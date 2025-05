Quang cảnh khu vực Muzaffarabad thuộc vùng Kashmir đang do Pakistan kiểm soát rạng sáng 7/5, ngay trước khi quân đội Ấn Độ tấn công tên lửa vào đây. Ảnh Reuters

Theo các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, Pakistan đã tạm thời đóng cửa không phận trong 48 giờ, khiến mọi chuyến bay nội địa và quốc tế phải dừng lại.

Sân bay Srinagar ở Kashmir đã ngừng hoạt động với tất cả các chuyến bay bị đình chỉ, truyền thông Ấn Độ đưa tin. Ngoài ra, IndiGo Airlines thông báo rằng các chuyến bay từ các sân bay Jammu, Amritsar, Chandigarh, Bikaner và Leh cũng như sân bay Dharamshala ở Himachal Pradesh đã bị ảnh hưởng "bởi các hạn chế không phận hiện tại".

Theo các nguồn tin thân cận với New Delhi, các quan chức cấp cao của Ấn Độ đã tổ chức các cuộc tham vấn ngoại giao khẩn cấp với Mỹ, Anh, Ả Rập Xê Út, UAE và Nga để giải thích về các cuộc không kích quân sự.

Ấn Độ đã phát động "Chiến dịch Sindoor", nhắm vào cái mà họ gọi là "cơ sở hạ tầng khủng bố" ở Pakistan và phần Kashmir đang tranh chấp do Pakistan nắm giữ, để trả đũa cho một cuộc tấn công khủng bố chết người ở Thung lũng Baisaran. Islamabad lên án các cuộc không kích là "hành động khiêu khích tàn bạo" và tuyên bố sẽ trả đũa.

New Delhi cho biết đã tấn công ít nhất 9 mục tiêu vào sáng sớm7/5, khẳng định rằng các cuộc không kích này nhằm vào "các trại khủng bố" chứ không phải lực lượng vũ trang hay dân thường Pakistan.

"Các hành động của chúng tôi đã được tập trung, cân nhắc và không mang tính leo thang. Không có cơ sở quân sự nào của Pakistan bị nhắm tới. Ấn Độ đã thể hiện sự kiềm chế đáng kể trong việc lựa chọn mục tiêu và phương pháp thực hiện", chính phủ Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố.

Một khung hình trong video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc xảy ra cuộc tấn công ở Bahawalpur, miền đông Pakistan vào thứ Tư, ngày 7/5. Nguồn X

9h46: Ấn Độ yêu cầu thế giới không khoan nhượng với chủ nghĩa khủng bố

Sau các cuộc không kích của Ấn Độ vào những gì mà họ cho là "cơ sở hạ tầng khủng bố" ở Pakistan và Kashmir do Pakistan quản lý, Bộ trưởng ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết "thế giới phải thể hiện thái độ không khoan nhượng đối với chủ nghĩa khủng bố" - ông viết trong một bài đăng trên X.

Các cuộc không kích diễn ra vào thứ Tư hơn hai tuần sau vụ thảm sát khách du lịch ở Kashmir do Ấn Độ quản lý mà New Delhi đổ lỗi cho nước láng giềng của mình.

8h06: Bang Punjab của Pakistan trong tình trạng báo động

Các bệnh viện, đội cứu hộ và chính quyền tại tỉnh Punjab của Pakistan sẽ được đặt trong tình trạng báo động, trong khi các trường học sẽ đóng cửa trong suốt thứ Tư, Bộ trưởng Maryam Nawaz Sharif của khu vực này đã thông báo.

Các trường học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục sẽ đóng cửa vào thứ Tư trên khắp các khu vực Jammu, Samba, Kathua, Rajouri và Poonch của Ấn Độ "do tình hình hiện tại", theo Ủy viên Phân khu Jammu được CNN trích dẫn.

1h57: Pakistan trả đũa

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif nói rằng hành động trả đũa các cuộc không kích của Ấn Độ "đã bắt đầu". "Chúng tôi sẽ không mất nhiều thời gian để giải quyết vấn đề" - ông nói thêm.

Pakistan đã thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng họ "có quyền đáp trả thích đáng" đối với các cuộc không kích của Ấn Độ, Reuters cho biết.

