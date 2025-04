Chào hè chẳng ngại dầu mụn cùng Sữa chống nắng Rau má Cỏ Mềm

Kiềm dầu ráo mịn - Mỏng nhẹ như không

Nhiều người có làn da dầu mụn thường bỏ qua bước chống nắng, bởi họ lầm tưởng bôi kem chống nắng sẽ khiến da bí bách, đồ dầu nhiều hơn, gây mụn nặng thêm. Nhưng có một sự thật là bỏ qua bước chống nắng thì tia UV sẽ tàn phá làn da, khiến tình trạng sạm màu, viêm nhiễm, mất nước, tăng tiết bã nhờn càng nghiêm trọng hơn. Đặc biệt vào mùa hè, khi nhiệt độ tăng cao và ánh nắng gay gắt, làn da không được bảo vệ sẽ dễ bị tổn thương, kích ứng, thậm chí hình thành thâm sẹo lâu dài.

Hiểu được mong muốn đó, mùa hè này, Cỏ Mềm chính thức cho ra mắt sữa chống nắng Rau má có chỉ số chống nắng cao, giúp bảo vệ mạnh mẽ mà không gây bít tắc, bí da với thông điệp ấn tượng “Kiềm dầu ráo mịn - mỏng nhẹ như không”, dành riêng cho da dầu mụn.

Sữa chống nắng Rau má kiềm dầu SPF50+, PA++++ của Cỏ Mềm.

Theo ThS, Ds Thuận Thảo, điểm nổi bật nhất của sữa chống nắng Rau Má chính là chiết xuất rau má – “vị thuốc dân gian mát lành” cho làn da, được Cỏ Mềm đưa vào công thức với nhiệm vụ kháng viêm, làm dịu tổn thương, hỗ trợ phục hồi da mụn, hỗ trợ tổng hợp collagen làm đầy sẹo, ngăn ngừa hình thành sẹo mụn.

Bên cạnh đó, sữa chống nắng Rau má còn sở hữu bộ ba kiểm soát dầu đỉnh cao, gồm ACZERO (hỗn hợp 7 chiết xuất thực vật bao gồm: chiết xuất vỏ cây liễu, chiết xuất lá trà xanh, chiết xuất rau má, chiết xuất lá thông, chiết xuất lá cam Bergamot, chiết xuất cà phê, chiết xuất tảo nâu), Silica và Niacinamide, giúp giảm tiết bã nhờn, hạn chế bóng dầu mà không làm khô da. Phối hợp trong bảng thành phần còn có chiết xuất trà xanh và tinh dầu tràm trà giúp kháng khuẩn, chống oxy hóa, cải thiện mụn hiệu quả.

Chống nắng Rau má dạng sữa mỏng nhẹ.

Không chỉ là một sản phẩm chống nắng, sữa chống nắng Rau Má còn được thiết kế với kết cấu dạng sữa mỏng nhẹ, giúp thấm nhanh, ráo mịn mà không gây nhờn dính hay bít tắc lỗ chân lông. Công thức bộ lọc chống nắng lai vật lý hóa học giúp bảo vệ da hiệu quả trước tia UV, hạn chế kích ứng, không để lại vệt trắng, phù hợp với cả làn da nhạy cảm. Đặc biệt, sản phẩm có khả năng kiềm dầu bền bỉ suốt hơn 4 giờ và kháng nước lên đến 80 phút, giúp phái đẹp thoải mái hoạt động suốt ngày dài mà không lo xuống tone hay bóng nhờn.

Tôn vinh triết lý “mỹ phẩm an lành”, với sữa chống nắng Rau má, Cỏ Mềm nói không với oxybenzone, homosalate, cồn khô, paraben và dầu khoáng, đảm bảo an toàn, lành tính cho làn da nhạy cảm, đồng thời hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.

Chống nắng LÀNH và THẬT từ thiên nhiên

Chào mùa hè rực rỡ, thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên Cỏ Mềm chính thức khởi động chiến dịch kem chống nắng với loạt sản phẩm cải tiến, mang đến giải pháp bảo vệ da toàn diện, an toàn và lành tính từ thiên nhiên. Bên cạnh việc cho ra mắt sữa chống nắng Rau má kiềm dầu dành riêng cho da dầu mụn, Cỏ Mềm còn “trình làng” sữa chống nắng Vitamin C Sơ-ri nổi bật với khả năng dưỡng sáng, chống oxy hóa, làm đều màu da nhờ chiết xuất sơ-ri giàu vitamin C và Niosome Vitamin C bền vững.

Sữa chống nắng Vitamin C sơ ri của Cỏ Mềm.

Trong chiến dịch này, nhằm tri ân, đồng hành cùng khách hàng và chào đón dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Cỏ Mềm triển khai hàng loạt ưu đãi hấp dẫn từ 12/4 - 30/4 như: mua 01 sản phẩm chống nắng tặng 01 xịt khoáng hoa hồng trị giá 165 nghìn, miễn phí vận chuyển toàn quốc, flash sale 8% trên sàn thương mại điện tử…

Ngoài 2 sản phẩm mới ra mắt, được biết, thương hiệu Cỏ Mềm đã sở hữu sẵn hệ sinh thái chống nắng đa dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau: kem chống nắng Vật lý an toàn cho mẹ bầu và trẻ nhỏ; kem chống nắng Hây Hây - 3in1 chống nắng, dưỡng sáng, che khuyết điểm cho dân văn phòng, học sinh, sinh viên và kem chống nắng toàn thân Trái bơ - chống nắng mạnh mẽ, bền bỉ trước mọi tác động.

Các sản phẩm chống nắng của Cỏ Mềm.

Đặc biệt, kem chống nắng Sâm 1700 - dòng kem chống nắng “bán chạy” nhất của Cỏ Mềm, cũng là dòng kem chống nắng đầu tiên trên thị trường mỹ phẩm Việt Nam ứng dụng thành công chiết xuất sâm Lai Châu quý hiếm vào mỹ phẩm, sở hữu vùng trồng hữu cơ được xây dựng và phát triển riêng trên độ cao 1700 tại Sìn Hồ, Lai Châu, còn mang đến trải nghiệm chống nắng ngừa lão hóa chuyên biệt với 52 saponin ấn tượng.

Các sản phẩm chống nắng hiện đã có mặt tại hơn 60 cửa hàng Cỏ Mềm.

Các sản phẩm chống nắng của Cỏ Mềm, bên cạnh việc được nghiên cứu và phát triển với triết lý “Lành và Thật” - triết lý đã được thương hiệu này xây dựng và theo đuổi suốt một thập kỷ, còn có điểm chung chính là có thành phần thiên nhiên cao, thuần khiết, không chỉ bảo vệ làn da mạnh mẽ trước tác hại của tia UV, mà còn mang đến trải nghiệm dưỡng da mỏng nhẹ, dịu êm, an lành.



Thông tin chi tiết về nhãn hàng và chương trình ưu đãi, mời truy cập tại website Cỏ Mềm hoặc fanpage Cỏ Mềm Homelab.