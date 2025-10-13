Video: Ông Lê Chí Dũng người tiên phong trồng rau sạch ở xã Điền Lư, tỉnh Thanh Hóa.

Từ luống rau sau nhà đến kéo cả làng cùng trồng rau sạch

Hơn 10 năm trước, những mảnh ruộng ở xã Điền Lư, tỉnh Thanh Hóa vẫn là nơi trồng các mảnh rau nhỏ để phục vụ cho gia đình và quanh quẩn với những cây luồng, cây ngô…

Vì vậy, mỗi năm người dân nơi đây cũng chỉ trông chờ vài vụ lúa, vụ màu, thu nhập bấp bênh.

Thế rồi năm 2015, khi chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng lan tỏa đến từng thôn bản của xã, lúc ấy gia đình ông Lê Chí Dũng là người đầu tiên dám nghĩ, dám làm.

Từ 200m2 đất vườn, ông bắt tay vào trồng thử các loại rau như mướp, cải, cà, mồng tơi... theo hướng an toàn.

Ông Lê Chí Dũng được xem là người tiên phong trồng rau sạch ở xã Điền Lư, tỉnh Thanh Hóa.

Không ồn ào, không hình thức, ông Dũng đã cần mẫn trồng từng luống rau sạch, vừa học, vừa làm, rồi nhân rộng mô hình ra cả thôn.

“Lúc bấy giờ, bà con ban đầu còn cười bảo tôi ‘rỗi việc’ mới đi trồng rau sạch như vậy, nhưng rồi thấy rau sạch bán được, có người từ tận thị trấn tìm mua, ai cũng tò mò đến xem,” ông Dũng nhớ lại.

Nhìn thấy hiệu quả rõ rệt chỉ sau một vụ trồng ra, ông Dũng đã mạnh dạn đầu tư làm nhà màng, liên hệ khuyến nông huyện về tập huấn, học bài bản từ khâu làm đất, gieo giống đến lúc thu hoạch. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, rau xanh của ông Dũng không chỉ sạch mà còn đều, đẹp, chất lượng vượt trội nên được nhiều người tin tưởng tiêu thụ.

Nhận thấy được lợi ích từ việc trồng ra sạch, bước đầu đã có thành quả nhưng ông Dũng không giữ riêng cho mình, mà ông đã kêu gọi bà con trong xã cùng tham gia làm rau sạch.



Năm 2017, ông Dũng đứng ra vận động thành lập HTX sản xuất rau sạch Điền Lý.

HTX sản xuất rau sạch Điền Lý do ông sáng lập không chỉ giúp hàng trăm hộ dân ổn định cuộc sống, mà còn mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp miền núi Thanh Hóa.

Ban đầu chỉ vài hộ tham gia, đến nay, hợp tác xã đã quy tụ được 17 thành viên nòng cốt, liên kết với hàng trăm hộ dân khác, mở rộng diện tích canh tác lên đến 10ha. Rau sạch Điền Lý không chỉ tiêu thụ trong xã mà còn xuất hiện ở nhiều trường học, chợ đầu mối trong tỉnh, thậm chí được thương lái từ các xã, tỉnh lân cận đặt hàng đều đặn.

Ông Dũng chia sẻ: “Trồng rau sạch khó hơn làm rau thường, nhưng hiệu quả rõ ràng. Bà con giờ làm một sào rau có khi hơn cả mẫu lúa. Thu nhập trung bình của mỗi hộ tham gia từ 50 đến 70 triệu đồng/năm, nhiều gia đình đã thoát nghèo, có của ăn của để.”

Trồng rau công nghệ cao, cả làng cùng khá giả

Không dừng lại ở sản xuất đơn thuần, HTX sản xuất rau sạch Điền Lý còn đi đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Theo ông Dũng hiện thu nhập trung bình của mỗi xã viên trong HTX sản xuất rau sạch Điền Lý từ 50 đến 70 triệu đồng/năm, nhiều gia đình đã thoát nghèo, có của ăn của để.

Điển hình là hệ thống nhà màng hiện đại, kết hợp tưới nhỏ giọt tự động theo công nghệ Israel, nước nhỏ từng giọt, vừa đủ cho cây, tiết kiệm nước, tiết kiệm công. Nhờ nhà màng, rau tránh được sâu bệnh, giảm tối đa việc dùng thuốc bảo vệ thực vật.

Theo ông Dũng tâm niệm, làm rau sạch phải sạch từ tâm. Không dùng thuốc bừa bãi, không bón phân vô cơ quá đà, rau mình trồng ra bà con mình ăn, con cháu mình ăn trước. Vì vậy, làm nông nghiệp sạch không chỉ để bán được giá, mà còn là trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng, với đất đai, nguồn nước, với thế hệ mai sau.



Ngoài rau truyền thống, HTX sản xuất rau sạch Điền Lý đã mạnh dạn đưa vào trồng các giống dưa mới như dưa vàng, dưa chuột, dưa kim hoàng hậu cho giá trị kinh tế cao vào trồng.

Vì vậy, HTX luôn có nhiều sản phẩm đa dạng, đầu ra ổn định mà còn tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương quanh năm.

Theo lãnh đạo phòng Kinh tế xã Điền Lư, tỉnh Thanh Hóa, HTX sản xuất rau sạch Điền Lý là một trong những điển hình sản xuất nông nghiệp của và về việc phát triển kinh tế nông thôn. Xã sẽ tiếp tục hỗ trợ và nhân rộng, đưa HTX Điền Lý trở thành vùng sản xuất rau an toàn tiêu biểu.

Từ câu chuyện của ông Lê Chí Dũng ở xã Điền Lư như một minh chứng cho sự chuyển mình về tư duy sản xuất trong nghiệp ở miền núi Thanh Hóa. Từ mảnh vườn nhỏ, ông Dũng đã góp phần tạo ra một mô hình nông nghiệp sạch, bài bản, gắn với công nghệ cao vào sản xuất và phát triển bền vững để cùng nhau làm giàu trên mảnh đất quê hương.