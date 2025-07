Cỏ lệ nhi là cây cảnh nhỏ nhắn nhưng đầy sức hút, với những bông hoa mang vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng.

Những bông hoa hình sao mềm mại, xếp cạnh nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Tán lá xanh tươi mát của cây cảnh này như một tấm nền hoàn hảo, tôn lên vẻ đẹp của những bông hoa nhỏ xinh.

Màu sắc của hoa Bacopa cũng vô cùng đa dạng và phong phú, từ màu hồng nhẹ nhàng đến màu tím sâu lắng, từ màu xanh tinh tế đến màu trắng tinh khiết. Mỗi màu sắc đều mang đến một vẻ đẹp riêng biệt, khiến cho người ta không thể rời mắt.

Đặc điểm của cây cảnh cỏ lệ nhi

Cây cảnh cỏ lệ nhi còn có 1 cái tên thông dụng là rau đắng biển, rau đắng bông. Nó có tên gọi tiếng Anh là Bacopa, tên khoa học là Sutera cordata (còn gọi là Chaenostoma cordatum), thuộc gia đình Huyền sâm (Scrophulariaceae).

Đây là cây thân thảo lâu năm rủ xuống, cao từ 10-15cm, thường mọc bò trên mặt đất và ưa những vùng đất ẩm ướt... Lá cây cỏ lệ nhi mọc đối hoặc thành vòng, hoa mọc từ phiến lá, 5 cánh và thường có màu xanh, trắng hoặc tím, hồng.

Đường kính trung bình của hoa là 2 cm. Hoa Bacopa là hoa đơn, năm cánh. Cụm hoa có hai môi, chúng được hình thành ở nách lá.

Những bông hoa nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng hoa nở nhiều, khi nở rộ gần như bao trùm hết cành lá, tạo thành những quả cầu hoa khổng lồ, rất bắt mắt.

Hoa có năm cánh hoa bao quanh một nút tròn hình đĩa ở giữa,với phần giữa hơi sẫm màu hơn hoặc màu vàng.. Một số giống có mùi thơm thoang thoảng.

Hoa cỏ lệ nhi cơ bản có màu xanh, tím, trắng, hồng. Các giống lai tạo sau này có thêm màu đỏ, vàng. Thời gian ra hoa kéo dài từ mùa hè đến mùa thu. Ở nơi có khí hậu thích hợp, cây cảnh có thể nở hoa quanh năm.

Cây cảnh này trông đẹp khi trồng trong giỏ treo. Nó được dùng để trang trí hàng rào và tường.

Cỏ lệ chi kết hợp với những loài hoa khác như dạ yên thảo, phong lữ, bướm xanh (lobelia), sen cạn, lồng đèn sẽ giúp khu vườn của bạn trở thành bức tranh phong cảnh lãng mạn, tràn đầy màu sắc.

Cây cảnh này thường được trồng làm cây nền, nhấn mạnh độ sáng của màu sắc của các cây cảnh khác.

Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp bên ngoài, cây cảnh này còn có tác dụng chữa bệnh. Loài hoa này đã được sử dụng trong y học truyền thống để điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau.

Một số nghiên cứu cho thấy, loài hoa này được dùng dưới dạng thuốc điều chế, cao khô,...khi uống vào cơ thể, chúng sẽ làm tăng các chất trong não liên quan tới suy nghĩ, học tập và trí nhớ. Bên cạnh đó nó còn bảo vệ tế bào não khỏi bệnh Alzheimer...

Với vẻ đẹp dịu dàng và tác dụng chữa bệnh, cây cảnh này đã đánh động tâm hồn của mỗi người, khiến mọi người yêu thích từ cái nhìn đầu tiên. Đó là lý do tại sao hoa Bacopa ngày càng được nhiều người ưa chuộng và trồng trong vườn nhà.

Khi nhìn ngắm những bông hoa Bacopa, người ta không chỉ thấy được vẻ đẹp của hoa mà còn cảm nhận được sự dịu dàng và tinh tế của tạo hóa.

Loài hoa này như một biểu tượng của sự thanh khiết và nhẹ nhàng, mang đến cho người ta cảm giác bình yên và thư thái.

Với vẻ đẹp và tác dụng đa dạng của mình, cỏ lệ nhi chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích hoa và muốn tìm kiếm một loài hoa không chỉ đẹp mà còn có lợi cho sức khỏe.

