang phải chống chọi đồng thời với ba áp lực: sức mua suy giảm sau loạt chính sách siết tiêu thụ đồ uống có cồn, chi phí nguyên liệu leo thang và gánh nặng từ các khoản đầu tư thua lỗ. Dù vẫn giữ hơn một phần ba thị phần nội địa, cổ phiếu SAB đã mất 64% giá trị kể từ đỉnh năm 2017, phản ánh thách thức lớn trong việc duy trì lợi nhuận và lấy lại niềm tin của nhà đầu tư.

Khu đô thị Dương Nội: Bức tranh toàn cảnh giữa kỳ vọng và thực tại
Nhà đất

Khu đô thị Dương Nội: Bức tranh toàn cảnh giữa kỳ vọng và thực tại

Nhà đất

Từng được kỳ vọng trở thành một biểu tượng đô thị hiện đại, khu đô thị Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường sau hơn một thập kỷ xây dựng và phát triển đã định hình một vóc dáng riêng, mang trong mình những mảng màu đối lập. Bên cạnh những tòa chung cư hiện đại, những tiện ích đã đi vào hoạt động là những khoảng lặng của biệt thự bỏ hoang, những tranh cãi chưa có hồi kết về tiến độ và hạ tầng.

1 cây cảnh này hơn 10 chậu hoa giấy, lá đẹp, quả ngon, sân nhà mát rượi, thu hút tài lộc, may mắn
Gia đình

1 cây cảnh này hơn 10 chậu hoa giấy, lá đẹp, quả ngon, sân nhà mát rượi, thu hút tài lộc, may mắn

Gia đình

Cây cảnh này giúp bạn không chỉ đơn thuần là "trồng cây chờ quả", hưởng trái ngọt, mà còn là biến cuộc sống thường nhật của bạn thành thi ca.

Nông dân Lạng Sơn phấn chấn bước vào vụ thu hoạch quả đặc sản trồng trên núi đá
Nhà nông

Nông dân Lạng Sơn phấn chấn bước vào vụ thu hoạch quả đặc sản trồng trên núi đá

Nhà nông

Những ngày này, trên khắp các thung lũng, sườn núi đá vôi trồng na-quả đặc sản của các xã từ Hữu Lũng, Vân Nham, Cai Kinh đến Chi Lăng, Bằng Mạc…tỉnh Lạng Sơn, không khí trở nên rộn ràng và hối hả hơn bao giờ hết, bà con nông dân trồng na đã chính thức bước vào vụ thu hoạch chính của năm 2025

Trúng đàn cá to, ngư dân phường Cửa Lò ở Nghệ An bỏ túi 30 triệu đồng/đêm ra biển
Nhà nông

Trúng đàn cá to, ngư dân phường Cửa Lò ở Nghệ An bỏ túi 30 triệu đồng/đêm ra biển

Nhà nông

Sau một đêm ra khơi, ngư dân phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An trúng đậm "lộc biển" là đàn cá to, với hơn 4 tấn cá các loại. Thời điểm này cá biển được giá, ngư dân rất mừng khi có thu nhập ổn định.

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định
Thể thao

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định

Thể thao

Trận Siêu Cúp Quốc gia - Cúp Thaco 2025/2026 giữa Thép xanh Nam Định và CLB CAHN sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 9/8 tới trên sân vận động Thiên Trường. Không chỉ là màn so tài đỉnh cao giữa hai nhà vô địch của V.League và Cúp Quốc gia, đây còn là dịp để người hâm mộ thành Nam thể hiện tình yêu bóng đá nồng nhiệt và tinh thần dân tộc sâu sắc.

Giá USD hôm nay 9/8: Chấm dứt đà giảm
Kinh tế

Giá USD hôm nay 9/8: Chấm dứt đà giảm

Kinh tế

Giá USD hôm nay 9/8 tăng nhẹ khi loạt số liệu kinh tế kém khả quan khiến thị trường kỳ vọng sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Giá xăng dầu hôm nay 9/8: Liên tiếp rơi tự do
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 9/8: Liên tiếp rơi tự do

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 9/8, thị trường dầu thô thế giới tiếp đà lao dốc trong tuần qua, cú lao dốc mạnh khiến thị trường dầu thô thủng đáy trong tuần.

Thị trường tài sản số hôm nay 9/8: Biến động trái chiều, Việt Nam dự kiến có mấy sàn giao dịch?
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 9/8: Biến động trái chiều, Việt Nam dự kiến có mấy sàn giao dịch?

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 9/8 chứng kiến ETH, SOL, DOGE tiếp đà tăng trong khi Bitcoin, XRP giảm nhẹ. Ở trong nước, việc thí điểm sàn giao dịch tài sản số cũng đang được gấp rút triển khai và nếu thuận lợi sẽ triển khai ngay trong tháng 8.

Vingroup sắp khởi công khu công nghiệp hơn 13.000 tỷ phục vụ VinFast
Nhà đất

Vingroup sắp khởi công khu công nghiệp hơn 13.000 tỷ phục vụ VinFast

Nhà đất

Vingroup chuẩn bị khởi công Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng hơn 13.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh, kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô điện quy mô lớn của khu vực.

