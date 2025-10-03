Cầu dài 150m bị lún, gãy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Gia đình cháu bé bị giật 140 tờ vé số, đến công an trình báo
Sau nhiều ngày chờ đợi không thấy người phụ nữ trả lại xấp vé số cho đứa bé, gia đình đã đến công an xã trình báo nhờ truy tìm đối tượng.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi), mực nước sông Lô dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường, nhà dân... Sau khi nước rút, đến sáng sớm nay 3/10, đoạn đầu cầu Tát Luông (đường tránh trung tâm thị trấn Na Hang cũ) thuộc thôn 6, xã Nà Hang bị sập, gãy.
Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, bà Bùi Thị Xuyên, Chủ tịch UBND xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang cho biết: Cây cầu này nằm trên tuyến đường tỉnh 185, nối liền thôn 6 với thôn 14, xã Nà Hang.
Cây cầu Tát Luông đã được xây dựng từ năm 2012, có tổng chiều dài khoảng 150m, cầu này đi qua suối.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Nà Hang đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương căng dây, dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo.
Đồng thời, lực lượng Công an xã duy trì các tổ công tác thường trực tại hiện trường, phối hợp với chính quyền và ngành chức năng tổ chức canh gác, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn qua các tuyến đường thay thế.
Tăng cường tuần tra, nắm tình hình tại các khu vực cầu, cống, đường giao thông có nguy cơ sạt lở, sụt lún để kịp thời phát hiện, xử lý, không để xảy ra sự cố đáng tiếc.
Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông qua khu vực này cần tuyệt đối chú ý quan sát, không đi qua cầu Tát Luông, chủ động lựa chọn tuyến đường an toàn khác để di chuyển, tránh nguy hiểm đáng tiếc có thể xảy ra.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2222 thành lập Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội).