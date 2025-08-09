Mỹ tính rút lại hàng tỷ USD vũ khí đã hứa cho Ukraine, ngay trước thềm cuộc gặp Trump – Putin
Một chính sách nội bộ “có thể tước đi của Kiev lượng khí tài trị giá hàng tỷ USD do Mỹ sản xuất”, theo CNN.
Tháp Tam Thắng nằm trên đường Thùy Vân, phường Vũng Tàu, TP.HCM và nằm nổi bật ở Bãi Sau Vũng Tàu. Công trình được kỳ vọng thành điểm nhấn kiến trúc tại quảng trường ở biển Bãi Sau Vũng Tàu đang dần hình thành khiến khách thích thú.
Phối cảnh quảng trường tháp Tam Thắng. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu, phần công trình điểm nhấn tháp Tam Thắng được xây dựng trên diện tích hơn 3.000m2 (gồm các trụ tháp và bậc cấp), trên tổng thể quảng trường Thùy Vân (thuộc công viên Thùy Vân - khu vực Bãi Sau) rộng hơn 16.300m2. Ảnh: Ego Group.
Tháp Tam Thắng nhìn từ phía biển và đường Lê Hồng Phong sau 6 tháng khởi công. Công trình đang dần hoàn thiện. Theo ghi nhận của Dân Việt, những ngày này, các công nhân đang gấp rút thi công nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, dự kiến lên đèn giữa tháng 8 và khánh thành dịp Quốc khánh 2/9.
Công trình gồm 143 trụ đa giác làm từ bê tông cốt thép bố trí thành 3 nhóm hướng ra biển. Tháp Tam Thắng được lấy cảm hứng từ ba làng cổ Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam - cội nguồn hình thành đô thị Vũng Tàu ngày nay.
Tổng thể thiết kế vươn cao như ba mũi thuyền hướng ra biển lớn, thể hiện khát vọng vươn khơi. Biểu tượng gồm các cột trụ hình tam giác, đặt trên ba khối tam giác đại diện cho ba làng cổ, tạo thành một khoảng trống ở trung tâm - không gian mở kết nối giữa quá khứ và hiện tại.
Cột cao nhất có chiều cao hơn 31,6 m. Cột thấp nhất cao 10,9 m. Theo công ty Cổ phần Kiến trúc Cảnh quan EGO Việt Nam (đơn vị thiết kế), hình dáng tổng thể công trình tựa như mũi thuyền hướng ra biển lớn.
Điểm đặc biệt của tháp Tam Thắng là các trụ cột được ốp gạch gốm mosaic để tạo hiệu ứng khi ánh sáng chiếu vào.
Công trình có mũi vọng cảnh ở phía biển cao khoảng 3,6 m so với mặt sân quảng trường, được tiếp cận bằng hai cầu thang hai bên. Đây là nơi du khách có thể ngắm cảnh, check-in, chụp ảnh và vui chơi.
Từ phía đường Thùy Vân, người dân và du khách đã có thể chiêm ngưỡng tháp Tam Thắng đang dần hoàn thiện và đã khá rõ nét. Nhiều người thích thú trầm trồ và kỳ vọng đây sẽ là “nhân tố mới” giúp Vũng Tàu thu hút khách khi công trình khánh thành, đón khách.
Các công nhân đang tất bật thi công các hạng mục nhằm đảm bảo công trình biểu tượng mới của Vũng Tàu về đích đúng tiến độ.
Phối cảnh tháp Tam Thắng về đêm rực rỡ ánh đèn. Công trình này là kết quả của cuộc thi do UBND TP Vũng Tàu cũ tổ chức thi tuyển từ năm 2024. Bản thiết kế đạt giải Nhất đã được lựa chọn để nên biểu tượng mới của Vũng Tàu. Ảnh: Ego Group.
Thời gian gần đây, qua nắm bắt thông tin, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) ghi nhận một hình thức lừa đảo mới liên quan nộp phạt vi phạm giao thông qua cổng dịch vụ công Quốc gia.