Azerbaijan và Armenia ký hiệp định hòa bình, ông Trump giành quyền phát triển hành lang chiến lược qua hai nước
Thế giới

Azerbaijan và Armenia ký hiệp định hòa bình, ông Trump giành quyền phát triển hành lang chiến lược qua hai nước

Thế giới

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã ký một thỏa thuận hòa bình tại Nhà Trắng vào ngày 8/8 với sự trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ Quốc phòng đề xuất sử dụng 46 khu đất để xây nhà ở xã hội cho quân nhân
Nhà đất

Bộ Quốc phòng đề xuất sử dụng 46 khu đất để xây nhà ở xã hội cho quân nhân

Nhà đất

Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 10.250 căn nhà ở xã hội, bố trí hơn 200 ha đất và triển khai loạt dự án trọng điểm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho lực lượng vũ trang.

Giữ sợi truyền thống, dệt nên tương lai – Phụ nữ Đông Gia Nghĩa đổi đời từ đôi tay khéo
Media

Giữ sợi truyền thống, dệt nên tương lai – Phụ nữ Đông Gia Nghĩa đổi đời từ đôi tay khéo

Media

Bên tiếng thoi đưa khe khẽ, sắc chàm, đỏ, vàng hòa quyện trong từng sợi chỉ, những người phụ nữ Mạ ở Đông Gia Nghĩa đang dệt không chỉ tấm vải thổ cẩm rực rỡ, mà còn dệt cả ký ức buôn làng, niềm tự hào dân tộc. Từ khung cửi quê nhà, họ đưa tinh hoa Tây Nguyên vươn xa, biến sợi truyền thống thành tương lai no ấm.

Ứng dụng AI trong công tác khuyến nông, chìa khóa vàng mở ra cơ hội lớn
Nhà nông

Ứng dụng AI trong công tác khuyến nông, chìa khóa vàng mở ra cơ hội lớn

Nhà nông

Ngày 8/8, tại phường Trường Vinh, Nghệ An Trung tâm khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An tổ chức buổi tọa đàm: “Ứng dụng AI trong công tác khuyến nông”.

Trung tướng Phạm Ngọc Tuấn giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương
Tin tức

Trung tướng Phạm Ngọc Tuấn giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Tin tức

Trung tướng Phạm Ngọc Tuấn đã nhận bàn giao để đảm nhận chức Phó Chủ nhiệm Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Ở phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (mới) có một anh thôi nghề làm báo về làm nghề nông 4.0
Nhà nông

Ở phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (mới) có một anh thôi nghề làm báo về làm nghề nông 4.0

Nhà nông

Nhờ kiên trì theo đuổi đam mê, dám nghĩ dám làm, anh Trần Quý Nam-người từng học truyền hình, ở thôn Trung Nghĩa, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên mới (trước thời điểm sáp nhập, phường Trà Lý thuộc TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cũ) đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, góp phần nâng tầm giá trị nông sản Việt.

Thí điểm sàn giao dịch tài sản số: Tránh lặp lại 'vết xe đổ' chứng khoán đầu thập niên 2000
Kinh tế

Thí điểm sàn giao dịch tài sản số: Tránh lặp lại "vết xe đổ" chứng khoán đầu thập niên 2000

Kinh tế

Tài sản số đang là dòng chảy mới trong nền kinh tế số toàn cầu. Việc ban hành khung pháp lý tại Việt Nam là một bước đi đúng đắn, nhưng quá trình thực thi cần tỉnh táo, minh bạch và có lộ trình để vừa tạo cơ hội phát triển, vừa bảo vệ người dân trước rủi ro tiềm ẩn.

Zelensky sẽ phải ký một văn bản - ông Trump công bố thời gian địa điểm và chi tiết đầu tiên về thỏa thuận Nga - Ukraine
Thế giới

Zelensky sẽ phải ký một văn bản - ông Trump công bố thời gian địa điểm và chi tiết đầu tiên về thỏa thuận Nga - Ukraine

Thế giới

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska vào thứ Sáu tuần tới 15/8. Ông cũng cho biết Nga và Ukraine sẽ phải trao đổi một số lãnh thổ.

Rời Thể Công Viettel, Amarildo gia nhập PVF-CAND
Thể thao

Rời Thể Công Viettel, Amarildo gia nhập PVF-CAND

Thể thao

Amarildo Aparecido de Souza Junior vừa chuyển sang đầu quân cho PVF-CAND không lâu sau khi rời Thể Công Viettel.

Mắc cùng lúc 2 sai lầm khi ăn, người đàn ông gặp họa đau đớn
Xã hội

Mắc cùng lúc 2 sai lầm khi ăn, người đàn ông gặp họa đau đớn

Xã hội

Người đàn ông mắc sai lầm khi ăn, sau khi bị hóc xương cá lại tiếp tục sai lầm lần nữa, khiến xương cá lớn chui sâu vào trong.

Xem thêm
Tin đọc nhiều

1

Loại rau dân dã giúp ngủ ngon, giúp giải độc, bảo vệ mắt, xào tỏi thơm phức, giòn tan, ngon hơn cả thịt

Loại rau dân dã giúp ngủ ngon, giúp giải độc, bảo vệ mắt, xào tỏi thơm phức, giòn tan, ngon hơn cả thịt

2

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

3

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

4

Loại rau "ăn già không ăn non", giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

Loại rau 'ăn già không ăn non', giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

5

Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời, "cây không đụng lá, cá không chạm đuôi" mà thu tiền tỷ

Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời, 'cây không đụng lá, cá không chạm đuôi' mà thu tiền tỷ