7h47: UAE yêu cầu Ấn Độ và Pakistan "tránh leo thang hơn nữa có thể đe dọa hòa bình khu vực và quốc tế

Theo tuyên bố của Phó Thủ tướng Bộ Ngoại giao UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang yêu cầu Ấn Độ và Pakistan "kiềm chế, hạ nhiệt căng thẳng và tránh leo thang hơn nữa có thể đe dọa hòa bình khu vực và quốc tế".

"Hoàng tử tái khẳng định rằng ngoại giao và đối thoại vẫn là phương tiện hiệu quả nhất để giải quyết hòa bình các cuộc khủng hoảng và đạt được nguyện vọng chung của các quốc gia về hòa bình, ổn định và thịnh vượng", tuyên bố viết.

8 người thiệt mạng, 35 người bị thương tại 6 địa điểm ở Pakistan, người phát ngôn quân đội nước này cho biết



Ấn Độ đã nhắm mục tiêu vào sáu địa điểm với 24 cuộc không kích ở cả Pakistan và Kashmir do Pakistan quản lý, phát ngôn viên, Trung tướng Ahmed Sharif Chaudhry cho biết trong một cuộc họp báo vào sáng thứ Tư.

7h26: Pakistan tuyên bố bắn rơi 5 máy bay Ấn Độ

Các nguồn tin an ninh Pakistan cho biết 5 máy bay chiến đấu của Ấn Độ đã bị ắn hạ, trong số đó có ba máy bay phản lực Rafale do Pháp sản xuất, một máy bay phản lực MiG-29 và một máy bay chiến đấu SU-30. Một máy bay không người lái Heron của Ấn Độ cũng đã bị bắn hạ, họ nói thêm.

Cháy do pháo kích ở Kashmir. Ảnh từ video của RT.

6h24: Hai tuần chuẩn bị của Ấn Độ

Phóng viên RT Ranjan Sharma lưu ý rằng Ấn Độ cho rằng Pakistan chịu trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố ngày 22 tháng 4 tại Pahalgam, mặc dù Islamabad đã phủ nhận mọi sự liên quan. Trong hai tuần qua, tình báo Ấn Độ đã thu thập dữ liệu thời gian thực và chia sẻ với các phái viên nước ngoài tại New Delhi, tạo cơ sở cho các cuộc tấn công trả đũa, bà cho biết.

Chính phủ Ấn Độ nhấn mạnh rằng các cuộc không kích chỉ tập trung vào các trại khủng bố và không nhắm vào bất kỳ cơ sở quân sự nào của Pakistan. Song song với các cuộc không kích, Ấn Độ đã tiến hành các cuộc tập trận giả định dân sự trên toàn quốc lần đầu tiên kể từ cuộc chiến tranh Ấn Độ-Pakistan năm 1971, báo hiệu sự chuẩn bị cao hơn.

“Hôm nay, ngày 7 tháng 5, Ấn Độ cũng đã tiến hành một loạt các cuộc tập trận giả cho dân thường trên khắp cả nước. Và đây là điều mà Ấn Độ chưa từng làm kể từ năm 1971… Nhưng sự mong đợi về thời điểm Ấn Độ có thể phản công trước đã kết thúc” - Sharma nói.

Sharma cũng chỉ ra rằng trước khi diễn ra chiến dịch, đã có nhiều vụ vi phạm lệnh ngừng bắn dọc theo Đường kiểm soát, leo thang từ bắn vũ khí nhỏ đến pháo kích.

Những ngày sắp tới sẽ rất quan trọng để xem cuộc tấn công có trở thành một cuộc xung đột lớn hơn ở biên giới hay tình hình thực sự sẽ được quản lý như thế nào.

6h21: Hiệp ước nước sông Ấn bị hủy bỏ

Các cuộc tấn công xảy ra chỉ một tuần sau khi Ấn Độ đình chỉ Hiệp ước Nước sông Ấn mang tính bước ngoặt, cùng với các biện pháp ngoại giao và kinh tế khác chống lại Pakistan. Islamabad đã mô tả rõ ràng bất kỳ sự gián đoạn nào đối với dòng nước của New Delhi là một "hành động chiến tranh", với cựu Bộ trưởng Ngoại giao Bilawal Bhutto-Zardari thề rằng, "Hoặc là nước của chúng ta sẽ chảy qua đó, hoặc máu của họ sẽ chảy qua đó."

