Thứ hai, ngày 20/10/2025 10:47 GMT+7

Cặp vợ chồng Hà thành giữ lửa hôn nhân nhờ… nhậu cùng nhau

Nhật Hà Thứ hai, ngày 20/10/2025 10:47 GMT+7
Gắn bó với nhau hơn một thập kỷ, giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội, vợ chồng anh Nguyễn Tiến (40 tuổi) và chị Thu Trang (39 tuổi) vẫn giữ được ngọn lửa hôn nhân bằng một cách rất riêng - đó là thỉnh thoảng nhậu cùng nhau.
Hôn nhân hơn 1 thập kỷ bắt đầu từ… bể bơi

Gia đình anh Nguyễn Tiến đi du lịch biển kỷ niệm 11 năm bên nhau. Clip: NVCC

Anh Tiến và chị Trang gặp nhau năm 2014, trong một chương trình dạy bơi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội. Khi ấy, giữa sân bể ồn ào, anh Tiến thấy cô gái ngồi một mình nên lại gần bắt chuyện.

“Ban đầu, Trang chẳng có gì thu hút mình đâu, chỉ đơn giản là mình thấy cô ấy ngồi một mình nên qua bắt chuyện cho vui”, anh Tiến nhớ lại buổi đầu biết nhau.

“Mình cũng đang ngồi một mình buồn thiu, thấy có người tới bắt chuyện thì mình cũng cởi mở nói chuyện cho vui, ai ngờ sau này lại trở thành vợ chồng”, chị Trang cũng nhớ lại thuở ban đầu đó.

Sau 11 năm hôn nhân, món quà vô giá mà 2 vợ chồng anh Tiến - chị Trang có được là 2 cậu con trai thông minh, khoẻ mạnh. Ảnh: NVCC

Sau những lần trò chuyện, tình yêu đến với họ một cách nhẹ nhàng. “Trong thời gian yêu, kỷ niệm khiến mình nhớ mãi là lần đầu đưa bạn gái đi nhậu và bất ngờ khi cô ấy uống ngang mình”, anh Tiến cười.

Sau 6 tháng, họ quyết định về chung một nhà. “Có thể với người khác, 6 tháng tìm hiểu, yêu đương và tiến tới hôn nhân là quá nhanh, nhưng với mình thì khác. Khi tình yêu của hai người trưởng thành, từng trải, biết rõ bản thân và đối phương cần gì ở hôn nhân, thì 6 tháng là vừa đủ để cả hai nhận ra đây là người mình muốn đồng hành dài lâu”, anh Tiến trải lòng.

Cũng như nhiều cặp đôi khác, sau hôn nhân sẽ có cả hạnh phúc và có cả những ngày chẳng êm đềm. Có giai đoạn anh Tiến trắng tay, phải bắt đầu lại từ đầu trong khi con còn nhỏ, vợ chồng ở xa nhau.

“Đó là thời gian vô cùng gian nan. Cũng may mình có gia đình và anh trai giúp đỡ để cuộc sống dần ổn định lại. Quan trọng nhất là vợ không than trách, chỉ lặng lẽ động viên chồng”, anh Tiến bồi hồi nhớ lại.

Bình yên bên những điều giản dị

Bí quyết giữ hôn nhân bền chặt, theo anh Tiến đó là tôn trọng và nhường nhịn vợ. Ảnh: NVCC

Khi được hỏi bí quyết giữ hôn nhân bền chặt, anh Tiến chỉ cười: “Thật ra, mình chẳng có bí kíp gì đâu. Tốt nhất, là đàn ông, người chồng trong gia đình nên tôn trọng và nhường nhịn vợ. Vợ vui thì cả nhà vui, vợ cáu thì cả nhà buồn, nên cứ mỗi lần mình to tiếng thì vợ im lặng và ngược lại là xong thôi”.

