Cầu dài 150m bị lún, gãy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Cầu ở Nà Hang (Tuyên Quang) bị lún, hư hỏng kết cấu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi), mực nước sông Lô dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường, nhà dân... Sau khi nước rút, đến sáng sớm nay 3/10, đoạn đầu cầu Tát Luông (đường tránh trung tâm thị trấn Na Hang cũ) thuộc thôn 6, xã Nà Hang bị sập, gãy.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, bà Bùi Thị Xuyên, Chủ tịch UBND xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang cho biết: Cây cầu này nằm trên tuyến đường tỉnh 185, nối liền thôn 6 với thôn 14, xã Nà Hang.

Cây cầu Tát Luông đã được xây dựng từ năm 2012, có tổng chiều dài khoảng 150m, cầu này đi qua suối.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Nà Hang đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương căng dây, dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo.

Một phần đầu cầu Tát Luông bị sụt lún, sập. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Đồng thời, lực lượng Công an xã duy trì các tổ công tác thường trực tại hiện trường, phối hợp với chính quyền và ngành chức năng tổ chức canh gác, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn qua các tuyến đường thay thế.

Tăng cường tuần tra, nắm tình hình tại các khu vực cầu, cống, đường giao thông có nguy cơ sạt lở, sụt lún để kịp thời phát hiện, xử lý, không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Công an xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang căng dây, lập chốt, không cho phương tiện và người dân đi qua cầu. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông qua khu vực này cần tuyệt đối chú ý quan sát, không đi qua cầu Tát Luông, chủ động lựa chọn tuyến đường an toàn khác để di chuyển, tránh nguy hiểm đáng tiếc có thể xảy ra.