Theo dữ liệu truyền về Trung tâm quan trắc môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình), từ ngày 15/7 – 31/7, tại các thời gian khác nhau, đã ghi nhận ống khói lò nung (KHIL01) của nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp xả ra môi trường với lượng bụi tổng vượt quy định 89 lần, CO vượt 110 lần.
15.000 tấn bom, hàng nghìn lượt máy bay, những khu phố, bệnh viện, nhà máy ở Hà Nội và Hải Phòng bị san phẳng trong 12 ngày đêm kinh hoàng cuối năm 1972. Đế quốc Mỹ tin rằng sức mạnh hủy diệt từ B-52 có thể buộc Việt Nam khuất phục. Nhưng giữa biển lửa, người dân Việt Nam vẫn đứng vững – với lòng tin sắt đá và ý chí không gì bẻ gãy.
Từ các loại phế phẩm tưởng chừng bỏ đi như vỏ cà phê, mùn cưa, rơm, lõi ngô…, ông Đoàn Xuân Trường ở xã Hòa Phú, (xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột cũ) tỉnh Đắk Lắk đã phát triển thành công mô hình trồng nấm sạch đạt chuẩn OCOP. Không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải nông nghiệp, mô hình này còn tạo thu nhập cho nhiều hộ dân và mở hướng phát triển du lịch sinh thái bền vững.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Sau khi đầu tư vào lực lượng cầu thủ và ban huấn luyện quốc tế, trong đó có HLV người Tây Ban Nha, CLB Ninh Bình đang dần hoàn thiện cơ sở hạ tầng là bước tiếp theo nhằm nâng tầm câu lạc bộ.
“Sức sống của ‘Việt Nam quê hương tôi’ vẫn tươi mới, giữ nguyên giá trị nghệ thuật và nội dung sau nhiều thập kỷ. Giai điệu bài hát này không chỉ vang lên ở trong nước mà còn theo chân các nghệ sĩ đến khắp nơi trên thế giới như một ‘sứ giả’ của hòa bình, hữu nghị”, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chia sẻ với PV Dân Việt.
Candy trong show truyền hình mới đây công khai đã nâng ngực. Cô tiết lộ từng phẫu thuật thất bại một lần và phải thực hiện lại lần 2 với tổng chi phí lên tới 620.000 Đài tệ.
Bếp ga mini phát nổ khiến bệnh nhân tổn thương nghiêm trọng ở vùng kín, đồng thời gây ra nhiều vết thương ở cẳng chân, đùi và gãy xương cẳng chân trái.
Kiev rơi vào hoảng loạn, còn châu Âu gióng hồi chuông cảnh báo vì cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà phân tích địa chính trị người Anh Alexander Mercouris nói trên YouTube.
Từng là biểu tượng tăng trưởng của ngành bia Việt Nam, Sabeco đang phải chống chọi đồng thời với ba áp lực: sức mua suy giảm sau loạt chính sách siết tiêu thụ đồ uống có cồn, chi phí nguyên liệu leo thang và gánh nặng từ các khoản đầu tư thua lỗ. Dù vẫn giữ hơn một phần ba thị phần nội địa, cổ phiếu SAB đã mất 64% giá trị kể từ đỉnh năm 2017, phản ánh thách thức lớn trong việc duy trì lợi nhuận và lấy lại niềm tin của nhà đầu tư.
Từng được kỳ vọng trở thành một biểu tượng đô thị hiện đại, khu đô thị Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường sau hơn một thập kỷ xây dựng và phát triển đã định hình một vóc dáng riêng, mang trong mình những mảng màu đối lập. Bên cạnh những tòa chung cư hiện đại, những tiện ích đã đi vào hoạt động là những khoảng lặng của biệt thự bỏ hoang, những tranh cãi chưa có hồi kết về tiến độ và hạ tầng.
Cây cảnh này giúp bạn không chỉ đơn thuần là "trồng cây chờ quả", hưởng trái ngọt, mà còn là biến cuộc sống thường nhật của bạn thành thi ca.