Được ký kết vào năm 1960 dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Thế giới, Hiệp ước về nguồn nước sông Ấn (IWT) quản lý việc chia sẻ hệ thống sông Ấn giữa hai đối thủ truyền kiếp trong khu vực, những bên đã tiến hành bốn cuộc chiến tranh và tham gia vào nhiều cuộc giao tranh biên giới kể từ khi giành được độc lập từ Anh vào năm 1947.

Ấn Độ đã đình chỉ IWT vào ngày 23 tháng 4 để trả đũa vụ tấn công khủng bố Pahalgam, mà họ liên kết với những kẻ khủng bố được Pakistan hỗ trợ. Các báo cáo của phương tiện truyền thông trong hai ngày qua cho thấy New Delhi đang hạn chế nguồn cung cấp nước cho nước láng giềng Pakistan bằng cách chặn dòng chảy qua một số đập trên các con sông chảy qua cả hai nước.

6h20: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Ấn Độ và Pakistan "tránh đối đầu quân sự"

Tổng thư ký LHQ António Guterres lên án vụ tấn công vào tháng 4 tại Kashmir và kêu gọi Ấn Độ và Pakistan "tránh một cuộc đối đầu quân sự có thể dễ dàng vượt khỏi tầm kiểm soát".

“Đừng hiểu lầm: Giải pháp quân sự không phải là giải pháp” - ông Guterres viết trong bài đăng trên X , lưu ý rằng căng thẳng giữa hai nước láng giềng đang “ở mức cao nhất trong nhiều năm”.

Pakistan tuyên bố bắn hạ 3 máy bay và một UAV của Không quân Ấn Độ

Quân đội Pakistan tuyên bố đã bắn hạ 3 máy bay của Không quân Ấn Độ.

CNN không thể xác nhận độc lập tuyên bố từ nguồn tin an ninh cấp cao Pakistan rằng máy bay Ấn Độ đã bị bắn hạ và đang liên hệ với Bộ Quốc phòng Ấn Độ để xin bình luận.

Trung tướng Ahmed Sharif Chaudhry, người phát ngôn của quân đội Pakistan cho biết thêm rằng địa điểm diễn ra cuộc giao tranh là "xung quanh Bhatinda" và Akhnoor, đồng thời lưu ý rằng "đã có một cuộc giao tranh đang diễn ra giữa hai lực lượng không quân".

Bhatinda là một thị trấn nhỏ ở bang Punjab của Ấn Độ, giáp với Pakistan và Akhnoor nằm trong lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ.

Ấn Độ tham vấn ngoại giao khẩn cấp

Theo các nguồn tin thân cận với New Delhi, các quan chức cấp cao của Ấn Độ đã tổ chức các cuộc tham vấn ngoại giao khẩn cấp với Mỹ, Anh, Saudi Arabia, UAE và Nga để giải thích về các cuộc không kích quân sự.

Pakistan lên án "hành động chiến tranh trắng trợn và phi lý"

Bộ Ngoại giao Pakistan đã lên án các cuộc tấn công bằng tên lửa của Ấn Độ, mô tả chúng là "một hành động chiến tranh trắng trợn và không có lý do" trong một tuyên bố chính thức được công bố vào thứ Tư. Theo bộ này, các lực lượng Ấn Độ đã vi phạm chủ quyền của Pakistan khi nhắm vào 5 địa điểm - ba địa điểm ở Kashmir do Pakistan quản lý đang tranh chấp (Kotli, Muzaffarabad và Bagh) và hai địa điểm trong tỉnh Punjab không tranh chấp của Pakistan (Muridke và Bahawalpur).

Tuyên bố này đưa tin về thương vong của dân thường bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Bộ Ngoại giao Pakistan đã đề cập đến Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, quy định quyền tự vệ và tuyên bố sẽ trả đũa, cảnh báo rằng sự leo thang đã đưa các nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân "tiến gần hơn đến một cuộc xung đột lớn".

Thủ tướng Pakistan cho biết Pakistan có quyền đáp trả “hành động chiến tranh” của Ấn Độ

Thủ tướng Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif cho biết nước này “có mọi quyền đưa ra phản ứng thích đáng đối với hành động chiến tranh này do Ấn Độ áp đặt và phản ứng thích đáng đang được đưa ra”.

