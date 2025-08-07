Mục đích này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển đồng bộ và bền vững cho phường Vũng Tàu, địa bàn có quy mô đô thị phát triển nhất khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Phường Vũng Tàu hiện nay có thể được xem là địa bàn trọng điểm về du lịch biển nhờ sở hữu hệ sinh thái du lịch toàn diện hiếm có, bao gồm biển, núi, di tích, ẩm thực và văn hóa.

Các địa danh nổi tiếng như trục đường Thùy Vân, Bãi Trước, Bãi Sau, Núi Nhỏ, Núi Lớn, tượng Chúa Kitô, ngọn Hải đăng, Mũi Nghinh Phong… đã định hình thương hiệu du lịch đặc sắc cho địa bàn.

Dự án chỉnh trang đô thị trục đường Thùy Vân, phường Vũng Tàu (TP.HCM) dự kiến đưa vào khai thác dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2025. Ảnh TL

Mới đây, 3 đồ án quy hoạch đô thị quan trọng được UBND phường Vũng Tàu công bố gồm: Khu đô thị Cù lao Bến Đình, Khu du lịch Nam Biển Đông và Bệnh viện Trung tâm Vũng Tàu.

Khu đô thị hiện đại tại phường Vũng Tàu

Đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu đô thị Cù lao Bến Đình được thực hiện trên địa bàn các phường 5, 9 và Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu cũ (nay thuộc phường Vũng Tàu), với quy mô hơn 110ha, dân số dự kiến khoảng 11.000 người.

Đây sẽ là khu đô thị mới hiện đại, đa chức năng gồm nhà ở, dịch vụ thương mại, văn phòng, cùng hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ.

Mật độ xây dựng tối đa toàn khu là 26,85%, tầng cao tối đa 11 tầng (có thể có 2-3 tầng hầm). Không gian khu đô thị được phân chia thành 5 khu vực: trung tâm, công trình hạ tầng xã hội, công viên cây xanh, khu dân cư thấp tầng, dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí, nhà ở xã hội.

Dự án khu du lịch trên trục đường nổi tiếng Vũng Tàu

Đối với dự án Khu du lịch Nam Biển Đông (số 155-165 đường Thùy Vân), đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 có tổng diện tích hơn 73.000m², trong đó điều chỉnh khoảng 14.191m2.

Khu 1 trong dự án được điều chỉnh cục bộ 3 khối khách sạn căn hộ du lịch cao cấp 16 tầng, 3 biệt thự nghỉ dưỡng, sân tennis, hồ bơi, bãi đậu xe và cây xanh thành tổ hợp 2 khối khách sạn - căn hộ du lịch cao cấp 30 tầng – không tính tầng hầm, tầng kỹ thuật, tầng mái – và 1 khối nhà dịch vụ du lịch cao 4 tầng, bãi đậu xe và khu vực cây xanh…

Khu 2 được điều chỉnh từ căn hộ du lịch 5 tầng thành khối căn hộ du lịch cao 20 tầng, chưa tính tầng hầm, tầng kỹ thuật mái, tầng mái. Tầng hầm tối đa 2 tầng phục vụ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bãi đậu xe; mật độ xây dựng 40%, hệ số sử dụng đất tối đa 8 lần.

Khung cảnh Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TP.HCM. Ảnh TL

Bệnh viện Trung tâm Vũng Tàu

Theo đồ án Quy hoạch chi tiết rút gọn Bệnh viện Trung tâm Vũng Tàu (trên nền Bệnh viện Lê Lợi cũ), bệnh viện sẽ được xây dựng trên diện tích khoảng 1,96ha, quy mô 196 giường bệnh, gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Mật độ xây dựng hơn 39%, hệ số sử dụng đất khoảng 1,74 lần. Công trình gồm các khối chức năng như bệnh viện, dịch vụ y tế, nhà xe, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, bãi đỗ xe và giao thông nội khu.

Ba đồ án nói trên đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng không gian đô thị và hạ tầng kỹ thuật tại địa phương.

Phường Vũng Tàu (TP.HCM) gồm các phường 1, 2, 3, 4, 5 và phường Thắng Nhì, phường Thắng Tam của thành phố Vũng Tàu cũ. Tuyến đường biển Bãi Sau – Thùy Vân trong phường Vũng Tàu với dự án chỉnh trang đô thị gần 1.100 tỷ đồng, đang trong giai đoạn hoàn thiện và dự kiến đưa vào khai thác đúng dịp Quốc khánh 2/9/2025. Dự án kỳ vọng tạo ra không gian biển sống động, thân thiện, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và du khách cả trong nước lẫn thế giới.



