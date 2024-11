Chỉ đạo khẩn của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về vụ nghi ngộ độc bánh mì gây tử vong

Theo báo cáo của Sở Y tế tại cuộc họp khẩn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tối 29/11, tính đến 16 giờ ngày 29/11, hệ thống giám sát của ngành y tế ghi nhận tổng số bệnh nhân đến nhập viện điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu và Trung tâm Y tế Vietsovpetro là 373 người. Trong số này có 124 điều trị nội trú (6 ca nặng có tụt huyết áp/sốc) và 249 ca điều trị ổn và xuất viện.

Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu Hoàng Vũ Thảnh thăm hỏi bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì từ tiệm ở phường 7, TP Vũng Tàu. (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tuy nhiên, có 1 trường hợp tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm từ tiệm CBBĐ. Đó là bệnh nhân T.V.R (71 tuổi, ngụ phường 11, TP.Vũng Tàu). Đây được coi là vụ ngộ độc thực phẩm lớn nhất từng xảy ra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo công tác xác minh, sáng 27/11, bệnh nhân này có mua và sử dụng bánh mì tiệm CBBĐ. Buổi tối cùng ngày, bệnh nhân này có triệu chứng đau bụng và nôn ói, đến nhập viện tại Bệnh viện Vũng Tàu.

Sau khi điều trị ổn, bệnh nhân được xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, bệnh nhân có biểu hiện ói, tiêu chảy trở lại nên 7 giờ 45 sáng 28/11 đã nhập viện tại Bệnh viện Bà Rịa.

Lúc 10 giờ 40 sáng 28/11, bệnh nhân được chuyển đến khoa Tim mạch - Lão học và được chẩn đoán nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng tiêu hóa mức độ nặng, tổn thương thận cấp/thay van động mạch chủ sinh học, chẩn đoán phân biệt ngộ độc thực phẩm, theo báo cáo của Sở Y tế.

Đến 16 giờ 10 ngày 28/11, bệnh nhân tím tái, huyết áp không đo được, mạch không bắt được. Ngay lập tức, bệnh nhân được cấp cứu và chuyển khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để xử trí. Bệnh nhân được chẩn đoán: Hồi sức sau ngưng tim, ngưng thở - choáng nhiễm trùng từ đường tiêu hóa/tăng huyết áp, thay van động mạch chủ sinh học, tổn thương thận cấp.

Đến 21 giờ 30 ngày 28/11, tình trạng bệnh nặng nên thân nhân xin về, sau đó tử vong tại nhà. Bệnh nhân R đã có tiền sử tăng huyết áp, thay van động mạch chủ sinh học.

Theo Sở Y tế tỉnh, trường hợp tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm trên hiện đang chờ kết quả kiểm nghiệm thực phẩm từ Viện Y tế công cộng TP.HCM và hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế tích cực điều trị cho các bệnh nhân; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định.

Lãnh đạo tỉnh và TP Vũng Tàu thành lập đoàn thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong và thăm các bệnh nhận đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải khẩn trương kiểm tra toàn diện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, có biện pháp xử lý ngay khi có kết quả xét nghiệm từ cơ quan chức năng.

Được biết, phía Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã được giao nhiệm vụ điều tra vụ ngộ độc nghi do ăn bánh mì ở tiệm nói trên.

Vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng ở TP Vũng Tàu được phát hiện vào sáng 27/11 vì khi hàng chục bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Vũng Tàu, với các biểu hiện đau bụng, ói, tiêu chảy, chóng mặt. Được biết, trong bánh mì do nhiều người mua để ăn từ tiệm nói trên có thịt luộc, chà bông, bơ, pate, chả lụa và các gia vị.

Liên quan tới vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng đã có công văn chỉ đạo điều tra và xử lý về góc độ chuyên môn. Cục đã đề nghị tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở nghi ngờ gây ngộ độc, điều tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm của cơ sở, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.