"Quốc gia Pakistan và Lực lượng vũ trang Pakistan biết cách đối phó với kẻ thù rất tốt", văn phòng thủ tướng cho biết trong một tuyên bố. "Kẻ thù sẽ không bao giờ được phép thành công trong các mục tiêu đê hèn của mình".

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin Liên bang, thủ tướng đã triệu tập cuộc họp với Ủy ban An ninh Quốc gia sau hoạt động quân sự.

Theo truyền thông Pakistan, trích lời Tổng giám đốc ISPR Ahmed Sharif Chaudhry, các cuộc không kích đã ảnh hưởng đến năm địa điểm trên khắp cả nước và khiến ít nhất hai thường dân thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Chaudhry cho biết: "Tất cả các máy bay phản lực của không quân chúng tôi đều đang hoạt động”, đồng thời tuyên bố rằng Pakistan sẽ trả đũa.

Các cuộc không kích diễn ra sau vụ tấn công ngày 22/4 tại Thung lũng Baisaran, khiến 26 thường dân thiệt mạng. Ấn Độ đã quy trách nhiệm gián tiếp cho Pakistan, cáo buộc có sự tham gia của phiến quân xuyên biên giới. Mặt trận Kháng chiến, được cho là có liên hệ với Lashkar-e-Taiba có trụ sở tại Pakistan, ban đầu đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, mặc dù các báo cáo sau đó chỉ ra rằng nhóm này đã tách mình khỏi nhóm này.

Islamabad đã kịch liệt phủ nhận việc họ có liên quan đến vụ tấn công và kêu gọi một cuộc điều tra công bằng. Hai nước láng giềng Nam Á sở hữu vũ khí hạt nhân đã tiến hành 4 cuộc chiến tranh kể từ khi cả hai giành được độc lập từ Anh vào năm 1947.

Một nguồn tin ngoại giao nói với phóng viên TASS rằng Pakistan không có kế hoạch yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp sau cuộc không kích của Ấn Độ.

Tổng thống Mỹ Trump nói rằng cuộc tấn công của Ấn Độ vào Pakistan là "một điều đáng xấu hổ"

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bình luận về sự bùng phát mới nhất giữa Ấn Độ và Pakistan, bày tỏ hy vọng rằng sự leo thang sẽ sớm kết thúc.

"Thật đáng tiếc. Chúng tôi vừa nghe về điều đó... Họ đã chiến đấu trong một thời gian dài - nhiều, nhiều thập kỷ, và nhiều thế kỷ, thực tế là... Tôi hy vọng nó sẽ kết thúc rất nhanh", ông Trump nói với các phóng viên.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết họ đang "theo dõi chặt chẽ các diễn biến", theo một phát ngôn viên hôm thứ Ba.

"Chúng tôi biết về các báo cáo, tuy nhiên chúng tôi không có đánh giá nào để đưa ra vào thời điểm này", người phát ngôn cho biết. "Đây vẫn là một tình hình đang phát triển và chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến".

Ngoại trưởng Marco Rubio đã trao đổi với các quan chức cấp cao của cả hai nước vào tuần trước khi căng thẳng leo thang nhanh chóng sau vụ thảm sát ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Ông Rubio khuyến khích Ấn Độ và Pakistan hợp tác với nhau để "giảm căng thẳng", theo thông tin từ Bộ Ngoại giao về hai cuộc gọi vào ngày 30/4

Pakistan nói với CNN rằng họ đã bắn hạ 2 máy bay của Không quân Ấn Độ

Quân đội Pakistan tuyên bố đã bắn hạ hai máy bay của Không quân Ấn Độ. "Có hai máy bay được xác nhận của Không quân Ấn Độ đã bị bắn hạ", Trung tướng Ahmed Sharif Chaudhry, người phát ngôn của quân đội Pakistan, nói với Jim Sciutto của CNN. "Có những báo cáo khác về nhiều thiệt hại mà lực lượng Pakistan, cả trên bộ và trên không, đã gây ra. Nhưng tôi có thể xác nhận với bạn rằng ít nhất hai máy bay của Không quân Ấn Độ đã bị bắn hạ", ông nói thêm.

CNN không thể độc lập đưa ra tuyên bố của Chaudhry về việc liệu máy bay có bị bắn hạ hay không và đang liên hệ với Bộ Quốc phòng Ấn Độ để xin bình luận.