Cách trồng và chăm sóc cây cảnh cỏ lệ nhi

1. Ánh sáng

Cây cảnh này phát triển mạnh dưới ánh nắng mặt trời đầy đủ hoặc bóng râm một phần. Nhiệt độ quá cao có thể khiến cây ngừng nở hoa nên một số bóng râm vào buổi chiều ở những khu vực có nhiệt độ cực cao sẽ giúp cây trông đẹp nhất.

Khi trồng dưới ánh nắng mặt trời đầy đủ, bacopa cần một lịch trình tưới nước nhất quán.

2. Đất

Đất màu mỡ, ẩm nhưng thoát nước tốt là mục tiêu để trồng bacopa thành công. Làm tơi xốp đất sét nặng bằng phân trộn hoặc trộn một ít cát hoặc đá trân châu trước khi trồng. Đối với cây cảnh trồng trong chậu, hãy chọn hỗn hợp bầu đất chất lượng tốt.

3. Nước

Bacopa cần một lịch trình tưới nước nhất quán, đặc biệt là khi trồng trong chậu. Nếu đất bị khô, cây cảnh sẽ ngừng ra hoa. Sau khi khắc phục được vấn đề, có thể mất hai đến ba tuần để nụ và hoa xuất hiện trở lại.

Tưới nước cho cây cảnh trồng trong chậu thường xuyên hơn

Đối với cây cảnh trồng dưới đất, hãy lên kế hoạch tưới nước hàng tuần và thường xuyên hơn khi bacopa được trồng dưới ánh nắng đầy đủ.

Tưới nước cho cây cảnh trồng trong chậu thường xuyên hơn, có thể là hàng ngày trong những ngày nóng nhất của mùa hè.

4. Nhiệt độ và độ ẩm

Nhiệt độ tối ưu là 23-26 độ C vào ban ngày và 15-20 độ vào ban đêm. Nhiệt độ trên 26 độ C và dưới và dưới 10 độ C khiến bacopa ngừng ra hoa.

Cây cảnh chết khi tiếp xúc với sương giá nặng và nhiệt độ đóng băng. Tiếp xúc quá nhiều với nhiệt độ và độ ẩm quá mức khiến lá chuyển sang màu vàng và héo.

5. Phân bón

Lịch trình cho ăn thường xuyên hỗ trợ cây cảnh phát triển khỏe mạnh và ra hoa đều đặn.

Bón phân cho cây trồng trong chậu hai tuần một lần và cây trồng dưới đất ba tuần một lần trong suốt mùa sinh trưởng bằng phân bón cân bằng hòa tan trong nước.



6. Cắt tỉa

Bacopa có khả năng tự làm sạch nên không cần phải cắt bỏ hoa tàn. Những cây cảnh mọc quá dài trong chậu hoặc mọc chen chúc trên mặt đất có thể được cắt tỉa để trông gọn gàng hơn.

7. Nhân giống

Cây cảnh này dễ dàng nhân giống bằng cách giâm cành, có thể trồng lại trực tiếp xuống đất hoặc trong chậu có đất bầu.

Cắt cành dài 5-7cm từ đầu cành ngay bên dưới một bộ lá. Loại bỏ lá phía dưới và nhúng đáy cành giâm vào hormone ra rễ để phủ một hoặc hai nút lá. Trồng lại ở vị trí mong muốn.

8. Sâu bệnh

Hầu hết bacopa không có bệnh có thể thu hút các loài gây hại cho cây hút nhựa và đặc biệt dễ bị rệp tấn công.

Hãy thử phun mạnh bằng vòi nước trong vườn để đánh bật chúng hoặc phun dầu neem lên cây cảnh bị nhiễm bệnh.

Độ ẩm cao có thể dẫn đến nhiễm nấm như bệnh phấn trắng. Phòng ngừa là giải pháp tốt nhất, vì vậy nếu bạn trồng bacopa ở khu vực có nhiệt độ ẩm ướt, hãy bắt đầu sớm và xử lý cây cảnh bằng thuốc diệt nấm thích hợp để ngăn ngừa nhiễm trùng.

9. Làm cách nào để hoa nở nhiều hơn

Lịch bón phân thường xuyên sẽ giúp hoa nở đều. Nếu nụ và hoa bắt đầu mỏng đi, hãy di chuyển cây cảnh đến nơi có bóng râm vào buổi chiều. Cắt tỉa nhẹ nhàng cũng có thể giúp cây cảnh mọc um tùm hoặc rậm rạp trông đầy đặn hơn.