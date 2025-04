Đến 10h30 ngày 8/4, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang phối hợp với Đội PCCC, Đồn Công an KCN, Công an phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh tích cực chữa cháy tại một công ty thực phẩm trong KCN Trảng Bàng.

Hiện trường vụ cháy. Video: Đội CNCH Dương Minh Châu.

Cháy công ty thực phẩm trong khu công nghiệp Trảng Bàng

Theo thông tin ban đầu, hơn 8h cùng ngày, đám cháy được cho bùng phát tại Công ty thực phẩm Richy, KCN Trảng Bàng trên đường số 7.

Cột khói đen bốc lên cao. Ảnh: Thanh Thanh.

Đám cháy đang được khống chế. Ảnh: Đội CNCH Dương Minh Châu.

Phát hiện sự việc, công nhân cùng lực lượng bảo vệ khu công nghiệp đã cầm bình chữa cháy xông vào dập lửa nhưng không thành.

Đám cháy lan rộng và bao trùm, từ xa, cột khói đen bốc lên cao nghi ngút.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường, phong tỏa, phục vụ công tác chữa cháy.