Kashmir đã trở thành điểm nóng trong quan hệ Ấn Độ-Pakistan kể từ khi cả hai giành được độc lập từ Anh vào năm 1947.

Hai quốc gia nổi lên sau cuộc phân chia đẫm máu của Ấn Độ thuộc Anh đều tuyên bố chủ quyền đối với Kashmir và nhiều tháng sau khi giành được độc lập, đã tiến hành cuộc chiến đầu tiên trong ba cuộc chiến tranh vì lãnh thổ này.

Khu vực bị chia cắt này hiện là một trong những nơi có quân sự hóa cao nhất trên thế giới.

Đây là những gì đã xảy ra vào tháng trước ở Kashmir dẫn đến hoạt động ngày hôm nay

Ngày 22/4, những tay súng đã nổ súng vào khách du lịch tại một điểm đến du lịch nổi tiếng ở vùng núi Pahalgam thuộc Kashmir do Ấn Độ quản lý. Ít nhất 25 công dân Ấn Độ và một công dân Nepal đã thiệt mạng trong vụ thảm sát, diễn ra tại một thung lũng chỉ có thể tiếp cận bằng đường bộ hoặc cưỡi ngựa. Những người chứng kiến ​​đã mô tả cảnh tượng kinh hoàng khi những tay súng tiến đến, nổ súng vào mọi người ở cự ly gần. Một số người nhớ lại cảnh những người đàn ông trong nhóm bị chỉ đích danh và bị bắn. Những người sống sót khác nói với phương tiện truyền thông địa phương rằng những tay súng đã cáo buộc một số nạn nhân ủng hộ Thủ tướng Modi.

Ai nhận trách nhiệm:

Kashmir Resistance, còn được gọi là The Resistance Front (TRF), đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên phương tiện truyền thông xã hội nhưng theo nhiều báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, nhóm này đã rút lại tuyên bố đó. Pakistan đã phủ nhận sự liên quan. Ấn Độ không công khai đổ lỗi cho bất kỳ nhóm nào về vụ tấn công nhưng đã biện minh cho các động thái trả đũa của mình là phản ứng trước cáo buộc "hỗ trợ khủng bố xuyên biên giới" của Pakistan.

Một số thông tin cơ bản:

Ấn Độ từ lâu đã cáo buộc Pakistan che giấu các nhóm phiến quân Hồi giáo nhắm vào Kashmir, điều mà Islamabad phủ nhận. Các cuộc tấn công của phiến quân trong quá khứ đã dẫn đến sự leo thang căng thẳng mạnh mẽ giữa hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân, cả hai đều có yêu sách đối địch đối với khu vực Himalaya. Ấn Độ đã tiến hành các cuộc không kích bên trong Pakistan vào năm 2019 sau một cuộc tấn công của phiến quân vào binh lính Ấn Độ.

Trong những ngày sau vụ tấn công Pahalgam, cả hai nước đã nhanh chóng hạ cấp quan hệ với nhau và kể từ đó đã tham gia vào các cuộc xung đột leo thang ăn miếng trả miếng.

Ấn Độ đã ra lệnh cho công dân của mình trở về từ Pakistan, đóng cửa một cửa khẩu biên giới chính và đình chỉ sự tham gia của mình vào một hiệp ước chia sẻ nguồn nước quan trọng đã có hiệu lực từ năm 1960.

Pakistan đã đình chỉ thương mại với Ấn Độ và trục xuất các nhà ngoại giao Ấn Độ. Họ nói rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm ngăn chặn hoặc chuyển hướng nguồn nước thuộc về Pakistan sẽ được coi là "hành động chiến tranh".

Cả hai nước cũng đã đóng cửa không phận của nhau.

New Delhi và Islamabad cũng đã phô trương sức mạnh quân sự của mình khi căng thẳng âm ỉ dọc theo LOC với những cuộc đấu súng nhỏ qua ranh giới trong những ngày gần đây. Cả hai bên cũng đã đóng cửa không phận của mình đối với các hãng hàng không của nhau.

Nguy cơ chiến tranh hạt nhân như thế nào?