Những ngày này, trên khắp các thung lũng, sườn núi đá vôi trồng na-quả đặc sản của các xã từ Hữu Lũng, Vân Nham, Cai Kinh đến Chi Lăng, Bằng Mạc…tỉnh Lạng Sơn, không khí trở nên rộn ràng và hối hả hơn bao giờ hết, bà con nông dân trồng na đã chính thức bước vào vụ thu hoạch chính của năm 2025
Sau một đêm ra khơi, ngư dân phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An trúng đậm "lộc biển" là đàn cá to, với hơn 4 tấn cá các loại. Thời điểm này cá biển được giá, ngư dân rất mừng khi có thu nhập ổn định.
Trận Siêu Cúp Quốc gia - Cúp Thaco 2025/2026 giữa Thép xanh Nam Định và CLB CAHN sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 9/8 tới trên sân vận động Thiên Trường. Không chỉ là màn so tài đỉnh cao giữa hai nhà vô địch của V.League và Cúp Quốc gia, đây còn là dịp để người hâm mộ thành Nam thể hiện tình yêu bóng đá nồng nhiệt và tinh thần dân tộc sâu sắc.
Giá USD hôm nay 9/8 tăng nhẹ khi loạt số liệu kinh tế kém khả quan khiến thị trường kỳ vọng sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Giá xăng dầu hôm nay 9/8, thị trường dầu thô thế giới tiếp đà lao dốc trong tuần qua, cú lao dốc mạnh khiến thị trường dầu thô thủng đáy trong tuần.
Thị trường tài sản số hôm nay 9/8 chứng kiến ETH, SOL, DOGE tiếp đà tăng trong khi Bitcoin, XRP giảm nhẹ. Ở trong nước, việc thí điểm sàn giao dịch tài sản số cũng đang được gấp rút triển khai và nếu thuận lợi sẽ triển khai ngay trong tháng 8.
Vingroup chuẩn bị khởi công Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng hơn 13.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh, kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô điện quy mô lớn của khu vực.
Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã ký một thỏa thuận hòa bình tại Nhà Trắng vào ngày 8/8 với sự trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 10.250 căn nhà ở xã hội, bố trí hơn 200 ha đất và triển khai loạt dự án trọng điểm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho lực lượng vũ trang.
Bên tiếng thoi đưa khe khẽ, sắc chàm, đỏ, vàng hòa quyện trong từng sợi chỉ, những người phụ nữ Mạ ở Đông Gia Nghĩa đang dệt không chỉ tấm vải thổ cẩm rực rỡ, mà còn dệt cả ký ức buôn làng, niềm tự hào dân tộc. Từ khung cửi quê nhà, họ đưa tinh hoa Tây Nguyên vươn xa, biến sợi truyền thống thành tương lai no ấm.
Ngày 8/8, tại phường Trường Vinh, Nghệ An Trung tâm khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An tổ chức buổi tọa đàm: “Ứng dụng AI trong công tác khuyến nông”.
Trung tướng Phạm Ngọc Tuấn đã nhận bàn giao để đảm nhận chức Phó Chủ nhiệm Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.
Nhờ kiên trì theo đuổi đam mê, dám nghĩ dám làm, anh Trần Quý Nam-người từng học truyền hình, ở thôn Trung Nghĩa, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên mới (trước thời điểm sáp nhập, phường Trà Lý thuộc TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cũ) đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, góp phần nâng tầm giá trị nông sản Việt.
Tài sản số đang là dòng chảy mới trong nền kinh tế số toàn cầu. Việc ban hành khung pháp lý tại Việt Nam là một bước đi đúng đắn, nhưng quá trình thực thi cần tỉnh táo, minh bạch và có lộ trình để vừa tạo cơ hội phát triển, vừa bảo vệ người dân trước rủi ro tiềm ẩn.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska vào thứ Sáu tuần tới 15/8. Ông cũng cho biết Nga và Ukraine sẽ phải trao đổi một số lãnh thổ.
Amarildo Aparecido de Souza Junior vừa chuyển sang đầu quân cho PVF-CAND không lâu sau khi rời Thể Công Viettel.
Người đàn ông mắc sai lầm khi ăn, sau khi bị hóc xương cá lại tiếp tục sai lầm lần nữa, khiến xương cá lớn chui sâu vào trong.