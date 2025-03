Cháy lớn tại nhà máy xay xát ven tuyến sông ở Long An

Chiều 30/3, Công an tỉnh Long An cho biết đám cháy lớn ở nhà máy xay xát lúa gạo ven tuyến sông gần quốc lộ 62 thuộc địa phận ấp 1, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa kéo dài nhiều giờ. Lực lượng chữa cháy tham gia cứu chữa rất khó khăn do cám và vật liệu dễ cháy. Nguyên nhân đám cháy vẫn chưa xác định.

Kho trong nhà máy xay xát bốc cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 14 giờ cùng ngày, nhà máy xay xát Rạch Chanh ven tuyến sông cạnh quốc lộ 62 bất ngờ bùng phát ngọn lửa, sau đó gặp gió bùng phát thành đám cháy lớn, khói bay cao hàng chục mét

Nhân viên, người lao động, công nhân bốc vác đang làm việc tại nhà máy đã nhanh chóng dùng phương tiện tham gia chữa cháy. Tuy nhiên lửa lan rộng nên mọi cố gắng đều bất thành.

Đám cháy bốc khói cao hàng chục mét, lan rộng ra xung quanh. Ảnh: Thiên Long

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh đã huy động 4 xe chữa cháy chuyên dụng và nhiều cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường.

Đến 17 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế không để lan rộng, song bên trong vẫn còn cháy ngầm bên dưới kho cám và trấu, khói còn nghi ngút.

Qua ghi nhận, một nhà kho của nhà máy rộng khoảng 500m2 bị cháy rụi, mái tôn bị cháy cong sập xuống nền, cùng 1 xe máy và nhiều tài sản khác. Chủ doanh nghiệp là ông Sáu P.

Một nhân viên chữa cháy cho biết tại thời điểm xảy ra cháy, trời nắng nóng gay gắt, cộng với gió mạnh. Bên trong nhà máy chứa nhiều vật dụng dễ cháy chứa trấu, cám nghiền, lúa nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan rộng gây khó khăn cho lực lượng cứu chữa.