Cựu chuyên gia phân tích Lầu Năm Góc Michael Maloof cảnh báo rằng mặc dù xung đột Ấn Độ-Pakistan khó có thể leo thang đến mức chiến tranh hạt nhân, nhưng nó có thể leo thang nhanh chóng trừ khi các cường quốc bên ngoài can thiệp. Ông lưu ý rằng các cuộc tấn công trả đũa giữa hai nước có khả năng sẽ tiếp tục trừ khi Islamabad kiềm chế các nhóm phiến quân hoạt động ở Kashmir.

“Ngay cả khi tôi còn ở Bộ Quốc phòng, chúng tôi đã biết rằng Pakistan – ISI, cơ quan tình báo của họ – về cơ bản đã kiểm soát nhiều nhóm khủng bố, phiến quân hoạt động ở Kashmir. Và điều này đã diễn ra qua lại", Maloof nói với RT.

Maloof nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn leo thang, cho rằng sự làm trung gian từ các cường quốc toàn cầu – đặc biệt là Nga và Trung Quốc – có thể đóng vai trò quan trọng.

“Tôi không tin rằng họ sẽ leo thang đến năng lực hạt nhân, vì đó là điều mà không quốc gia nào, ngay cả trong khu vực, sẽ chấp nhận, bao gồm cả Nga và Trung Quốc. Và xét đến tác động toàn cầu mà điều đó sẽ gây ra, ngay cả trên cơ sở hạn chế với vũ khí hạt nhân chiến thuật, nó sẽ thay đổi thế giới mãi mãi”, ông nói thêm.



Theo số liệu, quân đội Ấn Độ được coi là vượt trội hơn quân đội Pakistan trong bất kỳ cuộc xung đột thông thường nào. Theo ấn bản năm nay của “The Military Balance”, một báo cáo đánh giá về lực lượng vũ trang của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, ngân sách quốc phòng của Ấn Độ cao hơn chín lần so với Pakistan.

Ngân sách đó hỗ trợ lực lượng quân sự đang hoạt động của Ấn Độ gồm gần 1,5 triệu quân, so với 660.000 quân của Pakistan.

Trên thực địa, quân đội 1,2 triệu người của Ấn Độ có 3.750 xe tăng chiến đấu chủ lực và hơn 10.000 khẩu pháo, trong khi lực lượng xe tăng của Pakistan chỉ bằng hai phần ba của Ấn Độ và Islamabad có ít hơn một nửa số pháo trong kho vũ khí của New Delhi.

Trên biển, ưu thế của hải quân Ấn Độ là áp đảo. Họ có hai tàu sân bay, 12 tàu khu trục tên lửa dẫn đường, 11 khinh hạm tên lửa dẫn đường và 16 tàu ngầm tấn công.

Pakistan không có tàu sân bay và không có tàu khu trục tên lửa dẫn đường, với 11 khinh hạm tên lửa dẫn đường nhỏ hơn là xương sống của hạm đội hải quân. Nước này cũng chỉ có một nửa số tàu ngầm mà Ấn Độ triển khai.

Cả hai lực lượng không quân đều phụ thuộc rất nhiều vào các máy bay cũ thời Liên Xô, bao gồm MiG-21 ở Ấn Độ và máy bay tương đương của Trung Quốc – J-7 – ở Pakistan.

Theo “The Military Balance”, Ấn Độ đã đầu tư vào máy bay phản lực đa năng Rafale do Pháp sản xuất, hiện có 36 chiếc đang hoạt động.

Pakistan đã bổ sung thêm máy bay phản lực đa năng J-10 của Trung Quốc, hiện có hơn 20 chiếc trong đội bay của nước này.

Mặc dù Pakistan vẫn còn hàng chục máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, nhưng xương sống của phi đội máy bay này là JF-17, một dự án chung với Trung Quốc được đưa vào hoạt động vào đầu những năm 2000. Khoảng 150 chiếc đang hoạt động.

Máy bay do Nga sản xuất đóng vai trò quan trọng trong phi đội không quân của Ấn Độ, với hơn 100 máy bay chiến đấu MiG-29 đang phục vụ trong lực lượng không quân và hải quân, cùng với hơn 260 máy bay phản lực tấn công mặt đất Su-30.

Hai đối thủ có năng lực tương đương nhau khi nói đến lực lượng hạt nhân, với khoảng năm chục bệ phóng tên lửa đất đối đất, mặc dù Ấn Độ có tên lửa đạn đạo tầm xa hơn Pakistan.



...Tiếp tục cập nhật...