Sở Xây dựng TP.HCM ngày 20/8 cho biết đơn vị này vừa có văn bản gửi các phường, xã, thị trấn, thị xã Côn Đảo và các đơn vị liên quan về việc thực hiện công tác quản lý, thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè trên địa bàn.

Chờ đề án mới, TP.HCM vẫn thu phí vỉa hè theo quy định cũ, yêu cầu không từ chối hồ sơ của người dân. Ảnh: CH

Theo Sở Xây dựng, việc thu phí này đang được thực hiện theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND), Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND (áp dụng trên địa bàn TP.HCM cũ) và Nghị quyết 106/2019/NQ-HĐND (trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Các nghị quyết này hiện vẫn còn hiệu lực vì chưa có văn bản mới thay thế hay bãi bỏ.

Do đó, các nghị quyết này vẫn có hiệu lực thi hành trên phạm vi địa giới hành chính đã được xác định. Trong thời gian chờ UBND TP.HCM xem xét, chỉ đạo việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị chuyên ngành phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan liên quan tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.

Sở Xây dựng nhấn mạnh các đơn vị không được từ chối tiếp nhận hồ sơ. Sau khi tiếp nhận, hồ sơ sẽ được chuyển đến sở để xử lý theo quy định.

TP.HCM đã bắt đầu thu phí vỉa hè, lòng đường từ đầu năm 2024. Mức phí dao động từ 50.000 đến 350.000 đồng/m2/tháng tùy mục đích sử dụng. Trong đó, phí trông giữ xe cao hơn các hoạt động khác như kinh doanh dịch vụ hay tổ chức sự kiện.



Lãnh đạo thành phố nhiều lần khẳng định mục đích của việc thu phí là để vỉa hè, lòng đường trở nên trật tự và hiệu quả hơn, tạo không gian an toàn cho người đi bộ, thay vì chỉ nhằm tăng ngân sách. Tuy nhiên, việc triển khai trên thực tế chưa đồng bộ, nhiều nơi còn lỏng lẻo, dẫn đến tình trạng buôn bán và giữ xe trái phép vẫn tiếp diễn.



Hiện, UBND TP.HCM đã giao các cơ quan chức năng và Viện Nghiên cứu Phát triển TP xây dựng một đề án mới về quản lý, khai thác và sử dụng lòng đường, vỉa hè.