Chàng trai khuyết tật giàu nghị lực

Năm 2023 anh Nguyễn Hữu Hậu đạt giải Nhì Cuộc thi tuyên truyền gương người tốt, việc tốt "Những bông phượng đỏ" do Báo Hải Phòng tổ chức. Anh là 1 trong 50 thanh niên khuyết tật tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh trong chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt 2022" do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức. Bên cạnh đó anh có 4 lần nhận bằng khen của Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Năm 2022, gia đình anh Nguyễn Hữu Hậu - chị Nguyễn Thị Lương là gia đình người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam trao tặng.