Thậm chí, cũng có những lần họ giận nhau, mệt mỏi, bất đồng quan điểm đến mức đã viết đơn ly dị và cả hai đã ký đơn rồi. Nhưng nghĩ đến hai cậu con trai bé bỏng Thế Khải (10 tuổi) và Khải Minh (6 tuổi) nên cả hai lại cùng nhau cố gắng, hâm nóng tình cảm để yêu lại từ đầu.

Đối với anh Tiến, hạnh phúc không phải là những điều lớn lao, mà chính là những khoảnh khắc giản dị bên nhau. Ảnh: NVCC

“Nếu bố mẹ ‘buông tay’, con cái có mẹ thì vắng bố, hoặc ngược lại, chúng mình thấy thương bọn nhỏ quá nên cố gắng ngồi lại trò chuyện để tìm tiếng nói chung. Được cái vợ chồng mình không giận lâu nên dễ dàng hòa hợp lại”, anh Tiến kể.

Chị Trang là người quán xuyến tài chính, chăm con, dạy con. Ngoài ra, vợ chồng anh Tiến có bố mẹ vợ hỗ trợ, đỡ đần nên cũng không quá vất vả. Bản thân anh Tiến dù bận rộn công việc và hay gặp gỡ bạn bè, đối tác… nhưng vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình.

“Ban đầu mình cũng khó chịu khi thấy chồng đăng ảnh với phụ nữ khác lên mạng xã hội, nhưng sau hiểu tính anh nên mình tin tưởng. Giờ thấy ảnh chồng mình khoác vai phụ nữ khác, mình chỉ cười thôi”, chị Trang chia sẻ.

Với họ, hạnh phúc được nuôi dưỡng từ những điều nhỏ bé như những lần nhậu cùng nhau. Khi con ngủ, hai vợ chồng rủ nhau ra quán nhỏ, gọi vài món đơn giản, cụng ly bia và kể cho nhau nghe chuyện đời.

“Thỉnh thoảng nhậu cùng nhau, có gì khúc mắc thì nói luôn lúc đó, thoải mái lắm. Nhiều khi đang giận, ra bàn nhậu lại cười, lại hòa”, anh Tiến kể.

Đi chơi, nhậu cùng nhau ... giúp vợ chồng anh Tiến hiểu nhau hơn. Khi hiểu nhau, họ dễ dàng yêu thương, bao dung với nhau hơn, từ đó cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hơn. Ảnh: NVCC

Cuộc sống của gia đình anh Tiến sau 11 năm hôn nhân đã ổn định và hạnh phúc với những điều bình dị. Cuối tuần, cả nhà đi ăn sáng, cà phê, xem phim muộn hoặc lâu lâu “trốn” khỏi khói bụi thành phố vài ngày để đổi gió, cũng là cho hai con được trải nghiệm. “Còn không thì ở nhà ngủ, đơn giản vậy mà vui”, anh Tiến nói.

Với anh, hạnh phúc chẳng cần lớn lao: “Các gia đình khác mình không biết, nhưng với gia đình mình thì thấy cuộc sống chỉ cần ổn định, mọi cái cứ diễn ra hàng ngày, đủ sống, có sức khỏe để cống hiến, làm việc, học tập, và mỗi tối trở về nhà, có nhau bên cạnh để ôm nhau ngủ là hạnh phúc rồi”, anh Tiến bộc bạch.

Nhìn lại 11 năm hôn nhân đã qua, anh Tiến nhẹ nhàng đúc kết: “Ra ngoài mình nhịn được cả xã hội thì về nhà tại sao không nhịn được vợ mình. Cứ tôn trọng, có trách nhiệm với nhau thì mình nghĩ cuộc sống cứ nhẹ nhàng đi qua thôi, không nên làm gì vượt qua khả năng hoặc mạo hiểm để ảnh hưởng tới hòa khí và tình cảm, kinh tế thì sẽ nắm tay nhau đi đến dài lâu”.

